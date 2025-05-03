Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Жилая
  4. Квартира
  5. Гараж

Квартиры с гаражом в Беларуси

Минск
1486
Молодечно
45
Могилёв
139
Барановичи
30
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
55 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Продается уютная квартира в двухквартирном блокированном доме, расположенном в живописном аг…
$26,700
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 169 м²
Этаж 2/3
Таунхаус 2-й переулок Никитина, Минск, возле Цнянского водохранилища.  Локация сочетает в се…
$339,000
Оставить заявку
Квартира в Минск, Беларусь
Квартира
Минск, Беларусь
Площадь 111 м²
Квартира в блокированом жилом доме с собственным земельным участком 2,28 сотки . Расположена…
$82,500
Оставить заявку
Квартира в Минск, Беларусь
Квартира
Минск, Беларусь
Площадь 179 м²
Полдома (3-к. квартира) солидной постройки в Минске по ул. Тупиковая, 10 Кирпичный дом на 2 …
$110,000
Оставить заявку
Квартира в Шацк, Беларусь
Квартира
Шацк, Беларусь
Площадь 93 м²
Продается полдома, в агрогородке Шацк.  Отапливается дом электричеством по льготному тарифу.…
$14,900
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Ждановичи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 74 м²
Этаж 1/5
Продается отличная просторная квартира в Ждановичах. В квартире сделан современный ремонт.Вс…
$105,000
Оставить заявку
Квартира в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 24 м²
Продается половина жилого дома в 20 км от МКАД по Слуцкой трассе в д. Белица. Строение распо…
$17,500
Оставить заявку
Квартира в Гродно, Беларусь
Квартира
Гродно, Беларусь
Площадь 84 м²
Продаётся половина дома в частном секторе в микрорайоне Девятовка-7.Продаётся половина дома …
$85,000
Оставить заявку
Квартира в Слоним, Беларусь
Квартира
Слоним, Беларусь
Площадь 55 м²
Продается дом на участке с большими возможностями в центре в города. Участок подходит для ст…
$12,500
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Любань, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Любань, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 53 м²
Этаж 2/2
Продаётся трёхкомнатная, квартира в городе Любань, ул. Кирова, д. 93.  БЕЗ ТОРГА. Рассмотри…
$21,000
Оставить заявку
Квартира в Минск, Беларусь
Квартира
Минск, Беларусь
Площадь 135 м²
Покупая загородный дом, стараешься купить его рядом с лесом или на берегу водоёма. А какая а…
$333,000
Оставить заявку
Квартира в Брест, Беларусь
Квартира
Брест, Беларусь
Площадь 56 м²
Предлагаем купить 2-х комнатную квартиру   с отдельным входом в блокированном жилом доме 195…
$40,000
Оставить заявку
Квартира в Большой Тростенец, Беларусь
Квартира
Большой Тростенец, Беларусь
Площадь 68 м²
Продается полдома (вторая часть дома на соседнем участке) под снос в д.Большой Тростенец в 3…
$30,500
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Бобруйск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Часть дома в Бобруйске, площадью 63,2 кв. метра, с газом и санузлом. ______________________…
$27,900
Оставить заявку
Квартира в Вилейка, Беларусь
Квартира
Вилейка, Беларусь
Площадь 85 м²
Предлагаем вашему вниманию просторную 4-х комнатную квартиру в двухквартирном жилом доме. г.…
$29,900
Оставить заявку
Квартира в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 38 м²
Продается полдома в пригороде Минска в д. Проходы. Минский обл., Узденский р-н. 35 км от МКА…
$6,200
Оставить заявку
Квартира в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Лот 2496. Продается трехкомнатная квартира, расположенная в четырехквартирном жилом доме в з…
$69,950
Оставить заявку
Квартира в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
В блокированном жилом доме стильная уютная квартира с огромной кухней-студией. д.Вазгелы, Ра…
$36,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 33 м²
Этаж 1/1
Продаётся 2-комнатная квартира в агрогородке Колодищи с развитой инфраструктурой. Это идеаль…
$42,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 1/2
Двухэтажная квартира  Представляем вашему вниманию двухуровневую трехкомнатную квартиру в бр…
$86,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Червень, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Червень, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 3/3
Чистая и ухоженная, уютная и теплая 3-я квартира в лучшем районе г. Червеня по ул. Барыкина,…
$44,990
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Новосады, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Новосады, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 78 м²
Этаж 1/3
️Представляем Вашему вниманию уютную четырехкомнатную квартиру в кирпичном доме в центре ста…
$21,500
Оставить заявку
Квартира 6 комнат в Минск, Беларусь
Квартира 6 комнат
Минск, Беларусь
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3
MELLIEHA - Красивая квадратная квартира с большим потенциалом для начинающих покупателей или…
$229,962
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Острошицкий Городок, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Острошицкий Городок, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 32 м²
Этаж 1/1
Продается квартира в блокированном доме  участком площадью 9,80 соток станет Вашим личным уг…
$22,000
Оставить заявку
Комната 3 комнаты в Минск, Беларусь
Комната 3 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
новый проект в Анталии
$405,000
Оставить заявку
Квартира в Лида, Беларусь
Квартира
Лида, Беларусь
Площадь 62 м²
Продается 2-х квартира в блокированном жилом доме, с отдельным входом и выделенной территори…
$36,500
Оставить заявку
Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 65 м²
Продается полдома в по адресу ул. Юбилейная (район "Замостье"). Дом 1964 года постройки, сос…
$20,000
Оставить заявку
Квартира в Дзержинск, Беларусь
Квартира
Дзержинск, Беларусь
Площадь 52 м²
Продается полдома  в городе-спутнике Дзержинске!   Общая площадь: 51.7 кв. метра. Жилая ко…
$40,500
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 5/19
Продается отличная квартира общей площадью по СНБ 68 м2. В квартире выполнен качественный и …
$149,500
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Структура квартиры: кухня-гостиная, 2 спальни, 2 санузла, прихожая, терраса. Удобства: Ви…
$327,691
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски

Типы недвижимости в Беларуси

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Беларуси

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти