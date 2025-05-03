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Долгосрочная аренда производственных помещений в Беларуси

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56 объектов найдено
Производство 15 м² в Минск, Беларусь
Производство 15 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 15 м²
Этаж 2/4
Предлагаются в аренду производственно-складские помещения на ул. Инженерная 12 (выезд из гор…
Цена по запросу
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Производство 90 м² в Острошицы, Беларусь
Производство 90 м²
Острошицы, Беларусь
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
В аренду предлагается помещение пищевого назначения, расположенное в аг. Острошицы, 20 км от…
Цена по запросу
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Производство 132 м² в Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Производство 132 м²
Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 132 м²
Этаж 1/1
Предлагаем в аренду производственные площади, идеально подходящие для бизнеса по изготовлени…
$1,200
в месяц
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Производство 560 м² в Черницкий, Беларусь
Производство 560 м²
Черницкий, Беларусь
Число комнат 25
Площадь 560 м²
Этаж 1/1
Номер договора с агентством 13/1 от 2025-03-12
$3,000
в месяц
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Производство 915 м² в Молодечно, Беларусь
Производство 915 м²
Молодечно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 915 м²
Этаж 1/1
Предлагаем в аренду производственно-складскую базу в г.Молодечно!Минская обл., Молодечненски…
$1,952
в месяц
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Производство 100 м² в Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Производство 100 м²
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Сдается в аренду часть производственного помещения, в д.Старино, 30км от МКАД, Червенский р-…
Цена по запросу
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Производство 310 м² в Минск, Беларусь
Производство 310 м²
Минск, Беларусь
Площадь 310 м²
Этаж 4/4
Предлагается в аренду производственное помещение, расположенное на 4м этаже административног…
Цена по запросу
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Производство 392 м² в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Производство 392 м²
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 392 м²
Этаж 1/3
Предлагаем вашему вниманию помещение площадью 391,6 кв. м, расположенное в торгово-логистиче…
$2,350
в месяц
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Производство 1 296 м² в Брест, Беларусь
Производство 1 296 м²
Брест, Беларусь
Площадь 1 296 м²
Производственно - складское здание с административным блоком в аренду в промышленной зоне го…
Цена по запросу
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Производство 190 м² в Новый Двор, Беларусь
Производство 190 м²
Новый Двор, Беларусь
Площадь 190 м²
Предлагаем в аренду многофункцилнальное помещение в Новом Двору, 4 км от Минска, площадью 19…
Цена по запросу
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Производство 376 м² в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Производство 376 м²
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 376 м²
Этаж 1/1
Сдаются в аренду два отдельно стоящих помещения на огороженной территории (0,31 га), в посёл…
Цена по запросу
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Производство 1 776 м² в Светлогорск, Беларусь
Производство 1 776 м²
Светлогорск, Беларусь
Площадь 1 776 м²
Этаж 1/1
Ищете идеальное место для хранения или организации производства? У нас есть отличное предлож…
$10,650
в месяц
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Производство 388 м² в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Производство 388 м²
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 12
Площадь 388 м²
Этаж 1/3
Вид объекта: торгово-логистический комплекс «Домовой» (СТО)Этажность: 2 этажа;Общая площадь:…
$2,617
в месяц
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Производство 290 м² в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Производство 290 м²
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 290 м²
Этаж 1/3
Предлагаем Вашему вниманию производственно-складские помещения, расположенные по адресу: Мин…
$580
в месяц
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Производство 286 м² в Минск, Беларусь
Производство 286 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 286 м²
Этаж 1/4
Сдаются в аренду производственные помещения общей площадью 285,5 м2, расположенные на 1 этаж…
Цена по запросу
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Производство 821 м² в Борисов, Беларусь
Производство 821 м²
Борисов, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 821 м²
Этаж 1/3
Сдается в аренду для размещения производства или склада изолированное помещение общей площад…
Цена по запросу
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Производство 3 983 м² в Кричев, Беларусь
Производство 3 983 м²
Кричев, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 3 983 м²
Этаж 1/1
Сдается в аренду отапливаемый производственный цех площадью 3983,1 м2. Хорошие подъездные пу…
Цена по запросу
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Производство 787 м² в Гродно, Беларусь
Производство 787 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 787 м²
Этаж 1/1
Аренда на ул. Горького в г. Гродно.Общая площадь трёх объектов- 787,3 кв.м.1 объект- Ангар.Ф…
Цена по запросу
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Производство 193 м² в Гродно, Беларусь
Производство 193 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 193 м²
Количество этажей 5
В долгосрочную аренду изолированное помещение бытового обслуживание населения. Расположено н…
$579
в месяц
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Производство 500 м² в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Производство 500 м²
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 500 м²
Этаж 1/1
Аренда помещения под розничный магазин/ склад/ производство в удобной локацииАдрес: Минская …
Цена по запросу
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Производство 397 м² в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Производство 397 м²
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 397 м²
База в аренду в Брестском районе (р - н д. Тельмы - 1). На территории расположено 2 здания: …
Цена по запросу
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Производство 300 м² в Минск, Беларусь
Производство 300 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 20
Площадь 300 м²
Этаж 2/3
Производственно-складские помещения расположены в индустриальном комплексе по адресу ул.Крас…
Цена по запросу
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Производство 146 м² в Гродно, Беларусь
Производство 146 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 146 м²
Количество этажей 4
Сдаётся в аренду многофункциональное помещение в историческом центре Гродно с развитой инфра…
$674
в месяц
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Производство 1 175 м² в Минск, Беларусь
Производство 1 175 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 1 175 м²
Этаж 1/3
Коммерческое помещение расположено на 1-м этаже административного здания в самом центре Минс…
Цена по запросу
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Производство 405 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Производство 405 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 405 м²
Этаж 1/1
Производственно - складское отапливаемое помещение в аренду в промышленной зоне города Брест…
Цена по запросу
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Производство 191 м² в Озерцо, Беларусь
Производство 191 м²
Озерцо, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 191 м²
Этаж 2/2
Сдаётся в аренду торговое помещение на втором этаже отдельно стоящего здания в аг. Оцерцо. З…
Цена по запросу
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Производство 472 м² в Минск, Беларусь
Производство 472 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 472 м²
Этаж 1/2
Представляем уникальную коммерческую локацию в сердце города!    Отдельно стоящее здание с д…
$10,650
в месяц
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Производство 400 м² в Минск, Беларусь
Производство 400 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 400 м²
Этаж 3/3
Сдается в аренду изолированное административное помещение с отдельным входом. Помещение обще…
Цена по запросу
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Производство 80 м² в Лида, Беларусь
Производство 80 м²
Лида, Беларусь
Число комнат 8
Площадь 80 м²
Этаж 1/4
Сдается в аренду часть административно-производственного здания на 1 этаже готовое к эксплуа…
Цена по запросу
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Производство 450 м² в Гродно, Беларусь
Производство 450 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 450 м²
Этаж 1/1
Аренда ангара на ул. Горького в г. Гродно.Общая площадь объекта- 449,6 кв.м.Фундамент- бетон…
Цена по запросу
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