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Квартиры в Новогрудке, Беларусь

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5 объектов найдено
Квартира в Новогрудок, Беларусь
Квартира
Новогрудок, Беларусь
Площадь 56 м²
Продается часть дома по ул.Торговая, д.17, г.Новогрудок. Общая площадь 55,5 м.кв, жилая 15,8…
$5,900
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Квартира 3 комнаты в Новогрудок, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Новогрудок, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 3/4
Продается трехкомнатная квартира в г.Новогрудок по ул. Чапаева д.57 А. Дом кирпичный, 1996 г…
$34,000
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Квартира 3 комнаты в Новогрудок, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Новогрудок, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Этаж 2/2
Это предложение для Вас! В центре г. Новогрудка продается 3-комнатная квартира с действующим…
$139,000
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Квартира 2 комнаты в Новогрудок, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Новогрудок, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 3/4
Продается 2 комн кв. 3 этаж 4 этажного дома. Дом кирпичный. Общая площадь 44 м.кв., жилая 28…
$22,600
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Квартира 3 комнаты в Новогрудок, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Новогрудок, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 1/2
Продается трехкомнатная квартира г.Новогрудок, пер.Буденного,д.15. Квартира расположена в дв…
$28,900
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