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Квартиры в Старобине, Беларусь

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10 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Старобин, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Старобин, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 59 м²
Этаж 1/1
Продается квартира в блокированном доме в г.п. Старобин ❤️Представляем Вашему вниманию прост…
$22,000
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Квартира 4 комнаты в Старобин, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Старобин, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 77 м²
Этаж 5/5
Продаётся 4-комнатная квартира ❤️ Тёплая четырёхкомнатная квартира в кирпичном доме Адрес: г…
$33,500
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Квартира 1 комната в Старобин, Беларусь
Квартира 1 комната
Старобин, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/4
Ваш новый дом в шаговой доступности от всего необходимого! ❤️ Продается уютная однокомнатная…
$17,000
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Квартира 2 комнаты в Старобин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Старобин, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 3/3
Продается уютная двухкомнатная квартира - идеальный дом для вашей семьи! ❤️ Предлагаем вам у…
$26,000
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Квартира 2 комнаты в Старобин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Старобин, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/3
Продается уютная двухкомнатная квартира - ваш идеальный дом! ❤️ Представляем вашему вниманию…
$26,500
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Квартира 3 комнаты в Старобин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Старобин, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Этаж 4/5
Уютная 3-комн. квартира - идеальный выбор для семьи! ❤️ Замечательная трехкомнатная квартира…
$37,700
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Квартира 1 комната в Старобин, Беларусь
Квартира 1 комната
Старобин, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/3
1-комнатная квартира с косметическим ремонтом ❤️ Уютная однокомнатная квартира с развитой ин…
$16,000
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Квартира 2 комнаты в Старобин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Старобин, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 3/3
Уютная квартира в гп. Старобин по ул. Коржа ❤️ 2-комнатная квартира с просторными жилыми ком…
$28,500
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Квартира 2 комнаты в Старобин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Старобин, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/5
Уютная двухкомнатная квартира ❤️ Выгодное предложение! Успейте купить! Адрес: г.п. Старобин,…
$30,500
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Квартира 3 комнаты в Старобин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Старобин, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 3/3
Просторная 3-комнатная квартира в кирпичном доме ❤️Светлая квартира с тремя изолированными к…
$33,000
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