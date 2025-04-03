Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Чистинский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Чистинский сельский Совет, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Чисть, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Чисть, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 98 м²
Этаж 3/3
Продается 4к квартира в поселке Чисть. Аккуратная, светлая, со свежим ремонтом, где все сде…
$59,800
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Чисть, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Чисть, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 102 м²
Этаж 3/3
4-комнатная квартира в п. Чисть с прекрасной планировкой ❤️ Продается четырёхкомнатная кварт…
$52,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 комната в Чисть, Беларусь
Квартира 1 комната
Чисть, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 5/5
Продаётся 1-комнатная квартира в посёлке с прекрасной природой и развитой инфраструктурой. Э…
$18,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Чистинский сельский Совет, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов