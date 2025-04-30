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Квартиры в Слуцке, Беларусь

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45 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 5/5
Просторная трёхкомнатная квартира ❤️ Просторная трёхкомнатная квартира с продуманной планиро…
$61,500
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Квартира 2 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Эксклюзивная двухкомнатная квартира с собственным камином! ❤️ Представляем Вашему вниманию п…
$46,500
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Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 3/9
Продаётся светлая , уютная 3-комнатная квартира с большими изолированными жилыми комнатами н…
$55,000
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Квартира 2 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 4/9
Двухкомнатная квартира в г. Слуцке ❤️ Продается уютная двухкомнатная квартира в микрорайоне …
$35,000
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Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Этаж 4/5
Позвольте представить вашему вниманию утонченное и элегантное описание великолепной трехкомн…
$43,800
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Квартира 1 комната в Слуцк, Беларусь
Квартира 1 комната
Слуцк, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/1
Продажа однокомнатной квартиры в блокированном жилом доме. Блочная пристройка 2014 г. Общая …
$17,400
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Квартира 1 комната в Слуцк, Беларусь
Квартира 1 комната
Слуцк, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/5
Комфортная квартира с ремонтом в престижном районе Слуцка ❤️Идеальная квартира с продуманным…
$38,500
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Квартира 2 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 5/5
Двухкомнатная квартира в кирпичном доме ❤️ Тёплая двухкомнатная квартира в благоустроенном р…
$28,900
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Квартира 2 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 4/9
Светлая и уютная 2-комнатная квартира в самом центре Слуцка ❤️Квартира, в которую легко влюб…
$36,500
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Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 9/9
Продается трехкомнатная квартира в городе Слуцке, по улице 14 Партизан, 4. Общая площадь 70,…
$56,000
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Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 2/2
3-комнатная квартира в центре ❤️ Уютная трёхкомнатная квартира, готовая к заселению!  Адрес:…
$52,900
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Квартира 1 комната в Слуцк, Беларусь
Квартира 1 комната
Слуцк, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/5
Продается однокомнатная квартира в одном из лучших микрорайонов г. Слуцка.  Квартира располо…
$39,900
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Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Этаж 2/2
Квартира с потолками 3,2 м возле реки! ❤️ Прекрасная возможность стать обладателем просторно…
$44,900
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Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
Продаётся трехкомнатная квартира по ул. Гагарина в г. Слуцке. Квартира расположена на первом…
$29,000
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Квартира 1 комната в Слуцк, Беларусь
Квартира 1 комната
Слуцк, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/5
Продаётся 1-комнатная квартира ❤️ Продаётся уютная светлая однокомнатная квартира с практичн…
$26,900
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Квартира 1 комната в Слуцк, Беларусь
Квартира 1 комната
Слуцк, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/2
Продажа квартиры в блокированном доме ❤️ Квартира с участком 6 соток станет прекрасной замен…
$23,900
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Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/5
Просторная уютная квартира, расположена в пятиэтажном доме на первом этаже по улице Чехова. …
$40,500
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Квартира 2 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 1/1
Срочная продажа квартиры в блокированном доме возле р. Случь.  ❤️Квартира с участком 13 сото…
$17,370
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Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 1/1
Продаётся 3-комнатная квартира в кирпичном доме в г. Слуцке. Дом 1955 гп. Общая площадь квар…
$11,500
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Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 8/9
Продаётся уютная 3-комнатная квартира с большой кухней на 8/9 панельного дома в центре Слуцк…
$40,500
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Квартира 2 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 33 м²
Этаж 1/1
Квартира с участком и гаражом в кирпичном доме ❤️Уютная квартира в блокированном доме - идеа…
$16,900
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Квартира 2 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 5/5
Продажа двухкомнатной квартиры.   ❤️ Комфортная квартира с двумя раздельными жилыми комнатам…
$31,900
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Квартира 2 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 4/4
Продаётся 2-комнатная квартира на 4/4 кирпичного дома в г. Слуцке, 1959 гп.  Общая площадь 4…
$20,500
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Квартира 1 комната в Слуцк, Беларусь
Квартира 1 комната
Слуцк, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
Квартира с земельным участком ❤️ Продаётся однокомнатная квартира в двухквартирном доме! Адр…
$15,900
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Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/5
Позвольте представить вашему вниманию утонченное и элегантное описание великолепной трехкомн…
$43,800
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Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 2/5
Продаётся 3-комнатная квартира на 2/5 кирпичного дома в г. Слуцке, по ул. Молодежной, 15. До…
$42,000
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Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Трёхкомнатная квартира в частном доме в Слуцке! ❤️ Трёхкомнатная квартира, готовая для прожи…
$13,900
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Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 7/9
Комфортная трехкомнатная квартира ждёт Вас! ❤️ Продается просторная трехкомнатная квартира с…
$33,500
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Квартира 2 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 3/5
Двухкомнатная квартира в самом центре Слуцка. ❤️Эта квартира - идеальный вариант для тех, кт…
$26,900
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Квартира 4 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 72 м²
Этаж 1/5
Просторная 4-комнатная квартира с тремя лоджиями и удобной планировкой ❤️Если вы ищете прост…
$38,900
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