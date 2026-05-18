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Complexe résidentiel Phuket Health and Wellness resort
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Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$196,813
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Ce nouveau projet de concept vous permettra d'expérimenter la diversité de la détente des Five Finger Mountains florissants et le magnifique paysage de la mer Méditerranée juste en face de vous.Luxe, intimité, tranquillité, détente, confort et modernité sont ce que vous trouverez ici à Phuke…
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Complexe résidentiel Caesar Palm Jumeirah
Complexe résidentiel Caesar Palm Jumeirah
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Complexe résidentiel Caesar Palm Jumeirah
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Complexe résidentiel Caesar Palm Jumeirah
Gastria, Chypre du Nord
depuis
$162,303
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 22
Caesar Palm Jumeirah sera doté de sept bâtiments haut de gamme inspirés par l'emblématique Palm Jumeirah de Dubaï, à seulement 300 mètres de la mer. Chaque bâtiment de 22 étages offre une vue imprenable sur la Méditerranée. Les résidents peuvent compter sur des équipements tels qu'une piscin…
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Complexe résidentiel Velaris
Complexe résidentiel Velaris
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Complexe résidentiel Velaris
Bogazi, Chypre du Nord
depuis
$196,318
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Velaris – une harmonie de style, de confort et de villégiature 🌿✨Velaris est un projet moderne à faible hauteur situé à seulement 700 mètres de la mer, conçu pour vivre confortablement et de détente dans une atmosphère de tranquillité et de confort 🌊Un endroit idéal pour ceux qui apprécient …
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Complexe résidentiel Caesar Blue
Complexe résidentiel Caesar Blue
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Complexe résidentiel Caesar Blue
Gastria, Chypre du Nord
depuis
$186,976
L'année de construction 2025
Surface 52–75 m²
3 objets immobiliers 3
César Blue est un complexe résidentiel moderne situé dans un coin pittoresque de Chypre-Nord, exclusivement conçu et construit par Afik Group.César Blue est situé à côté d'une plage de sable sur la côte méditerranéenne. L'appartement entièrement équipé entouré de jardins parfumés et l'Aqua C…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
75.0
119,934
Studio
52.0
103,943
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Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort & Residences
Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort & Residences
Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort & Residences
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Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$128,512
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 31
Surface 54–117 m²
7 objets immobiliers 7
Une nouvelle définition de la vie méditerranéenne élevée 🌊✨Grand Sapphire Resort & Residences est le plus grand et le plus prestigieux développement de Chypre-Nord, situé sur le front de mer emblématique de Long Beach, Iskele.Doté de 1630 résidences de luxe et d'un hôtel de villégiature de c…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
111.0 – 117.0
266,520 – 293,172
Studio
54.0
142,588 – 151,916
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Complexe résidentiel Caesar Resort
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Complexe résidentiel Caesar Resort
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$62,529
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
Surface 40–128 m²
30 objets immobiliers 30
César Resort — Un Resort Ville au bord de la mer 🌊🏖✨Le Caesar Resort est situé à Iskele, à côté de la célèbre plage de Long, l'une des plus belles plages de sable de Chypre.L'ensemble du projet s'étend sur 393 570 m2, formant une véritable ville de villégiature avec ses propres restaurants, …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
60.0 – 76.0
81,289 – 104,609
Apartment 2 chambres
75.0 – 122.0
95,281 – 153,249
Apartment 3 chambres
128.0
222,544
Studio
40.0 – 60.0
61,300 – 139,923
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Complexe résidentiel Hawaii Homes
Complexe résidentiel Hawaii Homes
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Complexe résidentiel Hawaii Homes
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$127,565
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Hawaii est l'un des plus grands projets résidentiels côté mer avec des studios, 1+1, 2+1 loft penthouses, et 3 chambres villas de luxe ayant un total de 500 unités. Situé sur la côte de tatlisu, le projet comprend des rivières artificielles, des lacs et des îles réparties sur le site avec l'…
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Complexe résidentiel Bahamas Homes
Complexe résidentiel Bahamas Homes
Complexe résidentiel Bahamas Homes
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Complexe résidentiel Bahamas Homes
Kalogreia, Chypre du Nord
depuis
$127,565
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Bahamas Homes — Tropical Resort-Style Vivre en bord de mer à Kyrenia 🌴🌊Bahamas Homes est un développement résidentiel unique situé sur le côté est de Kyrenia (Girne), l'une des régions les plus vertes et les plus belles de Chypre-Nord.Le projet combine une architecture moderne, un design tro…
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Complexe résidentiel Carob Hill Tatlısu
Complexe résidentiel Carob Hill Tatlısu
Complexe résidentiel Carob Hill Tatlısu
Complexe résidentiel Carob Hill Tatlısu
Complexe résidentiel Carob Hill Tatlısu
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Complexe résidentiel Carob Hill Tatlısu
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$146,156
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
A seulement 40 minutes de Girne, Tatlısu est situé entre les monts Beşparmak et la côte méditerranéenne. Avec sa beauté naturelle intacte, la Région de Tatlısu continue à séduire ses visiteurs et ses habitants. Pour une vie tranquille, vous êtes venu au bon endroit parce que Tatlısu fait par…
Développeur
Tunalı İnşaat
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Résidence Tunalı Kumsal Park Residence
Résidence Tunalı Kumsal Park Residence
Résidence Tunalı Kumsal Park Residence
Résidence Tunalı Kumsal Park Residence
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Résidence Tunalı Kumsal Park Residence
Lefkosa Turk Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$230,976
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 12
Une occasion rare pour cet appartement spectaculaire, situé dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Nicosie avec les vues les plus spectaculaires sur la ville.Construisez et livrés selon les normes les plus élevées, les appartements disposent de 2 chambres à coucher Modern Flat, qui …
Développeur
Tunalı İnşaat
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Complexe résidentiel Mediterranean Villas
Complexe résidentiel Mediterranean Villas
Complexe résidentiel Mediterranean Villas
Complexe résidentiel Mediterranean Villas
Complexe résidentiel Mediterranean Villas
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Complexe résidentiel Mediterranean Villas
Motides, Chypre du Nord
depuis
$300,348
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Villas modernes au pied des Five Fingers avec vue panoramique sur la merEmplacement et zone Aperçu général 📍Les Villas Méditerranéennes sont situées au pied des Five Fingers Mountains, à côté de la forêt et du village traditionnel méditerranéen d'Incesu, à seulement 1 km au sud du centre d'A…
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Complexe résidentiel Edelweiss Holiday Residence
Complexe résidentiel Edelweiss Holiday Residence
Complexe résidentiel Edelweiss Holiday Residence
Complexe résidentiel Edelweiss Holiday Residence
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Complexe résidentiel Edelweiss Holiday Residence
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$129,053
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 13
Surface 57 m²
1 objet immobilier 1
Résidence de vacances Edelweiss — Resort-Style Vivre à Iskele 🌴🌊Vacances Edelweiss Résidence est un complexe résidentiel moderne qui combine l'architecture contemporaine, la construction de haute qualité, et la vie de style de station.Le projet est terminé et offre un environnement idéal pou…
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Complexe résidentiel MCKENZIE 2
Complexe résidentiel MCKENZIE 2
Complexe résidentiel MCKENZIE 2
Complexe résidentiel MCKENZIE 2
Complexe résidentiel MCKENZIE 2
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Complexe résidentiel MCKENZIE 2
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$404,940
Le complexe résidentiel Mckenzie 2 est un projet de luxe et de haute qualité situé dans la zone touristique populaire de Long Beach, au nord de Famagusta, dans le nord de Chypre. Ce projet promet un style de vie indescriptible au milieu de la beauté de la nature et de la proximité de la mer …
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Complexe résidentiel Park Avenue
Complexe résidentiel Park Avenue
Complexe résidentiel Park Avenue
Complexe résidentiel Park Avenue
Complexe résidentiel Park Avenue
Complexe résidentiel Park Avenue
Complexe résidentiel Park Avenue
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$360,646
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
Park Avenue — Prestige au coeur de KyreniaPark Avenue est un développement exclusif haut de gamme situé dans le centre même de la ville de Kyrenia. Inspiré par l'architecture emblématique de l'avenue Park de New York, le projet allie élégance urbaine raffinée aux espaces verts luxuriants et …
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Complexe résidentiel The Blue
Complexe résidentiel The Blue
Complexe résidentiel The Blue
Complexe résidentiel The Blue
Complexe résidentiel The Blue
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Complexe résidentiel The Blue
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$170,597
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 88 m²
1 objet immobilier 1
La vie de luxe bleue à Tatlısu 🌊Lieu: TatlısuLe Blue est un complexe résidentiel haut de gamme situé sur la côte méditerranéenne de Chypre-Nord. Il reflète une vision architecturale moderne axée sur l'élégance, l'espace ouvert et la vue panoramique sur la mer.Le projet combine le design cont…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
88.0
168,574
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Complexe résidentiel HERA
Complexe résidentiel HERA
Complexe résidentiel HERA
Complexe résidentiel HERA
Complexe résidentiel HERA
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Complexe résidentiel HERA
Vokolida, Chypre du Nord
depuis
$236,676
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
HERA — 5★ Le luxe au cœur de Bafra 👑Situé à Bafra, Iskele, HERA est situé dans l'un des centres touristiques les plus prestigieux et en développement rapide de Chypre-Nord 🌴Autrefois un village côtier tranquille, Bafra s'est transformé au cours des 10 à 15 dernières années en une destination…
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Immeuble Class 10
Immeuble Class 10
Immeuble Class 10
Immeuble Class 10
Immeuble Class 10
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Immeuble Class 10
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$127,453
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 4
Une boutique de pierres précieuses résidentielles à Çanakkale, FamagustaLa classe 10 est une nouvelle boutique résidentielle conçue pour ceux qui apprécient le confort, l'élégance et la valeur d'investissement à long terme.Avec seulement 12 appartements exclusifs, le projet offre intimité, t…
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Immeuble Dormix
Immeuble Dormix
Immeuble Dormix
Immeuble Dormix
Immeuble Dormix
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Immeuble Dormix
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$130,179
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Une boutique résidentielle à FamagustaDormix est un développement résidentiel exclusif, combinant une architecture moderne, des aménagements efficaces, et un emplacement stratégique de premier plan.Le projet se compose seulement de 17 unités:16 appartements élégants 2+1 (75 m2 chacun)1 magni…
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Complexe résidentiel Caesar Breeze
Complexe résidentiel Caesar Breeze
Complexe résidentiel Caesar Breeze
Complexe résidentiel Caesar Breeze
Complexe résidentiel Caesar Breeze
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Complexe résidentiel Caesar Breeze
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$156,678
L'année de construction 2025
César Breeze est un complexe résidentiel moderne conçu et conçu par le Groupe Afik et offrant des appartements, quats et villas.Le complexe est situé à seulement 200 mètres d'une plage bien équipée, entouré par une vue imprenable sur la mer Méditerranée et les montagnes, César Breeze est un …
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Complexe résidentiel Olive Court
Complexe résidentiel Olive Court
Complexe résidentiel Olive Court
Complexe résidentiel Olive Court
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Complexe résidentiel Olive Court
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$234,141
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Surface 150 m²
1 objet immobilier 1
Olive Court — Méditerranée contemporaine vivant en harmonie avec la nature 🌿Olive Court est un développement résidentiel inspiré de l'architecture méditerranéenne moderne, avec un accent particulier sur les matériaux naturels, les textures et l'harmonie avec l'environnement environnant.Le co…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
150.0
222,544
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Complexe résidentiel Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
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Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$76,841
Options de finition Аvec finition
Il est possible de voir l'appartement qui vous intéresse en ligne et de l'acheter à distance!Studio 42 m2 dans un complexe SPA près de la plage de sable de Long Beach.Ce complexe résidentiel 5* est situé sur la côte de Long Beach, qui s'étend le long de la côte est de Chypre.L'infrastructure…
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Smart Home
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Complexe résidentiel Luna Residences
Complexe résidentiel Luna Residences
Complexe résidentiel Luna Residences
Complexe résidentiel Luna Residences
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Complexe résidentiel Luna Residences
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$449,102
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Luna – un projet unique situé à seulement 50 mètres de Long Beach. Le privilège principal d'être un résident de Luna est son facileaccès à la plage de sable doré de la Méditerranée et vue fascinante sur la mer. Diverses installations telles que 6 kilomètres de vélo et de chemin de marche, de…
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Complexe résidentiel Elite Park Villas
Complexe résidentiel Elite Park Villas
Complexe résidentiel Elite Park Villas
Complexe résidentiel Elite Park Villas
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Complexe résidentiel Elite Park Villas
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$1,37M
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Elite Park Villas est un complexe exclusif de boutiques de villas premium situées dans l'une des zones les plus désirables de Kyrenia (Girne). Conçu pour ceux qui apprécient la vie privée, le confort et la qualité de vie, le projet offre également un fort potentiel d'investissement 💼✨Seuleme…
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Complexe résidentiel HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
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Complexe résidentiel HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
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Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$136,469
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
HABITAT – le projet phare dans la région d'Esentepe du développeur EvergreenHABITAT est un grand projet résidentiel et d'infrastructure situé dans le quartier de Tatlisu (Esentepe), dans un quartier pittoresque avec vue panoramique sur la mer Méditerranée et le paysage montagneux. La superfi…
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Complexe résidentiel MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Complexe résidentiel MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Complexe résidentiel MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Complexe résidentiel MCKENZIE GOLD RESIDENCE
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Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$202,470
Options de finition Аvec finition
Une meilleure vie est possible à Long Beach. Nous ne pouvions pas résister à la magnifique vue sur la mer et nous sommes revenus avec notre projet Mckenzie Gold à la région préférée de Long Beach... Nous avons assisté à notre magnifique terrasse-jardin avec vue sur la mer. Avec ce projet, no…
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Complexe résidentiel CC Tower Girne
Complexe résidentiel CC Tower Girne
Complexe résidentiel CC Tower Girne
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Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$242,374
Options de finition Аvec finition
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Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
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Agios Georgios, Chypre du Nord
depuis
$174,996
Options de finition Аvec finition
Appartement d'une chambre (1+1) de 60 m2 avec une terrasse spacieuse et un petit jardin, entièrement meublé et équipé d'appareils modernes.Le salon est combiné avec la cuisine et la salle à manger. La cuisine dispose d'appareils ménagers: réfrigérateur, plaques de cuisson, four, hotte et mac…
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Complexe résidentiel Furnished studio in the Royal Sun complex.
Complexe résidentiel Furnished studio in the Royal Sun complex.
Complexe résidentiel Furnished studio in the Royal Sun complex.
Complexe résidentiel Furnished studio in the Royal Sun complex.
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Complexe résidentiel Furnished studio in the Royal Sun complex.
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$70,101
Options de finition Аvec finition
Il est possible de voir l'appartement qui vous intéresse en ligne et de l'acheter à distance!Un studio meublé de 42 m2 avec un balcon de 7 m2, 600 mètres de la plage de sable "Long Beach" dans le complexe Royal Sun Residence."Long Beach" est un investissement réussi et une opportunité de viv…
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Complexe résidentiel Hollywood
Complexe résidentiel Hollywood
Complexe résidentiel Hollywood
Complexe résidentiel Hollywood
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Complexe résidentiel Hollywood
Kazivera, Chypre du Nord
depuis
$109,942
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 15
Hollywood — Resort Living by the Sea 🌊🌴✨Hollywood est un complexe de villégiature haut de gamme à grande échelle situé sur le littoral de la baie de Morphou, dans la région de Gaziveren, au nord de Chypre.📍 1000 mètres d'une belle plage de sable🚐 Service de navette confortable vers la plage🚶…
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Complexe résidentiel Phuket Health Wellness Resort
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Complexe résidentiel Phuket Health Wellness Resort
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$182,352
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Bienvenue dans un complexe de luxe à thème de santé privée situé à Tatlis, l'une des zones les plus pittoresques de Chypre-Nord. Ce projet vous invite à un monde de confort, de beauté naturelle et d'équipements haut de gamme où vous pourrez profiter d'une vue incroyable sur les montagnes, la…
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Complexe résidentiel Royal Sun Residence
Complexe résidentiel Royal Sun Residence
Complexe résidentiel Royal Sun Residence
Complexe résidentiel Royal Sun Residence
Complexe résidentiel Royal Sun Residence
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Complexe résidentiel Royal Sun Residence
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$75,868
Options de finition Аvec finition
Surface 42–103 m²
9 objets immobiliers 9
Résidence Royal Sun — Terminé Seaside Living 🌊☀️La résidence Royal Sun est un complexe résidentiel entièrement achevé situé dans la région de Long Beach, à Iskele, dans le nord de Chypre.La célèbre plage de sable est à seulement 5 minutes à pied 🏖Il s'agit d'une communauté vivante et établie…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
55.0 – 103.0
104,609 – 134,593
Apartment 2 chambres
70.0 – 100.0
142,588 – 206,553
Studio
42.0
75,292
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Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
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Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Agios Georgios, Chypre du Nord
depuis
$253,402
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 17
Surface 113–190 m²
3 objets immobiliers 3
Grand Saphir Resort & Residence, Block F — Premium Resort Living by Long Beach 🌊Grand Saphir Resort & Residence, Block F fait partie de l'un des plus grands et des plus prestigieux développements de Chypre-Nord, situé à Iskele, à quelques minutes à pied de Long Beach.Ce complexe moderne de g…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
113.0 – 118.0
249,862 – 253,194
Apartment 3 chambres
190.0
398,447
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Complexe résidentiel Habitat
Complexe résidentiel Habitat
Complexe résidentiel Habitat
Complexe résidentiel Habitat
Complexe résidentiel Habitat
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Complexe résidentiel Habitat
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$156,091
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 49–100 m²
4 objets immobiliers 4
La superficie du complexe est de 220 000 m2, dont 35 % sont en construction.Le complexe est situé entre la mer au nord et les montagnes au sud. Belle vue !🌊🏡⛰️Toute l'infrastructure à proximité est disponible:écolehôpital,supermarchébazar agricole,banques,salon de beauté,caféBoutique de Barb…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
49.0 – 96.0
153,182 – 207,819
Apartment 2 chambres
100.0
334,416
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Complexe résidentiel Studios in the Pearl Island complex.
Complexe résidentiel Studios in the Pearl Island complex.
Complexe résidentiel Studios in the Pearl Island complex.
Complexe résidentiel Studios in the Pearl Island complex.
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Complexe résidentiel Studios in the Pearl Island complex.
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$125,844
Options de finition Аvec finition
► Prix - 93 000 GBPAppartement rez de chaussée 35 m2 + terrasse 8 m2, sans mobilier et équipement.► Prix - 110 000 GBPAppartement au deuxième étage 35 m2 + balcon 8 m2 + terrasse sur le toit 35 m2.► Prix pour appartements similaires de le développeur à partir de 174 950 GBP sans mobilier.C'e…
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Immeuble Class 11
Immeuble Class 11
Immeuble Class 11
Immeuble Class 11
Immeuble Class 11
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Immeuble Class 11
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$120,476
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Classe 11 — Bâtiment résidentiel moderne au coeur de Famagusta, Çanakkale 🏙La classe 11 est un développement résidentiel contemporain situé dans la région très désirable de Çanakkale à Famagusta, alliant style de vie urbain, commodité et fort potentiel d'investissement.Suite au succès des pr…
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Complexe résidentiel Courtyard
Complexe résidentiel Courtyard
Complexe résidentiel Courtyard
Complexe résidentiel Courtyard
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$137,276
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 5
Surface 50–125 m²
5 objets immobiliers 5
Cour — A terminée Complexe Resort-Style à Long Beach 🌴🌊Courtyard est un complexe résidentiel prêt situé dans la région hautement désirable de Long Beach, à seulement 5 minutes à pied du littoral sableux 🏖✨Il combine un séjour confortable, des paysages verts et une infrastructure de villégiat…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
65.0
173,238
Apartment 2 chambres
125.0
291,173
Studio
50.0
137,924 – 142,588
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Complexe résidentiel Yalusa Homes
Complexe résidentiel Yalusa Homes
Complexe résidentiel Yalusa Homes
Complexe résidentiel Yalusa Homes
Complexe résidentiel Yalusa Homes
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Complexe résidentiel Yalusa Homes
Yialousa, Chypre du Nord
depuis
$230,560
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
1 objet immobilier 1
Yalusa Homes — Où la nature rencontre la tranquillité 🌊🌿Yalusa Homes est un projet résidentiel écologique situé à Yeni Erenköy (Dipkarpaz), l'une des régions les plus intactes et les plus préservées de Chypre-Nord.Vous y découvrirez des plages vierges, des activités de loisirs en plein air, …
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Immeuble Manhattan
Immeuble Manhattan
Immeuble Manhattan
Immeuble Manhattan
Immeuble Manhattan
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Immeuble Manhattan
Kazivera, Chypre du Nord
depuis
$141,280
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 17
🏖 MANHATTAN est un complexe de villégiature à grande échelle situé sur la plage du pittoresque golfe du Morfu (district de Gaziver, Chypre-Nord).Situé dans un endroit écologique et peu peuplé, à quelques minutes à pied du centre d'une ville confortable avec des magasins, des cafés et des res…
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Immeuble Çanakkale 2 Apartments
Immeuble Çanakkale 2 Apartments
Immeuble Çanakkale 2 Apartments
Immeuble Çanakkale 2 Apartments
Immeuble Çanakkale 2 Apartments
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Immeuble Çanakkale 2 Apartments
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$111,224
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Çanakkale 2 Appartements — la vie moderne au coeur de Famagusta 🏙✨Çanakkale 2 Apartments est un tout nouveau projet résidentiel situé à côté de City Mall, dans l'une des zones les plus centrales et développées de Famagusta.Il offre un équilibre parfait entre une vie urbaine dynamique et un c…
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Immeuble Çanakkale Apartments
Immeuble Çanakkale Apartments
Immeuble Çanakkale Apartments
Immeuble Çanakkale Apartments
Immeuble Çanakkale Apartments
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Immeuble Çanakkale Apartments
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$104,247
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Çanakkale Apartments — la vie moderne dans le quartier prestigieux de Famagusta 🏙✨Çanakkale Apartments est un bâtiment résidentiel moderne situé dans l'un des quartiers les plus désirables et prestigieux de Çanakkale, Famagusta.Ce projet de boutique est idéal pour un séjour confortable et de…
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Complexe résidentiel Ready-to-move-in apartments from £25,000 – up to 13 years of payment plan!
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Lefkoniko, Chypre du Nord
depuis
$33,180
Options de finition Аvec finition
Finished apartments from £25,000 — payment plans up to 13 years! Want to purchase property in Northern Cyprus with a minimal down payment and a comfortable payment plan? Now it's possible — the developer is offering a special promotion! This offer includes finished apartments and proper…
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Complexe résidentiel Hillside
Complexe résidentiel Hillside
Complexe résidentiel Hillside
Complexe résidentiel Hillside
Complexe résidentiel Hillside
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Complexe résidentiel Hillside
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$151,576
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
HILLSIDE est un complexe résidentiel de club avec une infrastructure étendue comprenant des installations de divertissement et d'importance technique. Le complexe est situé à 500 mètres de la mer dans la zone pittoresque de TATLISU avec une vue imprenable sur la mer et les montagnes.Tatlisu …
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Complexe résidentiel Furnished studio in the 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.
Complexe résidentiel Furnished studio in the 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.
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Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$169,240
Options de finition Аvec finition
Le projet a remporté les prestigieux prix Property NC 2019!Appartement meublé de 53 m2 dans le complexe de Grand Saphir Resort avec hôtel et casino.Le complexe est situé à 600 mètres de Long Beach, dans l'une des zones les plus populaires avec une promenade paysagée s'étendant sur 3 kilomètr…
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Complexe résidentiel Aquamarine Nuance
Complexe résidentiel Aquamarine Nuance
Complexe résidentiel Aquamarine Nuance
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Complexe résidentiel Aquamarine Nuance
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$135,104
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Aquamarine Nuance offre une vie luxueuse et à couper le souffle.Situé dans la meilleure zone côtière, le complexe offre une vue imprenable sur les eaux cristallines de la mer, créant une atmosphère calme et sereine pour ses habitants.Aquamarine Nuance dispose d'une gamme d'équipements et de …
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Complexe résidentiel Querencia
Complexe résidentiel Querencia
Complexe résidentiel Querencia
Complexe résidentiel Querencia
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Complexe résidentiel Querencia
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$194,442
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 28
🌊 Querencia est un projet magnifique qui créera une atmosphère unique sur Long Beach, à seulement 400 mètres de la mer.Directement en face de la plage unique ouvrira un complexe avec des vues inspirantes, des espaces de vie réfléchis et une infrastructure riche.🏢 4 blocs, dont l'un fonctionn…
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Complexe résidentiel Royal Sun Elite Residence
Complexe résidentiel Royal Sun Elite Residence
Complexe résidentiel Royal Sun Elite Residence
Complexe résidentiel Royal Sun Elite Residence
Complexe résidentiel Royal Sun Elite Residence
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Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$85,549
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
Surface 42–143 m²
6 objets immobiliers 6
La résidence Royal Sun Elite est un grand complexe résidentiel situé dans le quartier populaire de Long Beach, à Iskele.L'aménagement couvre 90 acres de terrain et comprend 1 122 propriétés, offrant une grande variété d'appartements, penthouses et maisons de style ville.Le projet combine ave…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
60.0 – 65.0
102,610 – 105,942
Villa
143.0
291,173
Studio
42.0
85,953
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Complexe résidentiel Capensis Homes
Complexe résidentiel Capensis Homes
Complexe résidentiel Capensis Homes
Complexe résidentiel Capensis Homes
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Complexe résidentiel Capensis Homes
Yenibogazici Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$179,380
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Maisons Capensis - complexe résidentiel moderne à Yeni Boğaziçi 🏡Capensis Homes est un nouveau projet résidentiel situé dans la zone prometteuse de Yeni Boğaziçi, l'une des régions les plus attrayantes et en développement rapide de Chypre-Nord. La zone est idéalement située entre Famagusta e…
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Complexe résidentiel La Casalia
Complexe résidentiel La Casalia
Complexe résidentiel La Casalia
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Complexe résidentiel La Casalia
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$206,600
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
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Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort - Etalon Roskoshi na Long Beach
Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort - Etalon Roskoshi na Long Beach
Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort - Etalon Roskoshi na Long Beach
Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort - Etalon Roskoshi na Long Beach
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Agios Georgios, Chypre du Nord
depuis
$108,672
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 28
1 objet immobilier 1
Bienvenue à Grand Sapphire Resort, le plus grand complexe résidentiel de Chypre-Nord, combinant un hôtel 5 étoiles, un immobilier haut de gamme et une infrastructure de classe mondiale.Situé dans la zone prestigieuse de Long Beach, ce complexe est conçu pour la vie confortable, les loisirs e…
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Complexe résidentiel Richmond Park
Complexe résidentiel Richmond Park
Complexe résidentiel Richmond Park
Complexe résidentiel Richmond Park
Complexe résidentiel Richmond Park
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Complexe résidentiel Richmond Park
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$819,568
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Richmond Park — Boutique Villas de luxe près de la mer 🌿Richmond Park est une collection exclusive de villas de luxe conçues pour ceux qui apprécient l'intimité, l'élégance et la vie méditerranéenne.Le projet est situé dans la prestigieuse région d'Yeniboğaziçi de Famagusta, l'une des région…
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Complexe résidentiel Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Complexe résidentiel Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Complexe résidentiel Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
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Complexe résidentiel Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Karavas, Chypre du Nord
depuis
$222,126
Options de finition Аvec finition
Spacieux appartement 2+1 de 92 m2 avec une terrasse de 11 m2 et un petit terrain est situé au premier étage d'un complexe résidentiel moderne. En raison de l'emplacement d'angle, l'appartement a beaucoup de lumière naturelle, et la terrasse surplombe la verdure et la piscine du complexe. L'i…
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Complexe résidentiel Lilium Park
Complexe résidentiel Lilium Park
Complexe résidentiel Lilium Park
Complexe résidentiel Lilium Park
Complexe résidentiel Lilium Park
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Complexe résidentiel Lilium Park
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$122,482
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Un sentiment de confort moderne et minimaliste.Lilium Park offre un concept différent en combinant l'architecture classique méditerranéenne et le minimalisme asiatique.Lilium Park offre à ses clients une expérience de vie paisible site. Une ambiance conviviale et chaleureuse vous attend dans…
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Complexe résidentiel Green & Blue
Complexe résidentiel Green & Blue
Complexe résidentiel Green & Blue
Complexe résidentiel Green & Blue
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Complexe résidentiel Green & Blue
Yialousa, Chypre du Nord
depuis
$160,517
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
1 objet immobilier 1
Green & Blue tire son nom des deux couleurs caractéristiques de la région de Karpaz : le bleu profond de la mer Méditerranée et le vert luxuriant de son paysage naturel intact 🌿. Chaque résidence est bien placée pour embrasser ces éléments, créant un équilibre harmonieux entre la nature et l…
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Complexe résidentiel Atlantis Pearl
Complexe résidentiel Atlantis Pearl
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Complexe résidentiel Atlantis Pearl
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$204,164
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 3
Atlantis Pearl est un projet résidentiel exclusif en bord de mer situé à Tatlısu, au nord de Chypre, où l'architecture moderne rencontre le vrai charme méditerranéen. Entouré de verdure luxuriante et offrant une vue panoramique sur la mer et la montagne, le projet offre un style de vie paisi…
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Complexe résidentiel Carob Hill
Complexe résidentiel Carob Hill
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Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$202,220
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Caroube Hill vous invite à un emplacement incroyablement beau avec ses résidences élégamment décorées qui offrent un hébergement confortable et une vue unique sur la nature, ainsi que des équipements tels que deux piscines et une salle de sport.Au milieu de la magnificence de la nature, ce p…
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Quartier résidentiel Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Quartier résidentiel Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Quartier résidentiel Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Quartier résidentiel Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
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Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$102,418
Options de finition Аvec finition
Un studio confortable de 36 m2 avec une grande terrasse de 16 m2 et un ensemble de design prêt à l'emploi. L'intérieur est fait dans un style moderne unique: meubles, appareils et décoration sont déjà inclus dans le prix. La disposition est pensée au moindre détail, la cuisine, le repos et l…
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Quartier résidentiel Olea Cyprus
Quartier résidentiel Olea Cyprus
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Lefkoniko, Chypre du Nord
depuis
$104,399
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Olea Chypre Le projet attend maintenant tous les investisseurs qui aiment la sérénité et la nature. Olea Cyprus Project répond de manière unique aux besoins intenses de nos clients.En fonction de vos besoins, nous vous proposons : 1+1, 2+1, 3+1 appartements et 2+1, 3+1 penthouses.Nos unités …
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Complexe résidentiel La Palazzo
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