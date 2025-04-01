Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Мачулищи
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Мачулищи, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Мачулищи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мачулищи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/9
Продажа 3-х комнатной квартиры:  г.п. Мачулилищи, ул. Молодежная. 17 1 этаж панельного 9-ти …
$64,000
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Мачулищи, Беларусь
Квартира 1 комната
Мачулищи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2/9
Продается просторная 1- комнатная квартира в г.п. Мачулищи. ·  Квартира полностью готова к п…
$51,500
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Мачулищи, Беларусь
Квартира 1 комната
Мачулищи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/5
Адрес: г.п. Мачулищи, ул. Авиаторов, д. 16А, корп. 2. ЖК «Соколиный край» Комплекс построен …
$54,900
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Мачулищи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мачулищи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 9/9
3-комнатная квартира гп. Мачулищи, ул.Молодежная, д.17 10 км от МКАД. Общая площадь по СНБ 7…
$59,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов