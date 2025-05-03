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Дома в Беларуси

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4 443 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Летчанский сельский Совет, Беларусь
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Дом 4 комнаты
Летчанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
Уютный двухэтажный дом, расположенный всего в 11 км от Витебска, рядом с турбазой Верасы, — …
$61,128
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Коттедж 6 комнат в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж 6 комнат
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Современный дом в Раубичах с четырьмя спальнями, тремя гардеробными, двумя санузлами ,камино…
$499,000
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Вилла 5 комнат в Крупица, Беларусь
Вилла 5 комнат
Крупица, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Дом расположен на возвышенности, которая на картах отмечается как биосферный заповедник. Зде…
$325,083
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 104 м²
Продаётся дом в живописном месте, в 30км. от МКАД (Раковский с/с). Общая площадь дома по СНБ…
$80,000
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Дом в Тюхиничи, Беларусь
Дом
Тюхиничи, Беларусь
Площадь 147 м²
Лот 8751. Коттедж в Тюхиничах. Запишитесь на просмотр по номеру в объявлении.Дом в Тюхиничах…
$109,900
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Дом в Мир, Беларусь
Дом
Мир, Беларусь
Площадь 44 м²
Продается одноэтажный дом с земельным участком 25 соток. Очень удобное расположение дома - ц…
$23,000
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Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Ваша уютная загородная мечта ждёт вас! Продается 2-этажная дача!   Мечтаете о тихом уголке в…
$27,500
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Дом в Ланский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ланский сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Продается дом в 5 км от Несвижа! ❤️Уютный и просторный дом всего в 5 км от Несвижа! Адрес: Н…
$14,990
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 91 м²
Продается уютный кирпичный дом в г. Лида, ул. Климко! Ищете комфортный дом в отличном районе…
$44,500
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 24 м²
Продается уютная дача в СТ «Проектировщик», Молодеченский район, 41 км МКАД, 36 км до Молоде…
$8,000
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Коттедж в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 473 м²
Ваш оазис успеха и отдыха ❤️ Представляем вашему вниманию исключительный объект недвижимости…
$99,000
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Коттедж в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 265 м²
Продаётся уникальный загородный дом с собственным прудом на участке в СТ "Полиграфист"-Линия…
$115,000
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Продается полностью готовая двухэтажная дача (Минский район, Ст. "Экран"). Площадь дома 65 …
$57,000
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Дом в Лошницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 122 м²
Самое время успеть купить дом ❤️ Просторный летний дом в садовом товариществе Шилино-1. Адре…
$14,900
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Дом в Лошницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Уютный дом с яблоневым садом в живописном месте! ❤️ Продается уютный одноуровневый бревенчат…
$5,700
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Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 73 м²
Продается отличный вариант для семьи: 2-хэтажная 3-хкомнатная квартира. На первом этаже: кух…
$79,900
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Коттедж в Раковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 180 м²
Продается современный загородный коттедж в СТ Заранак у леса в очень живописном месте всего …
$175,000
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Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 103 м²
Продается дача в СТ Дорожник-2002, Дзержинский р-н Номер договора с агентством 370/1 от 2025-04-30
$21,900
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 81 м²
Просторный дом с террасой в агрогородке Колодищи ❤️Новый дом в агрогородке Колодищи - простр…
$179,500
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Дом в Потейковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Потейковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 79 м²
Купить дачный дом около леса! ❤️ Одноэтажный уютный дом среди живописной природы Адрес: Копы…
$14,900
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Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 79 м²
Коттедж в живописном месте ❤️ Уютный коттедж в живописной деревне Дубница, расположенный все…
$94,900
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Продается двухэтажный дачный дом из деревянных брусьев с земельным участком 6 соток. Располо…
$10,900
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 12 м²
Номер договора с агентством 407 от 2025-05-02
$12,900
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 71 м²
Самое время купить дом ❤️ Просторный дом с участком в центре Слуцка! Адрес: Слуцк, ул. Крыло…
$33,000
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Дом в Щучин, Беларусь
Дом
Щучин, Беларусь
Площадь 79 м²
Продается одноэтажный облицованный кирпичом жилой дом в городе Щучине на улице Лесной. Харак…
$35,000
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Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 28 м²
Продается уютный дачный домик с мебелью в 26 км от МКАД в Пуховичском направлении.   Дом одн…
$12,950
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Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Дом с большим участком 25 соток ❤️ Дом с большим участком 25 соток в деревне Слободка, всего…
$24,900
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Коттедж в Большевик, Беларусь
Коттедж
Большевик, Беларусь
Площадь 129 м²
Коттедж с производственными помещениями и жилым этажом ❤️Ваш бизнес начинается с правильного…
$179,000
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 239 м²
Ищете идеальный дом в пригороде Минска? > Обратите внимание на этот прекрасный коттедж в СТ …
$500,000
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Дом в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 12 м²
Дом стоит на участочке в 1.5 км. от Минского моря в д. Селец 25 соток в ПНВ. До МКАД 12 км а…
$39,000
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