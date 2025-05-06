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Квартиры в Барановичах, Беларусь

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31 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Барановичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
Продаём трехкомнатную квартиру в блокированном доме с идеальным месторасположением:  Рядом п…
$38,500
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Квартира 3 комнаты в Барановичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 198 м²
Этаж 1/1
В продаже незавершенное законсервированное капитальное строение!   Отличный жилой дом с возм…
$68,000
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Квартира в Барановичи, Беларусь
Квартира
Барановичи, Беларусь
Площадь 65 м²
Двухкомнатная квартира в 4х- квартирном доме: 2 изолированные жилые комнаты, гардеробная, ку…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Барановичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Этаж 5/5
Уютная, светлая  3-х комнатная квартира в Южном микрорайоне - это лучший выбор для жизни. Кв…
$37,000
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Квартира 3 комнаты в Барановичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 1/5
Продажа 3-х комнатной квартиры в Южном микрорайоне!   * 1 эт./5-эт. кирпичного дома, был вып…
$42,000
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Квартира 3 комнаты в Барановичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 9/9
Трёшка в кирпичном доме!!!! * Площадь:– 66,5 кв.м., жилая – 38,6 кв.м., кухня – 7,5 кв.м.;* …
$30,000
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Квартира 1 комната в Барановичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Барановичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/1
Квартира в блокированном жилом доме по ул. Брестская!* Площадь: общая – 36.6 кв.м.;* Материа…
$18,000
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Квартира 3 комнаты в Барановичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Этаж 11/11
3-х комнатная квартира в новостройке по ул. Профессиональная.   * Площадь: общая – 79 кв.м.,…
$55,000
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Квартира 3 комнаты в Барановичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 1/1
3 КОМН.КВАРТИРА по пер. Колхозный 1-й! * Площадь: общая – 68 кв.м., жилая – 45.6 кв.м., кухн…
$28,900
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Квартира 3 комнаты в Барановичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 3/5
3-х комнатная квартира в Военном городке! * Площадь: общая – 64,7 кв.м., жилая – 44,1 кв.м.,…
$32,500
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Квартира 4 комнаты в Барановичи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Барановичи, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 65 м²
Этаж 3/9
Просторная 4 - комнатная квартира в Северном микрорайоне. ❤️В продаже появилась отличная 4-к…
$37,500
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Квартира 3 комнаты в Барановичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Этаж 1/5
3-хкомн. квартира  - 80 кв.м.!!!,  кухней -11  кв.м!!!  с выходом на лоджию. Высокий цоколь-…
$37,500
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Квартира 1 комната в Барановичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Барановичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 1/1
Продается 1-комнатная квартира по улице Холостякова. Квартира расположена на 1-ом этаже 1-эт…
$8,000
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Квартира 3 комнаты в Барановичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Этаж 5/5
3-х комнатная квартира ул. Заслонова.   * Площадь: общая – 74.2 кв.м., жилая – 43.9 кв.м., к…
$36,700
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Квартира 3 комнаты в Барановичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 4/5
Продаётся 3-х комнатная квартира в Текстильном микрорайоне по улице Космонавтов 14! Квартира…
$26,000
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Квартира 3 комнаты в Барановичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Этаж 1/1
3-комнатная квартира 2 пер. Лидский. * Площадь: общая – 56,9 кв.м., жилая – 33,9 кв.м., кухн…
$18,600
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Квартира 1 комната в Барановичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Барановичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 5/5
Квартира просторная для дома малосемейного типа. Большая жилая комната с выходом на балкон. …
$14,800
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Квартира 3 комнаты в Барановичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 2/9
3-х комнатная квартира в Военном городке! * Площадь: общая – 69,9 кв.м., жилая – 41,9 кв.м.,…
$41,200
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Квартира 3 комнаты в Барановичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 55 м²
Этаж 5/5
Квартира расположена на 5 этаже пятиэтажного дома 1974 года постройки. Есть технический этаж…
$28,500
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Квартира 3 комнаты в Барановичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Этаж 5/5
3-х комнатная квартира ул. Заслонова.   * Площадь: общая – 74.2 кв.м., жилая – 43.9 кв.м., к…
$36,700
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Квартира 1 комната в Барановичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Барановичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 8/9
1- комнатная квартира в новом районе г. Барановичи – Северный 2 * 8 эт./ 9-эт. панельного до…
$32,900
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Квартира в Барановичи, Беларусь
Квартира
Барановичи, Беларусь
Площадь 72 м²
Продается часть кирпичного жилого дома  со всеми удобствами по адресу  г. Барановичи, ул. Бо…
$34,000
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Квартира 4 комнаты в Барановичи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Барановичи, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 59 м²
Этаж 4/5
4- комнатная квартира по ул. Космонавтов. * 4 эт./ 5-эт. панельного дома;* 1970 года построй…
$24,800
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Квартира в Барановичи, Беларусь
Квартира
Барановичи, Беларусь
Площадь 43 м²
Продается часть дома в тихом ЦЕНТРЕ города!!!* Площадь: общая – 43.1 кв.м.;* Материал стен: …
$18,900
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Квартира 3 комнаты в Барановичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 7/9
Трёхкомнатная квартира в Восточном мкр-н!   * Площадь: общая – 67,7 кв.м., жилая – 40,8 кв.м…
$34,400
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Квартира 4 комнаты в Барановичи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Барановичи, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 63 м²
Этаж 2/5
4- комнатная квартира по ул. Кирова. * 2 эт./ 5-эт. кирпичного дома;* 1967 года постройки; 2…
$37,000
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Квартира 2 комнаты в Барановичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Барановичи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 1/1
2 КОМН.КВАРТИРА по пер. Колхозный 1-й! * Площадь: общая – 59 кв.м., жилая – 32.2 кв.м., кухн…
$24,900
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Квартира 3 комнаты в Барановичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Этаж 3/3
3- шка в ЦЕНТРЕ по  ул. Ленина!   * Площадь: общая – 76,8 кв.м., * жилая – 50,8 кв.м., * кух…
$39,600
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Квартира 4 комнаты в Барановичи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Барановичи, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 79 м²
Этаж 1/9
Продается уютная 4-комнатная квартира в городе Баранович по улице Тельмана В шаговой доступн…
$57,000
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Квартира 1 комната в Барановичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Барановичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 5/5
Продается уютная  1-комнатная квартира в Северном м-не по б-р Бородинского.  Дом кирпичный, …
$19,500
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Параметры недвижимости в Барановичах, Беларусь

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