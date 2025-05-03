Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Коммерческая
  4. Ресторан, кафе

Кафе и рестораны в Беларуси

Минск
22
Минская область
15
Брест
3
Брестская область
4
Ресторан, кафе Удалить
Очистить
49 объектов найдено
Ресторан, кафе 588 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 588 м²
Минск, Беларусь
Площадь 588 м²
Количество этажей 2
Описание здания • Материал: каркасное здание , стены из кирпича  • Здание двухуровневое …
$200,000
Оставить заявку
Ресторан, кафе 80 м² в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 80 м²
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Предлагаем к продаже помещение по адресу 9-й км магистрали Минск – Москва – 2! Помещение с о…
Цена по запросу
Оставить заявку
Ресторан, кафе 389 м² в Бобруйск, Беларусь
Ресторан, кафе 389 м²
Бобруйск, Беларусь
Площадь 389 м²
Этаж 1/1
Продается готовый бизнес - действующее кафе. Оживленное место. Полностью оборудованное, банк…
$95,000
Оставить заявку
Ресторан, кафе 57 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 57 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 1/7
Продаётся готовый бизнес – кафе «Uley» в ЖК «Маяк Минска» в самом классном доме - Мстиславца…
$45,000
Оставить заявку
Ресторан, кафе 103 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 103 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 2/4
Продается административное помещение на улице Зыбицкой 9 Есть свой подъезд через шлагбаум. Р…
$250,000
Оставить заявку
Ресторан, кафе 263 м² в Жодино, Беларусь
Ресторан, кафе 263 м²
Жодино, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 263 м²
Этаж 1/2
Продается здание в спальном районе в г. Жодино по адресу: ул. Рокоссовского 2/А, не далеко о…
$150,000
Оставить заявку
Ресторан, кафе 217 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 217 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 217 м²
Этаж 1/3
Предлагаем на продажу торговый объект площадью 217 м2. Расположен в центре города возле ТЦ Ц…
$434,000
Оставить заявку
Ресторан, кафе 69 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 69 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 69 м²
Этаж 1/3
Кафе - бар с оборудованием и мебелью в собственность в районе Ковалево города Бреста общей п…
$120,000
Оставить заявку
Ресторан, кафе 99 м² в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 99 м²
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 99 м²
Этаж 1/1
Продается удобно расположенное здание специализированное для общественного питания (придорож…
$53,000
Оставить заявку
Ресторан, кафе 133 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 133 м²
Минск, Беларусь
Площадь 133 м²
Этаж 1/11
Предлагаем покупку коммерческих помещений на Кирова 2!   Продается коммерческое помещение с …
$820,000
Оставить заявку
Ресторан, кафе 309 м² в Жодино, Беларусь
Ресторан, кафе 309 м²
Жодино, Беларусь
Площадь 309 м²
Этаж 1/2
Коммерческое помещение 309 м2 под общепит в торговом центре!   г. Жодино, ул. Калиновского, …
$205,000
Оставить заявку
Ресторан, кафе 232 м² в Озёры, Беларусь
Ресторан, кафе 232 м²
Озёры, Беларусь
Площадь 232 м²
Этаж 1/1
Предлагаем готовый бизнес- кафе в центре агрогородка Озёры, пл. Ленина, 15. Общая площадь об…
$69,000
Оставить заявку
Ресторан, кафе 962 м² в Ждановичи, Беларусь
Ресторан, кафе 962 м²
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 962 м²
Этаж 1/3
Предлагаем Вашему вниманию отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: Минский район, …
$700,000
Оставить заявку
Ресторан, кафе 800 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 800 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 8
Площадь 800 м²
Этаж 1/3
Современный клуб/ресторан/бистро в центре фрунзенского района рядом с метро! Viber, Whatsapp…
$350,000
Оставить заявку
Ресторан, кафе 415 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 415 м²
Минск, Беларусь
Площадь 415 м²
Этаж 1/9
Помещение под общепит в новом БЦ «Forum Plaza»  г. Минск, пер. Козлова, 25 Общая площадь: 41…
$747,180
Оставить заявку
Ресторан, кафе 117 м² в Смолевичи, Беларусь
Ресторан, кафе 117 м²
Смолевичи, Беларусь
Площадь 117 м²
Этаж 1/1
Продается отдельно стоящее здание кафе в г. Смолевичи-недалеко от центра в хорошем привычном…
$90,000
Оставить заявку
Ресторан, кафе 84 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 84 м²
Минск, Беларусь
Площадь 84 м²
Этаж 1
Уже в продаже! Успейте купить выгодно коммерческое помещение в Минске, ЖК "Минск Мир" Отдель…
$174,700
Оставить заявку
Ресторан, кафе 30 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 30 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 30 м²
Этаж 1/6
Продажа помещения в БЦ «Тимирязева, 121/4» с арендатором! Описание помещения: Основное поме…
Цена по запросу
Оставить заявку
Ресторан, кафе 133 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 133 м²
Минск, Беларусь
Площадь 133 м²
Количество этажей 9
Продаётся многофункциональное помещение в оживленном месте в центре микрорайона Уручье. Пре…
$246,605
Оставить заявку
Ресторан, кафе 189 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 189 м²
Минск, Беларусь
Площадь 189 м²
Этаж 1/11
Предлагаем покупку коммерческих помещений на Кирова 2!   Продается коммерческое помещение с …
$685,000
Оставить заявку
Ресторан, кафе 92 м² в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 92 м²
Михановичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
В продаже здание магазина площадью 92,1 м2, расположенное по адресу: Минский р-н, д. Миханов…
$85,000
Оставить заявку
Ресторан, кафе 125 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 125 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 125 м²
Этаж 1/14
Продаются два смежных помещения без отделки в Советском районе. Общая площадь 102м2 и 124,6м…
Цена по запросу
Оставить заявку
Ресторан, кафе 124 м² в Брест, Беларусь
Ресторан, кафе 124 м²
Брест, Беларусь
Площадь 124 м²
Этаж 1/1
Кафе в собственность в центральной части города Бреста общей площадью 124,4 кв.м. Расположен…
$140,000
Оставить заявку
Ресторан, кафе 174 м² в Гомель, Беларусь
Ресторан, кафе 174 м²
Гомель, Беларусь
Площадь 174 м²
Этаж 1/5
Продается помещение на 1 этаже площадью 174 м2 в г.Гомель, ул.Ильича 57!  Все коммуникации: …
$125,000
Оставить заявку
Ресторан, кафе 291 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 291 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 291 м²
Количество этажей 10
$160,000
Оставить заявку
Ресторан, кафе 133 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 133 м²
Минск, Беларусь
Площадь 133 м²
Этаж 1/11
Предлагаем покупку коммерческих помещений на Кирова 2!   Продается коммерческое помещение с …
$820,000
Оставить заявку
Ресторан, кафе 138 м² в Орша, Беларусь
Ресторан, кафе 138 м²
Орша, Беларусь
Площадь 138 м²
Этаж 1/4
Продаётся уютное и прибыльное кафе в центре города (ул.Комсомольская 16).40 посадочных мест,…
$82,233
Оставить заявку
Ресторан, кафе 220 м² в Старая Мётча, Беларусь
Ресторан, кафе 220 м²
Старая Мётча, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 220 м²
Этаж 1/1
В продаже здание для общественного питания (столовая) в д.Старая Метча. Общая площадь 220.1 …
$6,900
Оставить заявку
Ресторан, кафе 1 720 м² в Околица, Беларусь
Ресторан, кафе 1 720 м²
Околица, Беларусь
Площадь 1 720 м²
Количество этажей 3
Продается уникальный гостиничный комплекс с рестораном, СПА-комплексом, французской и италья…
$1,50 млн
Оставить заявку
Ресторан, кафе 189 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 189 м²
Минск, Беларусь
Площадь 189 м²
Этаж 1/11
Предлагаем покупку коммерческих помещений на Кирова 2!   Продается коммерческое помещение с …
$685,000
Оставить заявку

Типы недвижимости в Беларуси

коммерческая недвижимость
отели
офисы
производственные здания
инвестиционная недвижимость
склады
магазины
готовый бизнес
Realting.com
Перейти