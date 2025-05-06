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Квартиры в Чернинском сельском Совете, Беларусь

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8 объектов найдено
Квартира в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 18 м²
Часть дома (1/4 доли) в Брестском р-не. Тех. хар-ка продаваемой части дома: Общ. - 17,3 кв.м…
$7,500
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Квартира в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 74 м²
Часть жилого дома (1/2 доли, стадия строительства) в Брестском р-не. Тех. хар-ка продаваемой…
$27,800
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Квартира 1 комната в Черни, Беларусь
Квартира 1 комната
Черни, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/2
1-комнатная квартира, аг. Черни, ул. Молодогвардейская, 1986 г.п., 1 / 2 кирпич, 39,0 / 38,3…
$38,500
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Квартира 2 комнаты в Черни, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Черни, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 2/3
2-комнатная квартира, аг. Черни, ул. Пионерская, 1981 г.п., 2 / 3 панель, 52,5 / 51,4 / 30,0…
$35,100
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Квартира 3 комнаты в Черни, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Черни, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Этаж 1/1
Квартира в блокированном жилом доме в Брестском р-не. 1988 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 78,5 кв.м,…
$62,000
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Квартира в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 76 м²
Часть жилого дома (7/8 доли) в Брестском р-не. Тех. хар-ка продаваемой части дома: общ.СНБ -…
$55,000
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Квартира 2 комнаты в Черни, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Черни, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 2/3
2-комнатная квартира, аг. Черни, ул. Пионерская, 1981 г.п., 2 / 3 панель, 56,7 / 54,9 / 30,3…
$36,000
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Квартира в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 76 м²
Квартира в блокированном жилом доме в Брестском р-не. 1988 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 78,5 кв.м,…
$62,000
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Параметры недвижимости в Чернинском сельском Совете, Беларусь

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