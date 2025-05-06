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Квартиры в Борисове, Беларусь

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107 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 83 м²
Этаж 1/9
В продаже просторная,светлая  4-х комнатная квартира ул.Трусова 55 Квартира находится на 1-о…
$56,000
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Квартира 3 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 4/5
Трёхкомнатная квартира в прекрасном районе - всё для комфортной жизни! ❤️ Ищете уютное жильё…
$43,000
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Квартира 2 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 1/3
Готовое решение для комфортного проживания ❤️ Прекрасный выбор: продается двухкомнатная квар…
$47,000
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Квартира 2 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 9/9
Продается двухкомнатная квартира с отличным ремонтом в г. Борисов, ул. Гагарина, д. 67 Дом п…
$46,000
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Квартира 3 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 6/10
3-комнатная квартира в благоустроенном районе ❤️ Просторная трёхкомнатная квартира с хорошим…
$72,900
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Квартира 2 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 9/9
Двухкомнатная квартира в благоустроенном районе ❤️ Уютная двухкомнатная квартира с самым луч…
$45,500
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Квартира 2 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 9/9
В продаже 2-х комнатная квартира , большой площади ул.Трусова . Квартира в хорошем жилом сос…
$51,000
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Квартира 2 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 2/5
В продаже 2-х комнатная квартира по улице Днепровская 16 Квартира находится на удобном 2-ом …
$38,500
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Квартира 2 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 8/9
2-комнатная квартира в кирпичном доме ❤️ Просторная двухкомнатная квартира с хорошим ремонто…
$51,900
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Квартира 2 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/1
Двухкомнатная квартира с гаражом в Борисове! ❤️ Двухкомнатная квартира со всеми удобствами, …
$34,900
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Квартира 2 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 5/5
Отличная двухкомнатная квартира ❤️ Двухкомнатная квартира с отличным ремонтом в благоустроен…
$39,900
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Квартира 3 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 1/9
Продается уютная 3 комнатная квартира на высоком первом этаже, КИРПИЧНОГО девятиэтажного дом…
$49,999
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Квартира 3 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
Уютная 3-комнатная квартира с собственным участком ❤️ Уникальное предложение! Продается прос…
$32,900
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Квартира 2 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 1/1
Квартира с участком в Борисове ❤️Просторная квартира с участком и двумя гаражами в живописно…
$34,900
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Квартира 4 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 82 м²
Этаж 3/9
4-комнатная квартира в Борисове ❤️Уютная  четырёхкомнатная квартира с отличным ремонтом! Адр…
$99,000
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Квартира 3 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 1/4
Продается 3х комнатная квартира по ул. Днепровская. Первый высокий этаж. В квартире сделан ч…
$45,000
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Квартира 2 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 4/5
Продается 2х комнатная квартира с ремонтом по адресу г. Борисов перекресток ул. Максима Горь…
$42,900
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Квартира 3 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 8/9
Просторная квартира с идеальной планировкой для семьи. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на дом ❤️Светлая и ком…
$52,000
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Квартира 3 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Этаж 9/10
Продаётся 3-комнатная квартира ❤️ Трёхкомнатная квартира в благоустроенном ремонте Адрес: Бо…
$67,400
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Квартира 2 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 4/9
Продается 2х комнатная квартира улучшенного проекта по адресу Галицкого дом  4 кор 2. Элитн…
$75,000
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Квартира 2 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 6/9
Двухкомнатная квартира с хорошим ремонтом! ❤️Прекрасная квартира как для семейных пар с деть…
$69,900
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Квартира 3 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 1/5
Трёхкомнатная квартира в прекрасном районе — всё для комфортной жизни! ❤️ Ищете уютное жильё…
$49,900
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Квартира 2 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 1/5
Лучшая квартира в центре города ❤️ Продаётся просторная и светлая двухкомнатная квартира в ц…
$59,900
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Квартира 2 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 4/5
Квартира с отличным ремонтом ❤️ Уютная светлая двухкомнатная квартира с отличным ремонтом – …
$40,000
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Квартира 3 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 50 м²
Этаж 4/5
Трёхкомнатная квартира в востребованном  районе - всё для комфортной жизни! ❤️ Ищете жильё ?…
$41,000
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Квартира 1 комната в Борисов, Беларусь
Квартира 1 комната
Борисов, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/1
Квартира в блокированном жилом доме ❤️ Большая однокомнатная квартира в блокированном жилом …
$34,900
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Квартира 3 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 52 м²
Этаж 3/5
Продам 3 х комнатную квартиру по ул. Днепровской. Квартира располагается на 3-м этаже 5-и эт…
$47,000
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Квартира 1 комната в Борисов, Беларусь
Квартира 1 комната
Борисов, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/5
Продается 1 комнатная квартира на первом этаже, КИРПИЧНОГО пятиэтажного дома в центре города…
$31,500
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Квартира 3 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 5/5
Квартира мечты: трёхкомнатная с хорошим ремонтом и отличной инфраструктурой! ❤️ Ищете комфор…
$64,990
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Квартира 3 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 59 м²
Этаж 2/5
3-комн. квартира в центре - идеальный вариант для вашей семьи! ❤️ Предлагаем вам замечательн…
$41,700
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Параметры недвижимости в Борисове, Беларусь

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