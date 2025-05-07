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Квартиры в Плисском сельском Совете, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Заречье, Беларусь
Квартира 1 комната
Заречье, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/2
1-комнатная квартира под ремонт ❤️ Тёплая однокомнатная квартира в кирпичном доме! Адрес: Пл…
$24,000
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Квартира 1 комната в Черницкий, Беларусь
Квартира 1 комната
Черницкий, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 17 м²
Этаж 2/2
Продается квартира Смолевичкий район, пос. Черницкий, ул. Центральная, 22. Квартира находитс…
$4,500
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