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Квартиры в Колодищанском сельском Совете, Беларусь

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87 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 143 м²
Этаж 1/2
Продаётся премиальный Танхаус примыкающий к лесу в престижном закрытом Жилом Комплексе «Зеле…
$420,000
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Квартира 4 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 77 м²
Этаж 3/6
Четырехкомнатная квартира от застройщика в ЖК Зелёная Гавань в квартале «Горный ручей», обще…
$113,020
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Квартира 4 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 84 м²
Этаж 2/5
Четырехкомнатная квартира от застройщика в ЖК Зелёная Гавань в квартале «Горный ручей», обще…
$122,679
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Квартира 3 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 59 м²
Этаж 3/5
Трёхкомнатная квартира от застройщика в ЖК Зелёная Гавань в доме 6.8 кв.79 квартале «Горный …
$96,755
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Квартира 3 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 1/5
Трехкомнатная квартира от застройщика в ЖК Зелёная Гавань в квартале «Горный ручей», общей п…
$111,697
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Квартира 3 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 1/5
Трехкомнатная квартира от застройщика в ЖК Зелёная Гавань в квартале «Горный ручей», общей п…
$105,717
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Квартира 4 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 81 м²
Этаж 2/5
Четырехкомнатная квартира от застройщика в ЖК Зелёная Гавань в квартале «Горный ручей», обще…
$116,144
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Квартира 3 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 1/5
Трехкомнатная квартира от застройщика в ЖК Зелёная Гавань в квартале «Горный ручей», общей п…
$99,946
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Квартира в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Продается ПОЛДОМА (квартира) в блокированном жилом доме.  п.Колодищи, ул.Чкалова Квартира в …
$67,700
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Квартира 2 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 5/5
Квартира с террасой на крыше в Зеленой Гавани Продается двухкомнатная квартира в ЖК «Зеленая…
$83,008
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Квартира 2 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 1/1
Квартира с земельным участком ❤️ Двухкомнатная квартира с земельным участком – идеальный выб…
$38,000
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Квартира 3 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 4/5
Продается теплая, уютная трехкомнатная квартира в экологически чистом и самом близком пригор…
$78,900
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Квартира 4 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Этаж 1/5
Скандинавский комфорт в сердце “Зелёной Гавани”  ❤️ Просторная четырёхкомнатная квартира с т…
$165,000
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Квартира 4 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 93 м²
Этаж 1/6
Четырехкомнатная квартира от застройщика в ЖК Зелёная Гавань в квартале «Горный ручей», обще…
$147,520
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Квартира 2 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 6/6
Уютная двухкомнатная квартира с мансардой в Зеленой Гавани Продается двухкомнатная квартира …
$69,639
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Квартира 2 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 4/4
Великолепная евротрёхкомнатная квартира на самом выгодном этаже, с отличным видом. Квартира…
$119,900
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Квартира 1 комната в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/5
Город на природе … – современная философия комфортной жизни в ЖК «Зеленая гавань»! Лучшее пр…
$64,800
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Квартира 2 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 5/6
Двухкомнатная квартира от застройщика в ЖК Зелёная Гавань в доме 6.8 квартал «Горный ручей»,…
$70,063
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Квартира 4 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 77 м²
Этаж 2/5
Четырехкомнатная квартира от застройщика в ЖК Зелёная Гавань в квартале «Горный ручей», обще…
$112,131
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Квартира 2 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 5/5
Двухкомнатная квартира от застройщика в ЖК Зелёная Гавань в квартале «Горный ручей», общей п…
$83,811
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Квартира 4 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 86 м²
Этаж 4/6
Четырехкомнатная квартира от застройщика в ЖК Зелёная Гавань в квартале «Горный ручей», обще…
$121,556
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Квартира 2 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 4/5
Продаётся видовая готовая 2 комнатная квартира в ЖК Зелёная гавань в квартале Мелодии леса. …
$106,080
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Квартира 3 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 3/6
Трехкомнатная квартира от застройщика в ЖК Зелёная Гавань в квартале «Горный ручей», общей п…
$106,421
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Квартира 2 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 2/5
Представляем вашему вниманию прекрасную двухкомнатную квартиру площадью 61 м2, расположенную…
$93,000
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Квартира 4 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 118 м²
Этаж 6/6
Четырехкомнатная квартира от застройщика в ЖК Зелёная Гавань в квартале «Горный ручей», обще…
$174,094
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Квартира 2 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 2/5
Продаётся стильная двухкомнатная квартира с евроремонтом в аг. Колодищи.   Вся мебель в квар…
$109,900
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Квартира 3 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 59 м²
Этаж 2/5
Трехкомнатная квартира от застройщика в ЖК Зелёная Гавань в квартале «Горный ручей», общей п…
$96,755
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Квартира 3 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 1/1
Квартира с земельным участком ❤️ Просторная 3-комнатная квартира с земельным участком – отли…
$57,000
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Квартира 3 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 1/5
Великолепная евротрёхкомнатная квартира с отличным видом на две стороны. Квартира в доме кл…
$128,900
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Квартира 4 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 77 м²
Этаж 3/5
Четырёхкомнатная квартира от застройщика в ЖК Зелёная Гавань в доме 6.8 квартал «Горный руче…
$112,131
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Параметры недвижимости в Колодищанском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
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