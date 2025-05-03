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Квартиры в Гродненской области, Беларусь

Гродно
117
Лида
70
Слоним
14
Сморгонь
10
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248 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Сморгонь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сморгонь, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 2/5
Трехкомнатная квартира с хорошим ремонтом, готова к проживанию ❤️ Просторная трехкомнатная к…
$42,500
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Квартира 60 комнат в Ёдки, Беларусь
Квартира 60 комнат
Ёдки, Беларусь
Число комнат 60
Площадь 5 150 м²
Количество этажей 3
На большой благоустроенной территории (1,65 га) уютно и функционально разместился гостинично…
$2,40 млн
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Квартира 2 комнаты в Коптёвка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Коптёвка, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 2/3
Продается уютная 2-комнатная квартира на ул. Молодежная. Квартира расположена на 2 этаже 3-э…
$32,000
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Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/12
Продается квартира с двумя жилыми комнатами в Гродно на проспекте Космонавтов, дом 38А. Отл…
$45,000
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Квартира 3 комнаты в Сморгонь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сморгонь, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 9/9
Трёхкомнатная квартира в Восточном ❤️ Продается 3-к квартира с хорошей планировкой для дружн…
$32,000
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Квартира 3 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 4/9
Продается просторная 3-комнатная квартира, оформленная с использованием дорогих, высококачес…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Лида, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 78 м²
Этаж 2/5
Продается просторная 4-х квартира по улице Рыбиновского 54. Квартира находится на 2-м этаже …
$70,000
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Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 4/5
Продается уютная двухкомнатная квартира со встроенной мебелью и техникой, расположенная в ти…
$45,000
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Квартира 3 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Этаж 2/8
Продается 3-комнатная квартира на улице Малыщинской, 39. Квартира расположена на 2 этаже, во…
$70,000
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Квартира 3 комнаты в Поречский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Поречский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Продается квартира в блокированном доме по адресу: аг.Поречье, ул.Зелёная. Всего в 35 км от …
$33,000
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Квартира 4 комнаты в Геранёны, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Геранёны, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 76 м²
Этаж 1/2
Продается 4- квартира в аг. Геранены, Ивьевского р-на. Квартира располагается на 1 этаже 2 э…
$14,299
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Квартира 3 комнаты в Ладеникский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Ладеникский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 2/2
Продается трехкомнатная квартира на первом этаже двухэтажного кирпичного дома в д.Кмитянка (…
$7,800
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Квартира 3 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 5/9
Трехкомнатная квартира Чешского проекта с ремонтом. По всей квртире залита стяжка, уложен ла…
$71,999
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Квартира 4 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 58 м²
Этаж 5/5
Вы мечтаете жить возле леса, и в то же время в развитой части города? В продаже квартира с у…
$52,000
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Квартира в Новогрудок, Беларусь
Квартира
Новогрудок, Беларусь
Площадь 56 м²
Продается часть дома по ул.Торговая, д.17, г.Новогрудок. Общая площадь 55,5 м.кв, жилая 15,8…
$5,900
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Квартира 3 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Этаж 1/9
Продаётся 3-к. квартира на ул. 7 Ноября 8 корп. 1. Общая площадь: 73,0 м. кв. Жилая площадь:…
$66,500
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Квартира 3 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 55 м²
Этаж 3/5
Продается уютная 3х комнатная квартира на 3м этаже 5 этажного кирпичного дома. В квартире сд…
$42,500
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Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 8/9
Продается комната 14,1 м2 (47/100 долей в праве собственности на квартиру) в стильной и свет…
$20,500
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Квартира 1 комната в Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 4/4
Уникальная 1-комнатная квартира расположена в доме №29 на улице Ожешко. Квартира находится в…
$45,000
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Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 2/2
Продается тёплая, уютная и светлая 2-комнатная квартира на 2 этаже кирпичного дома. В кварти…
$32,000
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Квартира 1 комната в Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/9
Характеристика квартиры: площади общая – 43 кв.м, жилая 19,1 кв. м, кухня 8 кв.м. Санузел ра…
$35,000
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Квартира 3 комнаты в Сморгонь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сморгонь, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 5/5
Просторная квартира с кухней 8,8 м2 в центре Сморгони ❤️ Продается 3-к квартира с хорошей пл…
$33,500
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Квартира в Лида, Беларусь
Квартира
Лида, Беларусь
Площадь 38 м²
Продаётся 1/2 доли жилого дома с большим участком, 15 соток, по проспекту Победы. Возможна п…
$14,000
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Квартира в Гродно, Беларусь
Квартира
Гродно, Беларусь
Площадь 72 м²
Этаж 2/4
В продаже квартира в элитном доме на ул. Менделеева,30 — Собственная терраса 46 кв.м. — Св…
$95,000
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Квартира 1 комната в Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/8
Продаётся 1-комнатная квартира на Девятовке.Рациональная планировка!Комната 17,2 кв.м., кухн…
$44,500
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Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 4/5
В продаже просторная двухкомнатная квартира в жилом доме на ул. Врублевского, 58 в микрорайо…
$45,000
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Квартира 3 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 5/5
Продается 3-комнатная квартира с отличным ремонтом на 5-этаже панельного 5-этажного дома по …
$43,999
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Квартира 2 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 3/5
Продается просторная, светлая  квартира по улице Гастелло на з-ем этаже пятиэтажного дома. О…
$46,900
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Квартира 2 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 2/2
Продается 2-х комнатная квартира по улице Крупской.  Квартира находится на 2-м этаже 2-х эта…
$25,000
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Квартира 3 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Этаж 2/2
В продаже 3-комнатная квартира в частном доме квартирного типа.Адрес: переулок Железнодорожн…
$57,000
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