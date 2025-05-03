Беларусь расположена в центре Европы и привлекает внимание не только туристов, но и тех, кто ищет комфортное жилье на первичном рынке недвижимости. Благодаря значительным земельным ресурсам, новостройки Беларуси возводятся не только на окраинах, но и в центрах крупных городов страны.

Преимущества покупки недвижимости от застройщика в Беларуси

Приобретение недвижимости от застройщика в Беларуси имеет множество плюсов, которые делают этот выбор особенно привлекательным.

Современные технологии строительства. Новые жилые комплексы в Беларуси строятся с использованием современных технологий, что обеспечивает высокое качество жилья и энергоэффективность.

Новые жилые комплексы в Беларуси строятся с использованием современных технологий, что обеспечивает высокое качество жилья и энергоэффективность. Отсутствие посредников. Покупая квартиру у застройщика, вы исключаете дополнительные расходы на агентства недвижимости.

Покупая квартиру у застройщика, вы исключаете дополнительные расходы на агентства недвижимости. Гибкие условия покупки. Многие белорусские застройщики предлагают рассрочку, ипотечные программы или возможность индивидуального графика платежей.

Многие белорусские застройщики предлагают рассрочку, ипотечные программы или возможность индивидуального графика платежей. Гарантия от застройщика. На новостройку предоставляется гарантия, что позволяет устранить возможные строительные дефекты без дополнительных затрат.

На новостройку предоставляется гарантия, что позволяет устранить возможные строительные дефекты без дополнительных затрат. Инвестиционная привлекательность. Покупка жилья на этапе строительства может быть выгодной инвестицией — стоимость квартиры увеличивается после сдачи дома в эксплуатацию.

Стоимость жилья в новостройках Беларуси

Стоимость нового жилья в РБ зависит от города, района, уровня комфортности и метража квартиры. В крупных городах, таких как Минск, цены выше, чем в регионах.

В Минске средняя цена за квадратный метр в новостройке от застройщика в Беларуси колеблется от $1500 до $2500.

В других городах, например, в Бресте или Гродно, стоимость составляет от $950 до $1500 за квадратный метр.

Минимальная цена на первичном рынке – около $900 за м².

Бизнес- и премиум-класс: стоимость начинается от $2500 за м².

Наиболее востребованы квартиры-студии и двухкомнатные варианты в Минске. Однако крупные семьи часто выбирают просторные квартиры в новых жилых комплексах.

Особенности покупки жилья в новостройке РБ

Продажу новостроек от застройщика в РБ осуществляют как иностранные строительные компании, так и государственные. Чем выше вовлеченность государственных структур в процесс строительства, тем более защищены дольщики от недобросовестных застройщиков.

Другие нюансы:

Этап строительства. На стадии строительства цены ниже, но риски выше, поэтому при обнаружении недобросовестных действий государственные органы могут отстранить застройщика от проекта.

На стадии строительства цены ниже, но риски выше, поэтому при обнаружении недобросовестных действий государственные органы могут отстранить застройщика от проекта. Процесс сделки. Необходимо подписать договор долевого участия (ДДУ), который регулируется законодательством Республики Беларусь.

Необходимо подписать договор долевого участия (ДДУ), который регулируется законодательством Республики Беларусь. Для иностранцев. Граждане других стран могут приобретать недвижимость на равных правах с гражданами Беларуси, но с обязательным соблюдением визовых и миграционных правил.

Популярные города и районы Беларуси для приобретения жилья в новостройке

Новостройки от застройщика в Беларуси возводятся во всех регионах страны. Особенно привлекательны объекты в центральных городах областей:

Минск. Столица Беларуси и главный экономический и культурный центр. Здесь можно найти широкий выбор жилых комплексов, удобно расположенных вблизи центра или на его окраине.

Столица Беларуси и главный экономический и культурный центр. Здесь можно найти широкий выбор жилых комплексов, удобно расположенных вблизи центра или на его окраине. Брест. Город на западной границе страны. Он располагается близко к Польше и обладает богатым культурным наследием.

Город на западной границе страны. Он располагается близко к Польше и обладает богатым культурным наследием. Гродно. Этот город считается одним из самых уютных в Беларуси. Жилье в новых районах Гродно сочетает современный комфорт и умеренную стоимость.

Этот город считается одним из самых уютных в Беларуси. Жилье в новых районах Гродно сочетает современный комфорт и умеренную стоимость. Витебск. Северный культурный центр страны, где активно развивается строительство современных жилых комплексов и налажено качественное сообщение с Россией.

Северный культурный центр страны, где активно развивается строительство современных жилых комплексов и налажено качественное сообщение с Россией. Гомель. Второй по численности населения город Беларуси, где можно приобрести качественное и доступное жилье.