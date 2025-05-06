Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Луговослободской сельский Совет
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Луговослободском сельском Совете, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Привольный, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Привольный, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Этаж 2/2
Очень интересное предложение в 10 км от МКАД по Могилевскому направлению!  Продажа доли в кв…
$32,900
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Замосточье, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Замосточье, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 53 м²
Этаж 1/5
Продается уютная двухкомнатная квартира в аг. Замосточье, ул. Центральная 14, Минский район,…
$49,900
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Замосточье, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Замосточье, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 2/4
Продается уютная двухкомнатная квартира в аг. Замосточье, ул. Центральная 5, Минский район, …
$56,900
Оставить заявку
Квартира в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Квартира
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 112 м²
Продаётся полдома под чистовую отделку в д.Гузгаловка. Могилёвское направление, всего 14 км …
$123,100
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Привольный, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Привольный, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 2/5
Параметры объекта Комнат / Раздельных 2 / 2 Этаж / Этажей 2/ 5 Тип дома Силикатные блоки+ ки…
$64,900
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Луговослободском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти