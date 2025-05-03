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Таунхаусы в Беларуси

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29 объектов найдено
Таунхаус в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 184 м²
Таунхаус в г.Бресте. 2013 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 188,3 кв.м, общ.- 184,0 кв.м, жил…
$220,000
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Таунхаус в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 113 м²
Продаётся квартира под отделку в блокированном жилом доме в аг. Колодищи, ул. Светлая.  Учас…
$130,000
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Таунхаус в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 182 м²
Описание Введены в эксплуатацию! Все документы готовы( отдельный техпаспорт и регистрационн…
$139,000
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Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 346 м²
Прекрасный вариант для большой дружной семьи – квартира в таунхаусе 2000 г.п. с собственным …
$375,000
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Таунхаус в Дегтярёвка, Беларусь
Таунхаус
Дегтярёвка, Беларусь
Площадь 175 м²
Уютный двухэтажный таунхаус в европейском стиле в 3 км от Минска! Удобное расположение насел…
$180,000
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Таунхаус в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 143 м²
Продаётся премиальный Таунхаус примыкающий к лесу в престижном закрытом Жилом Комплексе «Зел…
$420,000
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Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 153 м²
Продаётся трёхуровневая квартира (таунхаус) в доме на три квартиры. Общая площадь квартиры п…
$143,000
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Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 122 м²
Предложение для горожан, предпочитающих комфорт: квартира в малоэтажном кирпичном 3-х кварти…
$125,000
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Таунхаус 4 комнаты в Гродно, Беларусь
Таунхаус 4 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
В продаже таунхаус (двухэтажный дом, соединенный одной общей стеной с соседними) на ул. Малы…
$179,500
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Таунхаус в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 518 м²
Просторный и светлый таунхаус с великолепным видом. Продаётся как целиком ( 1034,7 м.кв.), т…
$170,000
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Таунхаус в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 101 м²
Таунхаус в г.Бресте. 1995 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ ~ 151,6 кв.м, общ.~ 101,2 кв.м, жил.~ 28,5 к…
$77,000
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Таунхаус 4 комнаты в Гродно, Беларусь
Таунхаус 4 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
В продаже таунхаус (двухэтажный дом, соединенный одной общей стеной с соседними) на ул. Малы…
$173,000
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Таунхаус 5 комнат в Минск, Беларусь
Таунхаус 5 комнат
Минск, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 346 м²
Количество этажей 4
Прекрасный вариант для большой дружной семьи – квартира в таунхаусе 2000 г.п. с собственным …
$375,000
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Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 239 м²
Продается 3х уровневый таунхаус в г. Минске по ул. Новая 16. Участок полностью подготовлен, …
$170,000
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Таунхаус в Бобруйск, Беларусь
Таунхаус
Бобруйск, Беларусь
Площадь 397 м²
Количество этажей 2
Уютный таунхаус, расположенный в лучшем месте Бобруйска: рядом с рекой и санаторной зоной - …
$140,000
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Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 155 м²
Продается квартира в блокированном жилом доме (полдома) по улице Алтайской 111-1, с придомов…
$145,000
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Таунхаус в Дачная, Беларусь
Таунхаус
Дачная, Беларусь
Площадь 126 м²
Продаётся таунхаус (четырёхкомнатная квартира) в трёхуровневом доме (на две семьи с отельным…
$56,000
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Таунхаус в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 153 м²
Таунхаус в г.Бресте. 2023 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 177,6 кв.м, общ.- 153,2 кв.м, жил…
$97,000
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Таунхаус в Брест, Беларусь
Таунхаус
Брест, Беларусь
Площадь 213 м²
Таунхаус в г.Бресте. 2020 г.п. 2 этажа, мансарда. Общ.СНБ - 218,5 кв.м, общ.- 212,9 кв.м, жи…
$285,000
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Таунхаус в Дружный, Беларусь
Таунхаус
Дружный, Беларусь
Площадь 134 м²
Продаётся просторный 4-х комнатный таунхаус (квартира) площадью 133,6 м2 в п.Дружный, переул…
$75,000
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Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 212 м²
Таунхаус общей площадью 211.5 м2  Просторная гостиная площадью 20.48 м2 создает идеальную ат…
$399,000
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Таунхаус в Брест, Беларусь
Таунхаус
Брест, Беларусь
Площадь 116 м²
Таунхаус в г.Бресте. 1968 г.п. Реконструкция 2012 г. 1 этаж, мансарда, цокольный этаж. Общ.С…
$105,000
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Таунхаус в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 111 м²
Таунхаус в г.Бресте. 1995 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ ~ 169,0 кв.м, общ.~ 110,8 кв.м, жил.~ 39,8 к…
$87,000
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Таунхаус в Брест, Беларусь
Таунхаус
Брест, Беларусь
Площадь 167 м²
Таунхаус в г.Бресте. 2016 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 189,1 кв.м, общ.- 167,2 кв.м, жил.- 96,1 к…
$165,000
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Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 278 м²
Продаётся Танхаус с мебелью 100% готовности и СПА-Комплексом с бассейном в престижной коттед…
$250,000
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Таунхаус 5 комнат в Минск, Беларусь
Таунхаус 5 комнат
Минск, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный уютный дом в Минске в престижном месте на переулке Богдановича Совреме…
$189,000
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Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 163 м²
Продается великолепный 3-уровневый таунхаус с земельным участком, расположенный в спокойном …
$299,000
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Таунхаус в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 150 м²
Блокированный жилой дом в благоустроенном коттеджном поселке усадебного типа, расположенный …
$140,000
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Таунхаус в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 215 м²
Продаётся эксклюзивный новый стильный энергоэффективный коттедж премиум-класса с собственным…
$265,000
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