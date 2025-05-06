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Квартиры в Ждановичах, Беларусь

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6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Ждановичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 9/5
Продаётся уютная 2-х комнатная квартира в кирпичном доме в аг.Ждановичи, ул.Парковая, дом 6;…
$85,000
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Квартира 2 комнаты в Ждановичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 5/5
- Кирпичный дом 1993 г. Есть техэтаж. Наружные стены толщиной в полметра вместе с железобето…
$69,000
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Квартира 5 комнат в Ждановичи, Беларусь
Квартира 5 комнат
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 146 м²
Этаж 9/10
Продается 5-ти комнатная двухуровневая квартира в Ждановичах.В квартире сделан качественный …
$300,000
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Квартира 3 комнаты в Ждановичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Этаж 2/5
Номер договора с агентством 56/2 от 2025-03-27
$116,000
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Квартира 3 комнаты в Ждановичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 88 м²
Этаж 3/10
Продаётся просторная квартира в Ждановичах, в кирпичном доме! 3 раздельные комнаты, 2 гардер…
$125,000
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Квартира 4 комнаты в Ждановичи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 74 м²
Этаж 1/5
Продается отличная просторная квартира в Ждановичах. В квартире сделан современный ремонт.Вс…
$105,000
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