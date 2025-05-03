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Долгосрочная аренда складов в Беларуси

Минск
26
Минская область
40
Брест
7
Брестская область
7
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77 объектов найдено
Склад 15 м² в Минск, Беларусь
Склад 15 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 15 м²
Этаж 2/4
Предлагаются в аренду производственно-складские помещения на ул. Инженерная 12 (выезд из гор…
Цена по запросу
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Склад 1 200 м² в Аронова Слобода, Беларусь
Склад 1 200 м²
Аронова Слобода, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 1 200 м²
Этаж 1
Сдаются в аренду площади в здании под производственно-складские цели. Хорошее состояние конс…
Цена по запросу
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Склад 456 м² в Брест, Беларусь
Склад 456 м²
Брест, Беларусь
Площадь 456 м²
Склад - ангар (назначение - здание специализированное для ремонта и технического обслуживани…
Цена по запросу
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Склад 206 м² в Минск, Беларусь
Склад 206 м²
Минск, Беларусь
Площадь 206 м²
Этаж 1/5
Сдается в аренду помещение 206,4 м2 на первом этаже с отдельным входом на Тимирязева 65А. С …
Цена по запросу
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Склад 331 м² в Минск, Беларусь
Склад 331 м²
Минск, Беларусь
Площадь 331 м²
Этаж 1/5
Помещение располагается в цокольном этаже нового административного корпуса, с окнами у потол…
Цена по запросу
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Склад 16 м² в Большое Стиклево, Беларусь
Склад 16 м²
Большое Стиклево, Беларусь
Площадь 16 м²
Этаж 1/1
В Большом Стиклево (2,5 км за МКАД Могилевское направление) сдаются в аренду помещения:   18…
Цена по запросу
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Склад 656 м² в Минск, Беларусь
Склад 656 м²
Минск, Беларусь
Площадь 656 м²
Этаж 1/2
Премиальное коммерческое предложение в сердце Минска! Арендуйте современное 2-х этажное поме…
Цена по запросу
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Склад 1 085 м² в Хатежино, Беларусь
Склад 1 085 м²
Хатежино, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 1 085 м²
Этаж 1/1
Сдаётся в аренду складское помещение недалеко от МКАД!Ищете надежное и удобное место для хра…
$5,445
в месяц
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Склад 472 м² в Минск, Беларусь
Склад 472 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 472 м²
Этаж 1/2
Представляем уникальную коммерческую локацию в сердце города!    Отдельно стоящее здание с д…
$10,650
в месяц
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Склад 900 м² в Большое Стиклево, Беларусь
Склад 900 м²
Большое Стиклево, Беларусь
Площадь 900 м²
Этаж 1/1
Склад 900-1800 м2 с отоплением, секционные ворота, высота до балки 3,8 м Заасфальтированые п…
$2,437
в месяц
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Склад 105 м² в Минск, Беларусь
Склад 105 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 105 м²
Этаж 4/6
Складские помещения расположены на 4- м этаже в многоуровневом отапливаемом комплексе с груз…
Цена по запросу
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Склад 75 м² в Брест, Беларусь
Склад 75 м²
Брест, Беларусь
Площадь 75 м²
Этаж 1/3
Нежилое помещение с отдельным входом в аренду в промышленной зоне города Бреста (р - н Задво…
Цена по запросу
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Склад 128 м² в Минск, Беларусь
Склад 128 м²
Минск, Беларусь
Площадь 128 м²
Аренда слада на ул. Дунина-Марцинкевича, 11. Помещение на 1м этаже, два варианта разгрузки -…
Цена по запросу
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Склад 821 м² в Борисов, Беларусь
Склад 821 м²
Борисов, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 821 м²
Этаж 1/3
Сдается в аренду для размещения производства или склада изолированное помещение общей площад…
Цена по запросу
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Склад 841 м² в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Склад 841 м²
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 841 м²
Этаж 1/1
Предлагаем вашему вниманию складское помещение 840.9 кв. м, расположенное по адресу: Минская…
$4,205
в месяц
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Склад 200 м² в Брест, Беларусь
Склад 200 м²
Брест, Беларусь
Площадь 200 м²
Сдается складское/ производственное помещение: 200кв.м. в северо- западной части города.Хоро…
Цена по запросу
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Склад 660 м² в Заславль, Беларусь
Склад 660 м²
Заславль, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 660 м²
Этаж 1/1
Сдаются в аренду два (возможно по отдельности) производственно-складских помещения площадью …
$1,766
в месяц
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Склад 200 м² в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Склад 200 м²
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Сдается неотапливаемый склад площадью 200 кв.м, высота потолков 6 м, 2-е въездным ворот, тер…
Цена по запросу
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Склад 300 м² в Слуцк, Беларусь
Склад 300 м²
Слуцк, Беларусь
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Предлагаем в аренду отапливаемые складские помещения площадью от 300 м.кв до 1193 м.кв в г. …
Цена по запросу
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Склад 120 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Склад 120 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 120 м²
Складские неотапливаемые помещения в восточной части города Бреста площадью от 120 до 420 кв…
Цена по запросу
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Склад 5 м² в Минск, Беларусь
Склад 5 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 5 м²
Сдаётся складское помещение площадью 9.5м2 в цокольном этаже.Удобное расположение и подъезд,…
Цена по запросу
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Склад 330 м² в Заславль, Беларусь
Склад 330 м²
Заславль, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 330 м²
Этаж 1/1
Сдаются в аренду два (возможно по отдельности) производственно-складских помещения площадью …
$914
в месяц
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Склад 86 м² в Брест, Беларусь
Склад 86 м²
Брест, Беларусь
Площадь 86 м²
Этаж 1/1
Складское отапливаемое помещение с 2 (двумя) отдельными въездами в аренду в промышленной зон…
Цена по запросу
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Склад 1 308 м² в Ждановичи, Беларусь
Склад 1 308 м²
Ждановичи, Беларусь
Площадь 1 308 м²
Этаж 2/3
Многофункциональное помещение подходит под склад с/с Ждановичский, ул. Заречная, 1В Площади:…
Цена по запросу
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Склад 300 м² в Аронова Слобода, Беларусь
Склад 300 м²
Аронова Слобода, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Этаж 1
Сдаются в аренду площади в здании под производственно-складские цели. Хорошее состояние конс…
Цена по запросу
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Склад 600 м² в Аронова Слобода, Беларусь
Склад 600 м²
Аронова Слобода, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 600 м²
Этаж 1
Сдаются в аренду площади в здании под производственно-складские цели. Хорошее состояние конс…
Цена по запросу
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Склад 158 м² в Хатежино, Беларусь
Склад 158 м²
Хатежино, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 158 м²
Этаж 1/1
Предлагаем Вашему вниманию складское помещение площадью 158,1 кв. м, расположенное по адресу…
$1,204
в месяц
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Склад 1 501 м² в Пересады, Беларусь
Склад 1 501 м²
Пересады, Беларусь
Число комнат 8
Площадь 1 501 м²
Этаж 1/2
Сдаётся в аренду склад, расположенный на огражденной территории 0.2951 Га в агрогородке Пере…
$1,935
в месяц
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Склад 1 776 м² в Светлогорск, Беларусь
Склад 1 776 м²
Светлогорск, Беларусь
Площадь 1 776 м²
Этаж 1/1
Ищете идеальное место для хранения или организации производства? У нас есть отличное предлож…
$10,650
в месяц
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Склад 525 м² в Сухорукие, Беларусь
Склад 525 м²
Сухорукие, Беларусь
Площадь 525 м²
Количество этажей 1
Сдается складское помещение в п. Сухорукие, ул. Базовская, 1Б-1.   Складское помещение…
$7,644
в месяц
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