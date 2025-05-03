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Коммерческая недвижимость в Беларуси

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1 314 объектов найдено
ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "ХАТКИ" / БАЗА ОТДЫХА в Жемчужненский сельский Совет, Беларусь
UP UP
ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "ХАТКИ" / БАЗА ОТДЫХА
Жемчужненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 480 м²
Туристический комплекс "ХАТКИ" расположен в уникальном ландшафтном заказнике "Стронга" (в пе…
$800,000
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Здание специализированное коммунального хозяйства в Пригородный сельский Совет, Беларусь
Здание специализированное коммунального хозяйства
Пригородный сельский Совет, Беларусь
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 362 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажное кирпичное здание с прилегающими пристройками в Борисовском районе Минс…
$360,000
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Гостиница, оздоровительный комплекс. в Поречский сельский Совет, Беларусь
Гостиница, оздоровительный комплекс.
Поречский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 50
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 4 800 м²
Количество этажей 3
Завершение строительства санаторного комплекса на 50 номеров (108 мест). Земельный участок -…
$3,27 млн
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Коммерческое помещение 380 м² в Видзовский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 380 м²
Видзовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Преднамеренное издание byswshey pollskoy chkoly в Беларуси: cело Леонполль Миорскогна Района…
$3,056
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Производство 5 894 м² в Глуск, Беларусь
Производство 5 894 м²
Глуск, Беларусь
Площадь 5 894 м²
Количество этажей 2
Пpoизвoдcтвeннaя бaзa включaeт в ceбя 3 (тpи) кaпитaльныx cтpoeния: - aдминиcтpaтивнo-пpoизв…
$110,961
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Магазин 148 м² в Плещеницы, Беларусь
Магазин 148 м²
Плещеницы, Беларусь
Площадь 148 м²
Этаж 1/1
Вашему вниманию предлагается здание бывшей библиотеки в г.п. Плещеницы. Объект с хорошими по…
$69,950
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Магазин 116 м² в Минск, Беларусь
Магазин 116 м²
Минск, Беларусь
Площадь 116 м²
Продаётся торговое помещение 115.8м2 по ул. Сурганова 29. В помещении 2 постоянных и надежны…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 260 м² в Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 260 м²
Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 260 м²
Этаж 1/1
В очень популярном и видном месте на въеде в г. Лида продается действующий бизнес, АЗС с каф…
$800,000
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Магазин 66 м² в Княгинин, Беларусь
Магазин 66 м²
Княгинин, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 66 м²
Этаж 1/1
Продаётся торговое помещение ❤️ Здание магазина в центре агрогородка Княгинин – идеальный ва…
$4,900
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Центр международной недвижимости Моя 7Я
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Офис 205 м² в Минск, Беларусь
Офис 205 м²
Минск, Беларусь
Площадь 205 м²
Этаж 4/4
Продается административное помещение площадью 205,1 м2 в г.Минск, 4-й переулок Монтажников, …
$180,000
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Магазин 158 м² в Минск, Беларусь
Магазин 158 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 158 м²
Этаж 2/2
Предлагаем в покупку торговое помещение в ТЦ «На Голодеда» по адресу ул. Голодеда 15, находи…
$294,128
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Коммерческое помещение 27 м² в Лесной, Беларусь
Коммерческое помещение 27 м²
Лесной, Беларусь
Площадь 27 м²
Этаж 1/10
Продаётся коммерческое помещение 26,5 м2 в аг Лесной в Боровлянах, 8.8 км. от МКАД, располож…
$39,900
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Офис 188 м² в Минск, Беларусь
Офис 188 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 188 м²
Этаж -1
Предлагаем на продажу административно-торговый объект площадью 187 м2..Объект на первом этаж…
$199,000
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Магазин 133 м² в Минск, Беларусь
Магазин 133 м²
Минск, Беларусь
Площадь 133 м²
Этаж 1
Помещение по ул. Сырокомли 38 на первом этаже с отдельным входом. Площадь 133м2, торговый за…
Цена по запросу
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Магазин 204 м² в Тарасово, Беларусь
Магазин 204 м²
Тарасово, Беларусь
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
вся документация по запросу! Номер договора с агентством 1826 от 2023-11-17
$140,000
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Коммерческое помещение 12 м² в Минск, Беларусь
Коммерческое помещение 12 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 12 м²
Этаж 1/1
Продаётся машино-место №7 в г.Минск, ул.Кропоткина 59, в ЖК "Фарфоровый"! Сухое, чистое, акк…
$14,000
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Производство 190 м² в Весейский сельский Совет, Беларусь
Производство 190 м²
Весейский сельский Совет, Беларусь
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Предлагаем недорогой вариант для введения бизнеса. Отличное расположение в 11 км от города н…
$18,000
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Офис 239 м² в Минск, Беларусь
Офис 239 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 239 м²
Этаж 2/4
Вашему вниманию предлагается офисное помещение 239.4 м2. Отличное местоположение объекта. Ос…
$634,410
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Производство 266 м² в Брест, Беларусь
Производство 266 м²
Брест, Беларусь
Площадь 266 м²
Количество этажей 2
Многофункциональное здание в собственность в промышленной зоне города Бреста ( р - н Граевка…
$87,000
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Магазин 35 м² в Брест, Беларусь
Магазин 35 м²
Брест, Беларусь
Площадь 35 м²
Этаж 2/3
Торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 34,8 кв.м. Изолиров…
$30,000
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Магазин 189 м² в Минск, Беларусь
Магазин 189 м²
Минск, Беларусь
Площадь 189 м²
Этаж 1/11
Предлагаем покупку коммерческих помещений на Кирова 2!   Продается коммерческое помещение с …
$685,000
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Магазин 45 м² в Минск, Беларусь
Магазин 45 м²
Минск, Беларусь
Площадь 45 м²
Этаж 1/25
Продается торговое помещение площадью 45,1 м.кв. в строящемся доме “Румба” МФК “МинскМир” кв…
$94,133
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Коммерческое помещение 80 м² в Гродно, Беларусь
Коммерческое помещение 80 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
В продаже коммерческое помещение с дизайнерским ремонтом в Гродно.Общая площадь помещения 79…
$94,282
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Магазин 27 м² в Минск, Беларусь
Магазин 27 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 9
Площадь 27 м²
Этаж 1/7
Продажа торговых площадей в современным новом многофункциональном БЦ на проспекте Победителе…
$121,500
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Магазин 131 м² в Волковыск, Беларусь
Магазин 131 м²
Волковыск, Беларусь
Площадь 131 м²
Количество этажей 1
Здание находится напротив входа на центральный рынок. Рядом парковка. В здании в настоящее в…
$49,500
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Коммерческое помещение 209 м² в Бобруйск, Беларусь
Коммерческое помещение 209 м²
Бобруйск, Беларусь
Площадь 209 м²
Этаж 1
Продается магазин в Бобруйске на ул. Урицкого, 94Б площадью 208,8 м2. Хорошее расположение в…
$138,000
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Ресторан, кафе 588 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 588 м²
Минск, Беларусь
Площадь 588 м²
Количество этажей 2
Описание здания • Материал: каркасное здание , стены из кирпича  • Здание двухуровневое …
$200,000
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Коммерческое помещение 30 м² в Минск, Беларусь
Коммерческое помещение 30 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 30 м²
Этаж 1/6
Продажа помещения в БЦ «Тимирязева, 121/4» с арендатором! Описание помещения: Основное поме…
$70,000
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Коммерческое помещение 31 м² в Лесной, Беларусь
Коммерческое помещение 31 м²
Лесной, Беларусь
Площадь 31 м²
Этаж 1/5
Продается действующий стоматологический кабинет в Боровлянах! Адрес: агрогородок Лесной, ул.…
$60,000
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Магазин 84 м² в Минск, Беларусь
Магазин 84 м²
Минск, Беларусь
Площадь 84 м²
Этаж 1/21
Предлагаем в продажу коммерческое помещение в самом центре ЖК «Минск Мир», квартал «Happy Pl…
$175,001
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