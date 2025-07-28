Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Краткосрочная аренда
  4. Квартира

Снять квартиру на сутки в Беларуси

Минск
3
Квартира Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
132
$600
за сутки
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
Русский
Краткосрочная аренда в Будслав, Беларусь
Краткосрочная аренда
Будслав, Беларусь
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 7/9
📍 Расположение: Окна выходят на сосновый лес, создавая романтичную атмосферу. 🛋️ Описание…
Цена по запросу
Оставить заявку
Посуточная аренда квартиры в Минск, Беларусь
Посуточная аренда квартиры
Минск, Беларусь
Площадь 37 м²
Этаж 2/9
🌟 Сдам уютную квартиру рядом с метро Каменная горка! 🌟 🏡 Идеальное жилье с евроремонтом и…
Цена по запросу
Оставить заявку
Краткосрочная аренда возле РНПЦ ОМР им.Александрова и обл.больницы в Лесной, Беларусь
Краткосрочная аренда возле РНПЦ ОМР им.Александрова и обл.больницы
Лесной, Беларусь
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/5
Сдается квартира-студия в а.г. Лесной, Троицкая, 22!  Ищете уютное место для проживания? …
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 9/16
Сдается на сутки/недели/месяцы. 1-комн. квартира с новым ремонтом : Г.Минск, ул. Савицкого …
$40
за сутки
Оставить заявку
Realting.com
Перейти