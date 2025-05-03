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Новостройки в Беларуси

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Жилой комплекс Minsk World
Жилой комплекс Minsk World
Минск, Беларусь
от
$47,147
Площадь 29–61 м²
5 объектов недвижимости 5
Многофункциональный и деловой, жилой и развлекательный, спортивный и финансовый комплекс Minsk World возводится на взлётных полосах первого белорусского аэропорта «Минск-1». Площадь застройки — 340 га жилых зданий — 2 200 000 м2 общественных помещений — 1 400 000 м2.…
Агентство
ООО «Бир Бай»
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Туристический комплекс VOLOSO
Туристический комплекс VOLOSO
Опсовский сельский Совет, Беларусь
от
$1,32 млн
Количество этажей 2
Продается перспективный туристический комплекс на берегу озера Волосо. Озеро Волосо – чистейшее озеро, жемчужина водной системы Национального парка «Браславские озера» (Беларусь). Озеро расположено в 11 км северо-восточнее города Браслав и относится к бассейну реки Друйка. Площадь водн…
Застройщик
Туристический комплекс VOLOSO
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Жилой комплекс Маэстро
Жилой комплекс Маэстро
Минск, Беларусь
от
$116,290
Год сдачи 2023
Количество этажей 20
Площадь 68–144 м²
3 объекта недвижимости 3
Основные преимущества и технические характеристики ЖК «Маэстро»: В 70 метрах от новой станции метро Площадь Богушевича. Немига - одна из главных улиц Минска.  Немига - это и есть Минск. Высота потолков от 3 до 3.4 метра. Площадь квартир: 50 m2, 67 m2, 72 m2, 90 m2, 103 m2, 144 m2…
Застройщик
Strateg Group
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Жилой квартал Антоновский квартал
Жилой квартал Антоновский квартал
Минск, Беларусь
от
$33,891
Год сдачи 2023
Количество этажей 19
Площадь 59–99 м²
43 объекта недвижимости 43
Основная идея, положенная в основу работы над Антоновским кварталом, заключалась в создании современного жилого комплекса, отвечающего всем требованиям времени и удовлетворяющего запросам его обитателей для комфортного проживания. Наиболее компетентные специалисты приложили усилия для внедре…
Застройщик
ОАО БелАТЭП
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Многоквартирный жилой дом Gastello Minsk Residence
Многоквартирный жилой дом Gastello Minsk Residence
Минск, Беларусь
от
$105,480
Год сдачи 2022
Количество этажей 10
Жилой комплекс Gastello Minsk Residence – многоэтажное здание с комфортабельными квартирами от застройщика «СИ-Трейдинг». Новый жилой комплекс представляет собой четырехсекционный дом высотой десять этажей, спроектированный с учетом всех современных стандартов строительства. Здание строит…
Застройщик
Си-трейдинг
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Бизнес-центр Премьер
Бизнес-центр Премьер
Копище, Беларусь
от
$31,050
Количество этажей 16
Площадь 23–148 м²
7 объектов недвижимости 7
Жилые апартаменты в бизнес-центре Премьер — это современные квартиры в здании класса А, расположенном в Уручье - динамично развивающимся районе Минска. При покупке квартиры – парковочное место в подарок! Это уже построенный объект, в котором есть кафе, автомойка, магазины, фитнес центр…
Застройщик
Си-трейдинг
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Жилой комплекс МК ФАРФОРОВЫЙ
Жилой комплекс МК ФАРФОРОВЫЙ
Минск, Беларусь
от
$60,500
Год сдачи 2022
Количество этажей 15
Площадь 39–1 431 м²
18 объектов недвижимости 18
МК «Фарфоровый» - новый многофункциональный комплекс премиум-класса в центре Минска. Исключительное расположение: в пешей доступности 2 ветки метро – ст. Немига и ст. Пл. Якуба Коласа. Планируется строительство третьей ветки. В 5 минутах пешком Парк Победы и Комсомольское озеро с …
Застройщик
ИНФОРЕАЛТ
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Жилой комплекс "Современный"
Жилой комплекс "Современный"
Фаниполь, Беларусь
от
$24,263
Количество этажей 10
Жилой комплекс «Современный» Удобное сочетание городского формата жизни в многоквартирном доме вдали от городских кварталов в небольшом уютном городке сейчас очень популярный вариант жилья в зоне большого города. Жилой комплекс находится в городе Фаниполь. Фаниполь – один из самых уютн…
Агентство
Старый Стиль
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Многоквартирный жилой дом Жилой дом по переулку Горный, 8
Многоквартирный жилой дом Жилой дом по переулку Горный, 8
Минск, Беларусь
от
$108,460
Год сдачи 2019
Количество этажей 12
Объект расположен в центральной части г. Минска в Советском районе по пер. Горному, 8 и  граничит с западной стороны с пер. Горный; с северной, южной, восточной сторон – с существующей жилой  застройкой. Рельеф площадки с ярко выраженным уклоном в юго-западном, юго-восточных направлениях. …
Застройщик
Макроинжиниринг
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Жилой комплекс ЖК «Соколиный край»
Жилой комплекс ЖК «Соколиный край»
Мачулищи, Беларусь
от
$29,209
Год сдачи 2022
Количество этажей 5
Площадь 28–80 м²
5 объектов недвижимости 5
Жилой комплекс «Соколиный край» размещается в 15 км от Минска по скоростной трассе Р23 в г. п. Мачулищи. ООО «Металлстройпрофиль» в качестве генерального подрядчика в ноябре 2020г. начало строительство нового квартала малоэтажной застройки. Заказчиком является Республиканское унитарное пр…
Застройщик
ООО «Металлстройпрофиль»
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Многоквартирный жилой дом энергосберегающий по бульвару Непокоренных 69
Многоквартирный жилой дом энергосберегающий по бульвару Непокоренных 69
Могилёв, Беларусь
от
$17,804
Год сдачи 2023
Свободные планировки, энергосберегающий дом, шаговая доступность магазинов, школ, детских садов. Все для комфортной жизни!   Стоимость м2: 1 км на первом этаже без отделки- 1.800 руб. за м2 1 км на первом этаже со строительной отделкой- 2000 руб. за м2 1 км на 2-10 этажах …
Застройщик
ООО "ЮРСТРОЙМАШ"
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Бизнес-центр K-one
Бизнес-центр K-one
Копище, Беларусь
от
$22,904
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
Площадь 16–37 м²
9 объектов недвижимости 9
Многофункциональный комплекс K-one - идеальное место для бизнеса. Здесь вы найдете коммерческие помещения, магазины, парковочные места, офисы и бизнес-апартаменты. Этот современный комплекс предлагает удобство и разнообразие для проживания и  успешной деятельности.
Застройщик
Си-трейдинг
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Жилой комплекс Полесский
Жилой комплекс Полесский
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
от
$46,441
Год сдачи 2022
Количество этажей 18
Площадь 50–86 м²
3 объекта недвижимости 3
Купите квартиру мечты в центре города Бреста. Новый жилой комплекс "Полесский" - это группа 18-этажных монолитных домов на 102 квартиры и 9-этажных кирпичных на 90 квартир. В шаговой доступности находятся школа и детский сад, в которые Вам не придётся стоять в очереди для оформления детей. А…
Застройщик
ЖК "Полесский"
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Коттедж Дом на Браславских озерах
Коттедж Дом на Браславских озерах
Плюсский сельский Совет, Беларусь
от
$265,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 213 м²
1 объект недвижимости 1
Расположен: на Браславских озерах ледникового периода (озеро Сунды впадает в сеть озер). Группа озёр включает в себя 74 озёра общей площадью около 130 км2, невероятная красота ледниковых ландшафтов, бескрайняя гладь озер, нетронутые леса и чистый свежий воздух. В озерах много рыбы, а в…
Агентство
LuckyFish
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Жилой комплекс «Гулливер»
Жилой комплекс «Гулливер»
Минск, Беларусь
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Количество этажей 18
Площадь 64–81 м²
54 объекта недвижимости 54
О проекте Жилой комплекс «Гулливер» представляет собой уникальное пространство для комфортной жизни, расположенное в самом сердце города. С севера участок ограничен ул. Притыцкого, с юга – ул. Дунина - Марцинкевича, с запада – территория ледового дворца, с востока – территория крытого …
Застройщик
УКС МИНГОРИСПОЛКОМА
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Застройщик
УКС МИНГОРИСПОЛКОМА
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Беларусь расположена в центре Европы и привлекает внимание не только туристов, но и тех, кто ищет комфортное жилье на первичном рынке недвижимости. Благодаря значительным земельным ресурсам, новостройки Беларуси возводятся не только на окраинах, но и в центрах крупных городов страны.

Преимущества покупки недвижимости от застройщика в Беларуси

Приобретение недвижимости от застройщика в Беларуси имеет множество плюсов, которые делают этот выбор особенно привлекательным.

  • Современные технологии строительства. Новые жилые комплексы в Беларуси строятся с использованием современных технологий, что обеспечивает высокое качество жилья и энергоэффективность.
  • Отсутствие посредников. Покупая квартиру у застройщика, вы исключаете дополнительные расходы на агентства недвижимости.
  • Гибкие условия покупки. Многие белорусские застройщики предлагают рассрочку, ипотечные программы или возможность индивидуального графика платежей.
  • Гарантия от застройщика. На новостройку предоставляется гарантия, что позволяет устранить возможные строительные дефекты без дополнительных затрат.
  • Инвестиционная привлекательность. Покупка жилья на этапе строительства может быть выгодной инвестицией — стоимость квартиры увеличивается после сдачи дома в эксплуатацию.

Стоимость жилья в новостройках Беларуси

Стоимость нового жилья в РБ зависит от города, района, уровня комфортности и метража квартиры. В крупных городах, таких как Минск, цены выше, чем в регионах.

  • В Минске средняя цена за квадратный метр в новостройке от застройщика в Беларуси колеблется от $1500 до $2500.
  • В других городах, например, в Бресте или Гродно, стоимость составляет от $950 до $1500 за квадратный метр.
  • Минимальная цена на первичном рынке – около $900 за м².
  • Бизнес- и премиум-класс: стоимость начинается от $2500 за м².

Наиболее востребованы квартиры-студии и двухкомнатные варианты в Минске. Однако крупные семьи часто выбирают просторные квартиры в новых жилых комплексах.

Особенности покупки жилья в новостройке РБ

Продажу новостроек от застройщика в РБ осуществляют как иностранные строительные компании, так и государственные. Чем выше вовлеченность государственных структур в процесс строительства, тем более защищены дольщики от недобросовестных застройщиков.

Другие нюансы:

  • Этап строительства. На стадии строительства цены ниже, но риски выше, поэтому при обнаружении недобросовестных действий государственные органы могут отстранить застройщика от проекта.
  • Процесс сделки. Необходимо подписать договор долевого участия (ДДУ), который регулируется законодательством Республики Беларусь.
  • Для иностранцев. Граждане других стран могут приобретать недвижимость на равных правах с гражданами Беларуси, но с обязательным соблюдением визовых и миграционных правил.

Популярные города и районы Беларуси для приобретения жилья в новостройке

Новостройки от застройщика в Беларуси возводятся во всех регионах страны. Особенно привлекательны объекты в центральных городах областей:

  • Минск. Столица Беларуси и главный экономический и культурный центр. Здесь можно найти широкий выбор жилых комплексов, удобно расположенных вблизи центра или на его окраине.
  • Брест. Город на западной границе страны. Он располагается близко к Польше и обладает богатым культурным наследием.
  • Гродно. Этот город считается одним из самых уютных в Беларуси. Жилье в новых районах Гродно сочетает современный комфорт и умеренную стоимость.
  • Витебск. Северный культурный центр страны, где активно развивается строительство современных жилых комплексов и налажено качественное сообщение с Россией.
  • Гомель. Второй по численности населения город Беларуси, где можно приобрести качественное и доступное жилье.

Часто задаваемые вопросы о новостройках Беларуси

Во сколько в среднем оценивается кв. метр жилья в новостройках Беларуси?

Стоимость квартир в новостройках зависит от расположения недвижимости. Дороже всего кв. метр стоит в столице страны - Минске. Здесь продавцы просят за него около 1500-2000 евро. В регионах средняя стоимость квартир в Беларуси от застройщика и хозяев варьируется от 700 до 1200 евро за кв. метр.

Какие существуют условия покупки жилья в новостройках Беларуси для иностранцев?

Иностранные лица могут беспрепятственно приобретать квартиры в новых домах по всей стране. За приобретение кв. метров на сумму от 150 тыс. евро иностранцы получают бессрочный ВНЖ. Для покупки нового жилья иностранным лицам необходимо иметь паспорт свой страны и его перевод, заверенный в нотариусе. Нужна также справка о постановке на регистрацию в РБ. Приобретенную недвижимость иностранец может использовать для личного проживания, сдавать в аренду и перепродавать.

Какие виды квартир доступны в новостройках?

Новая недвижимость от застройщика в Беларуси предлагает разные виды квартир. Особым спросом пользуются студии, двухуровневые, распашонки и со свободной планировкой.
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