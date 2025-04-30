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Квартиры в Витебской области, Беларусь

Витебск
9
Орша
102
Барань
9
Браслав
4
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145 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 53 м²
Этаж 2/5
Продаётся 3х комнатная квартира по адресу ул. Молокова 18 А. Квартира расположена на втором …
$32,000
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Квартира 1 комната в Орша, Беларусь
Квартира 1 комната
Орша, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/5
Продаётся однокомнатная квартира по ул. Мира 34. Квартира расположена на первом этаже пятиэт…
$23,000
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Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 57 м²
Agency contract number 220 from 2023-04-29
$9,000
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Квартира 2 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
Продается двухкомнатная квартира по адресу д. Дачная, ул. Парковая д.7 район Сельхозтехники …
$16,000
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 5/5
Продаётся уютная 3-комнатная квартира по адресу: ул.Заднепровская д.4/2 с красивым видом на …
$29,500
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Квартира 2 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 5/9
Продаётся просторная двухкомнатная квартира на 5 этаже девятиэтажного кирпичного дома 1995 г…
$52,500
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Этаж 4/5
Продаётся расширенная  3 комнатная квартира с мебелью  по адресу: ул.Флерова, д.10. Квартира…
$38,000
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 54 м²
Этаж 2/5
Продаётся уютная 3х-комнатная квартира по адресу: ул.Семёнова, д.15. Квартира расположена на…
$32,000
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Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 37 м²
Продаётся 2х комнатная квартира в одноэтажном блокированном кирпичном доме по адресу: 1й пер…
$16,500
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Квартира 2 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/5
Уютная двухкомнатная квартира с хорошим ремонтом, отличной планировкой и продуманными деталя…
$46,500
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 5/5
Продается  трехкомнатная квартира в кирпичном доме 1994 г.п., по пер. Луговой 5А, общей площ…
$28,000
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Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 38 м²
Продаётся полдома по ул. Энгельса 36. Дом деревянный, общая площадь 38,2 кв.м., жилая 27,7 к…
$9,000
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 2/6
Продается уютная, трехкомнатная квартира в кирпичном доме по адресу: ул.Ленина 54. Квартира …
$35,000
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Квартира 4 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 63 м²
Этаж 5/5
Продается четырехкомнатная квартира в экологически чистом районе на пятом этаже пятиэтажного…
$30,000
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Квартира 2 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 3/5
Продаётся двухкомнатная квартира по адресу: ул. Мира 56 (район «Черёмушки»). Квартира распол…
$28,000
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 5/5
Продаётся просторная 3х комнатная квартира по адресу: ул. Семёнова 22. Квартира расположена …
$35,500
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Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 102 м²
$20,000
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Квартира 4 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 79 м²
Этаж 2/9
Продается большая 4-х комнатная квартира. Квартира расположена на 2-ом этаже 9-ти этажного к…
$42,000
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Квартира 2 комнаты в Барань, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Барань, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 7/9
Продается отличная двухкомнатная квартира по адресу: г. Барань, ул. Островского, д.1 на седь…
$35,000
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 5/5
Продаётся 3х комнатная квартира по адресу: г. Орша, проспект Текстильщиков 37А, на 5 этаже 5…
$35,000
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Квартира 2 комнаты в Смольяны, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Смольяны, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/3
Продам прocтоpную  двухкомнатную квартиpу 48 кв.м. (pаспашонкa) в cпокoйнoм paйoнe гoродскoг…
$15,000
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Комната в Далёковский сельский Совет, Беларусь
Комната
Далёковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
Продается замечательная усадьба на берегу озера. Витебская обл., Браславский р-н, д. Милашки…
$170,000
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Квартира 4 комнаты в Полоцк, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Полоцк, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 59 м²
Этаж 3/5
Современное место для комфортной жизни - 4-комнатная квартира !   Очень светлая квартира с о…
$34,500
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Квартира 3 комнаты в Витебск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Витебск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 5/6
Продаётся трехкомнатная квартира с утвержденной перепланировкой в центре города по Московско…
$58,000
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Квартира 2 комнаты в Барань, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Барань, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 4/4
Продается отличная двухкомнатная квартира по адресу: Барань, ул. Комсомольская д.8 на четвер…
$35,000
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Квартира 2 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/3
Продается двухкомнатная квартира по ул. Шкловской, д. 44. Уютная, солнечная сталинка с высок…
$23,990
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Квартира 1 комната в Витебск, Беларусь
Квартира 1 комната
Витебск, Беларусь
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/5
Продается однокомнатная квартира в уютном районе Витебска по адресу: улица Правды, дом 61, к…
$24,500
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 4/9
Продается теплая просторная трехкомнатная квартира в панельном доме 2003 года постройки по у…
$45,000
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Квартира 1 комната в Орша, Беларусь
Квартира 1 комната
Орша, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 3/5
Продаётся уютная квартира по адресу: ул. Марата 12. Квартира расположена на третьем этаже пя…
$16,800
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 5/5
Продаётся уютная 3х комнатная квартира по адресу: ул.Заслонова 9.Квартира расположена на 5 э…
$35,000
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Параметры недвижимости в Витебской области, Беларусь

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