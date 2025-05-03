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Магазины в Беларуси

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403 объекта найдено
Магазин 116 м² в Минск, Беларусь
Магазин 116 м²
Минск, Беларусь
Площадь 116 м²
Продаётся торговое помещение 115.8м2 по ул. Сурганова 29. В помещении 2 постоянных и надежны…
Цена по запросу
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Магазин 148 м² в Плещеницы, Беларусь
Магазин 148 м²
Плещеницы, Беларусь
Площадь 148 м²
Этаж 1/1
Вашему вниманию предлагается здание бывшей библиотеки в г.п. Плещеницы. Объект с хорошими по…
$69,950
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Магазин 66 м² в Княгинин, Беларусь
Магазин 66 м²
Княгинин, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 66 м²
Этаж 1/1
Продаётся торговое помещение ❤️ Здание магазина в центре агрогородка Княгинин – идеальный ва…
$4,900
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Магазин 158 м² в Минск, Беларусь
Магазин 158 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 158 м²
Этаж 2/2
Предлагаем в покупку торговое помещение в ТЦ «На Голодеда» по адресу ул. Голодеда 15, находи…
$294,128
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Магазин 133 м² в Минск, Беларусь
Магазин 133 м²
Минск, Беларусь
Площадь 133 м²
Этаж 1
Помещение по ул. Сырокомли 38 на первом этаже с отдельным входом. Площадь 133м2, торговый за…
Цена по запросу
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Магазин 204 м² в Тарасово, Беларусь
Магазин 204 м²
Тарасово, Беларусь
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
вся документация по запросу! Номер договора с агентством 1826 от 2023-11-17
$140,000
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Магазин 35 м² в Брест, Беларусь
Магазин 35 м²
Брест, Беларусь
Площадь 35 м²
Этаж 2/3
Торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 34,8 кв.м. Изолиров…
$30,000
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Магазин 189 м² в Минск, Беларусь
Магазин 189 м²
Минск, Беларусь
Площадь 189 м²
Этаж 1/11
Предлагаем покупку коммерческих помещений на Кирова 2!   Продается коммерческое помещение с …
$685,000
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Магазин 45 м² в Минск, Беларусь
Магазин 45 м²
Минск, Беларусь
Площадь 45 м²
Этаж 1/25
Продается торговое помещение площадью 45,1 м.кв. в строящемся доме “Румба” МФК “МинскМир” кв…
$94,133
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Магазин 27 м² в Минск, Беларусь
Магазин 27 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 9
Площадь 27 м²
Этаж 1/7
Продажа торговых площадей в современным новом многофункциональном БЦ на проспекте Победителе…
$121,500
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Магазин 131 м² в Волковыск, Беларусь
Магазин 131 м²
Волковыск, Беларусь
Площадь 131 м²
Количество этажей 1
Здание находится напротив входа на центральный рынок. Рядом парковка. В здании в настоящее в…
$49,500
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Магазин 84 м² в Минск, Беларусь
Магазин 84 м²
Минск, Беларусь
Площадь 84 м²
Этаж 1/21
Предлагаем в продажу коммерческое помещение в самом центре ЖК «Минск Мир», квартал «Happy Pl…
$175,001
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Магазин в Минск, Беларусь
Магазин
Минск, Беларусь
Этаж 1/20
Помещения на первых этажах в продажу на Тимирязева 65-67 Машиноместо в паркинге с переоформл…
$29,900
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Магазин 170 м² в Минск, Беларусь
Магазин 170 м²
Минск, Беларусь
Площадь 170 м²
Этаж 2/25
Предлагаем в продажу коммерческое помещение в жилом доме, МФК «Минск Мир», квартал «Тропичес…
$223,744
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Магазин 9 м² в Минск, Беларусь
Магазин 9 м²
Минск, Беларусь
Площадь 9 м²
Этаж 2
Продажа торгового помещения общей площадью 8,9м2 в торговом центре Зеркало по улице В. Хоруж…
Цена по запросу
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Магазин 210 м² в Минск, Беларусь
Магазин 210 м²
Минск, Беларусь
Площадь 210 м²
Этаж 1/1
Продается коммерческое здание в г. Минске, по ул. Сердича 30А. Рядом станция метро Пушкинска…
$187,500
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Магазин 11 м² в Минск, Беларусь
Магазин 11 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 11 м²
Этаж 2/2
Продаётся торговое помещение в ТЦ "Магнит-1". Выгодное месторасположение. Хорошая проходимос…
$15,800
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Магазин 49 м² в Минск, Беларусь
Магазин 49 м²
Минск, Беларусь
Площадь 49 м²
Этаж 2/25
Продается административно-торговое помещение, г.Минске, ЖК "Минск Мир" Помещение расположено…
$68,822
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Магазин 10 м² в Минск, Беларусь
Магазин 10 м²
Минск, Беларусь
Площадь 10 м²
Этаж 1/1
Продаётся торговое помещение 10м2 в Первомайском районе, есть возможность выкупить готовый б…
$14,000
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Магазин 126 м² в Минск, Беларусь
Магазин 126 м²
Минск, Беларусь
Площадь 126 м²
Этаж 1/21
Предлагаем в продажу коммерческое помещение в самом центре ЖК «Минск Мир», квартал «Happy Pl…
$291,790
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Магазин 252 м² в Минск, Беларусь
Магазин 252 м²
Минск, Беларусь
Площадь 252 м²
Этаж 1/6
Инвестиции в готовый арендный бизнес. Торговое помещение расположено на первом этаже бизнес …
Цена по запросу
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Магазин 94 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 94 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 94 м²
Этаж 1
Административно - торговое помещение в собственность в районе Восток (р - н ул.Васнецова) го…
$59,000
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Магазин 781 м² в Минск, Беларусь
Магазин 781 м²
Минск, Беларусь
Площадь 781 м²
Этаж 1
Предлагаем в продажу более 800 м2 пространства в центре города.  Объект наполнен следующими …
$690,000
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Магазин 6 м² в Минск, Беларусь
Магазин 6 м²
Минск, Беларусь
Площадь 6 м²
Количество этажей 6
Продаются магазины, офисы, торговые помещения, 6 м2 - 8 м2 - 12 м2 - 18 м2 в современном тор…
$10,000
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Магазин 28 м² в Брест, Беларусь
Магазин 28 м²
Брест, Беларусь
Площадь 28 м²
Этаж 1/5
Торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 28,4 кв.м. Изолиров…
$45,000
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Магазин 29 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 29 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 29 м²
Этаж 1/1
Торговое помещение в собственность в восточной части (р - н ул. Молодогвардейской) города Бр…
$43,000
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Магазин 198 м² в Жодино, Беларусь
Магазин 198 м²
Жодино, Беларусь
Число комнат 12
Площадь 198 м²
Количество этажей 2
Продаётся торговое помещение 197 м2 в центре города Жодино на проспекте Ленина. Помещение за…
$218,291
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Магазин 73 м² в Минск, Беларусь
Магазин 73 м²
Минск, Беларусь
Площадь 73 м²
Этаж 1/4
Продается помещение в центре города с отдельным входом.Расположено на 1ом этаже в жилом доме…
Цена по запросу
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Магазин 62 м² в Острошицкий Городок, Беларусь
Магазин 62 м²
Острошицкий Городок, Беларусь
Площадь 62 м²
Этаж 1/1
Продается здание специализированное розничной торговли. С действующим долгосрочным арендатор…
$72,000
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Магазин 89 м² в Минск, Беларусь
Магазин 89 м²
Минск, Беларусь
Площадь 89 м²
Уже в продаже! Успейте купить выгодно коммерческое помещение в Минске, ЖК "Минск Мир" Отдель…
$126,661
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