  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Kyrenia
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Catalkoy Esentepe Belediyesi
72
Girne Belediyesi
33
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
30
Kyrenia
17
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Quartier résidentiel Papillon Villas *
Quartier résidentiel Papillon Villas *
Quartier résidentiel Papillon Villas *
Quartier résidentiel Papillon Villas *
Quartier résidentiel Papillon Villas *
Quartier résidentiel Papillon Villas *
Lapithos, Chypre du Nord
depuis
$531,946
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Natulux
Quartier résidentiel Natulux
Quartier résidentiel Natulux
Quartier résidentiel Natulux
Quartier résidentiel Natulux
Quartier résidentiel Natulux
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$240,642
L'année de construction 2026
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Oasis
Quartier résidentiel Oasis
Quartier résidentiel Oasis
Quartier résidentiel Oasis
Quartier résidentiel Oasis
Quartier résidentiel Oasis
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$139,319
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Karon PhuketKaron Phuket
Quartier résidentiel Tranquility
Quartier résidentiel Tranquility
Quartier résidentiel Tranquility
Quartier résidentiel Tranquility
Quartier résidentiel Tranquility
Quartier résidentiel Tranquility
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$949,903
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Deja Blue Sunset
Quartier résidentiel Deja Blue Sunset
Quartier résidentiel Deja Blue Sunset
Quartier résidentiel Deja Blue Sunset
Quartier résidentiel Deja Blue Sunset
Quartier résidentiel Deja Blue Sunset
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$398,959
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel LORD OF CYPRUS
Quartier résidentiel LORD OF CYPRUS
Quartier résidentiel LORD OF CYPRUS
Quartier résidentiel LORD OF CYPRUS
Quartier résidentiel LORD OF CYPRUS
Quartier résidentiel LORD OF CYPRUS
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$164,017
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Carrington 55
Quartier résidentiel Carrington 55
Quartier résidentiel Carrington 55
Quartier résidentiel Carrington 55
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$253,244
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Natulux
Complexe résidentiel Natulux
Complexe résidentiel Natulux
Complexe résidentiel Natulux
Complexe résidentiel Natulux
Afficher tout Complexe résidentiel Natulux
Complexe résidentiel Natulux
Kalogreia, Chypre du Nord
depuis
$287,094
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel Caesar Cliff
Quartier résidentiel Caesar Cliff
Quartier résidentiel Caesar Cliff
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$148,185
L'année de construction 2023
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel L'Plage
Complexe résidentiel L'Plage
Complexe résidentiel L'Plage
Complexe résidentiel L'Plage
Complexe résidentiel L'Plage
Afficher tout Complexe résidentiel L'Plage
Complexe résidentiel L'Plage
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$1,14M
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel Lapta Marina Houses
Quartier résidentiel Lapta Marina Houses
Quartier résidentiel Lapta Marina Houses
Quartier résidentiel Lapta Marina Houses
Quartier résidentiel Lapta Marina Houses
Quartier résidentiel Lapta Marina Houses
Lapithos, Chypre du Nord
depuis
$169,716
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Exquisite
Quartier résidentiel Exquisite
Quartier résidentiel Exquisite
Quartier résidentiel Exquisite
Quartier résidentiel Exquisite
Quartier résidentiel Exquisite
Lapithos, Chypre du Nord
depuis
$493,950
L'année de construction 2026
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Lavanta
Quartier résidentiel Lavanta
Quartier résidentiel Lavanta
Quartier résidentiel Lavanta
Quartier résidentiel Lavanta
Quartier résidentiel Lavanta
Kalogreia, Chypre du Nord
depuis
$683,930
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel MEDITERRENEAN VILLAS
Quartier résidentiel MEDITERRENEAN VILLAS
Quartier résidentiel MEDITERRENEAN VILLAS
Quartier résidentiel MEDITERRENEAN VILLAS
Quartier résidentiel MEDITERRENEAN VILLAS
Quartier résidentiel MEDITERRENEAN VILLAS
Motides, Chypre du Nord
depuis
$259,640
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Elite Residence
Quartier résidentiel Elite Residence
Quartier résidentiel Elite Residence
Quartier résidentiel Elite Residence
Quartier résidentiel Elite Residence
Afficher tout Quartier résidentiel Elite Residence
Quartier résidentiel Elite Residence
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$131,813
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 15
Nous vous présentons le complexe résidentiel "Elite Residence", situé dans le pittoresque quartier de Karaoglanoglu à Kyrenia, dans le nord de Chypre. Ce complexe moderne offre une variété d'appartements avec une à trois chambres, une superficie de 60 m2 et un coût de £139 950.Les avantages …
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Solterra Villas
Complexe résidentiel Solterra Villas
Complexe résidentiel Solterra Villas
Complexe résidentiel Solterra Villas
Complexe résidentiel Solterra Villas
Afficher tout Complexe résidentiel Solterra Villas
Complexe résidentiel Solterra Villas
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$647,475
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
🏡 Solterra Villas — Where Modern Design Meets Serenity ✨ Aesthetics, comfort, and thoughtful layouts — Solterra was created for those who value both style and functionality in family living. 📍 Location: Nestled in the lush green heart of Çatalköy, just 15 minutes from Girne, Solterra …
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel YeniLand
Complexe résidentiel YeniLand
Complexe résidentiel YeniLand
Complexe résidentiel YeniLand
Complexe résidentiel YeniLand
Afficher tout Complexe résidentiel YeniLand
Complexe résidentiel YeniLand
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$322,390
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel Ardem Avangart Plus
Quartier résidentiel Ardem Avangart Plus
Quartier résidentiel Ardem Avangart Plus
Quartier résidentiel Ardem Avangart Plus
Quartier résidentiel Ardem Avangart Plus
Quartier résidentiel Ardem Avangart Plus
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$202,646
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Mia Residence *
Quartier résidentiel Mia Residence *
Quartier résidentiel Mia Residence *
Quartier résidentiel Mia Residence *
Quartier résidentiel Mia Residence *
Quartier résidentiel Mia Residence *
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$190,614
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Aloha Beach Resort
Quartier résidentiel Aloha Beach Resort
Quartier résidentiel Aloha Beach Resort
Quartier résidentiel Aloha Beach Resort
Quartier résidentiel Aloha Beach Resort
Quartier résidentiel Aloha Beach Resort
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$274,839
L'année de construction 2026
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel TERRA
Complexe résidentiel TERRA
Complexe résidentiel TERRA
Complexe résidentiel TERRA
Complexe résidentiel TERRA
Afficher tout Complexe résidentiel TERRA
Complexe résidentiel TERRA
Ftericha, Chypre du Nord
depuis
$165,115
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
TERRA – Confort et style à Alsanjak par le développeur KIBRISComplexe résidentiel avec appartements et villas modernes, situé dans l'une des zones les plus populaires de Chypre-Nord - Alsancak.Il dispose d'un emplacement favorable, d'infrastructures développées et de conditions uniques pour …
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Afficher tout Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Agios Georgios, Chypre du Nord
depuis
$174,996
Options de finition Аvec finition
Appartement d'une chambre (1+1) de 60 m2 avec une terrasse spacieuse et un petit jardin, entièrement meublé et équipé d'appareils modernes.Le salon est combiné avec la cuisine et la salle à manger. La cuisine dispose d'appareils ménagers: réfrigérateur, plaques de cuisson, four, hotte et mac…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Quartier résidentiel Velux
Quartier résidentiel Velux
Quartier résidentiel Velux
Quartier résidentiel Velux
Quartier résidentiel Velux
Quartier résidentiel Velux
Agios Epiktitos, Chypre du Nord
depuis
$607,938
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel SUNNY HILL VILLAGE
Quartier résidentiel SUNNY HILL VILLAGE
Quartier résidentiel SUNNY HILL VILLAGE
Quartier résidentiel SUNNY HILL VILLAGE
Quartier résidentiel SUNNY HILL VILLAGE
Quartier résidentiel SUNNY HILL VILLAGE
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$177,189
L'année de construction 2027
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Vineyard View
Quartier résidentiel Vineyard View
Quartier résidentiel Vineyard View
Quartier résidentiel Vineyard View
Quartier résidentiel Vineyard View
Quartier résidentiel Vineyard View
Ftericha, Chypre du Nord
depuis
$348,298
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Edreville
Quartier résidentiel Edreville
Quartier résidentiel Edreville
Quartier résidentiel Edreville
Quartier résidentiel Edreville
Quartier résidentiel Edreville
Trimithi, Chypre du Nord
depuis
$607,938
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel ESENTEPE LUX VILLAS
Complexe résidentiel ESENTEPE LUX VILLAS
Complexe résidentiel ESENTEPE LUX VILLAS
Complexe résidentiel ESENTEPE LUX VILLAS
Complexe résidentiel ESENTEPE LUX VILLAS
Afficher tout Complexe résidentiel ESENTEPE LUX VILLAS
Complexe résidentiel ESENTEPE LUX VILLAS
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$1,16M
Options de finition Аvec finition
Villas confortables sur la côteLe nouveau projet unique de NorthernLAND est un charmant complexe de 7 villas, qui sont situées à seulement 60 mètres de la côte. Chaque villa offre une vue magnifique sur la mer, tous les objets se distinguent par une architecture exceptionnelle. Cette option …
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Two bedroom apartment with roof terrace.
Complexe résidentiel Two bedroom apartment with roof terrace.
Complexe résidentiel Two bedroom apartment with roof terrace.
Complexe résidentiel Two bedroom apartment with roof terrace.
Complexe résidentiel Two bedroom apartment with roof terrace.
Afficher tout Complexe résidentiel Two bedroom apartment with roof terrace.
Complexe résidentiel Two bedroom apartment with roof terrace.
Karavas, Chypre du Nord
depuis
$184,884
Options de finition Аvec finition
Spacieux appartement 2+1 de 95 m2 avec balcon et terrasse sur le toit de 40 m2. Cuisine ouverte moderne avec comptoir bar, salon avec fenêtres panoramiques et accès au balcon. Aménagement spacieux, beaucoup de lumière naturelle avec finition de haute qualité, deux chambres confortables avec …
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Quartier résidentiel Karpasia by the Sea Elite
Quartier résidentiel Karpasia by the Sea Elite
Quartier résidentiel Karpasia by the Sea Elite
Quartier résidentiel Karpasia by the Sea Elite
Quartier résidentiel Karpasia by the Sea Elite
Quartier résidentiel Karpasia by the Sea Elite
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$151,985
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Karmi Homes Villas
Quartier résidentiel Karmi Homes Villas
Quartier résidentiel Karmi Homes Villas
Quartier résidentiel Karmi Homes Villas
Quartier résidentiel Karmi Homes Villas
Quartier résidentiel Karmi Homes Villas
Karmi, Chypre du Nord
depuis
$582,607
L'année de construction 2023
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Vista Life
Quartier résidentiel Vista Life
Quartier résidentiel Vista Life
Quartier résidentiel Vista Life
Quartier résidentiel Vista Life
Quartier résidentiel Vista Life
Agios Epiktitos, Chypre du Nord
depuis
$265,973
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Waterside
Quartier résidentiel Waterside
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$151,921
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Complexe résidentiel Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Complexe résidentiel Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Complexe résidentiel Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Complexe résidentiel Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Afficher tout Complexe résidentiel Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Complexe résidentiel Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$531,890
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
🏡 Penthouse 2 + 1 Loft dans le projet premium ALBATROS VIEW, GirneNous vous présentons un penthouse unique de deux niveaux dans le complexe résidentiel exclusif ALBATROS VIEW, situé dans le prestigieux quartier de Girne. C'est la combinaison parfaite de l'architecture moderne, de l'intimité …
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Aqua Blue
Quartier résidentiel Aqua Blue
Quartier résidentiel Aqua Blue
Quartier résidentiel Aqua Blue
Quartier résidentiel Aqua Blue
Quartier résidentiel Aqua Blue
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$252,041
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel CC Tower Girne
Complexe résidentiel CC Tower Girne
Complexe résidentiel CC Tower Girne
Complexe résidentiel CC Tower Girne
Complexe résidentiel CC Tower Girne
Afficher tout Complexe résidentiel CC Tower Girne
Complexe résidentiel CC Tower Girne
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$242,374
Options de finition Аvec finition
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel The Horizon *
Quartier résidentiel The Horizon *
Quartier résidentiel The Horizon *
Quartier résidentiel The Horizon *
Quartier résidentiel The Horizon *
Quartier résidentiel The Horizon *
Kalogreia, Chypre du Nord
depuis
$563,609
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Ultramarine Nuance
Complexe résidentiel Ultramarine Nuance
Complexe résidentiel Ultramarine Nuance
Complexe résidentiel Ultramarine Nuance
Complexe résidentiel Ultramarine Nuance
Afficher tout Complexe résidentiel Ultramarine Nuance
Complexe résidentiel Ultramarine Nuance
Kalogreia, Chypre du Nord
depuis
$140,803
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Complexe résidentiel HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Complexe résidentiel HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Complexe résidentiel HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Complexe résidentiel HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Afficher tout Complexe résidentiel HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Complexe résidentiel HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$136,469
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
HABITAT – le projet phare dans la région d'Esentepe du développeur EvergreenHABITAT est un grand projet résidentiel et d'infrastructure situé dans le quartier de Tatlisu (Esentepe), dans un quartier pittoresque avec vue panoramique sur la mer Méditerranée et le paysage montagneux. La superfi…
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel LAKE GARDEN VILLAGE
Quartier résidentiel LAKE GARDEN VILLAGE
Quartier résidentiel LAKE GARDEN VILLAGE
Quartier résidentiel LAKE GARDEN VILLAGE
Quartier résidentiel LAKE GARDEN VILLAGE
Quartier résidentiel LAKE GARDEN VILLAGE
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$159,457
L'année de construction 2027
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Colesium Court
Quartier résidentiel Colesium Court
Quartier résidentiel Colesium Court
Quartier résidentiel Colesium Court
Quartier résidentiel Colesium Court
Quartier résidentiel Colesium Court
Thermeia, Chypre du Nord
depuis
$151,985
L'année de construction 2023
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Olive Trees Village
Quartier résidentiel Olive Trees Village
Quartier résidentiel Olive Trees Village
Quartier résidentiel Olive Trees Village
Quartier résidentiel Olive Trees Village
Quartier résidentiel Olive Trees Village
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$221,644
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Atlantis
Quartier résidentiel Atlantis
Quartier résidentiel Atlantis
Quartier résidentiel Atlantis
Quartier résidentiel Atlantis
Quartier résidentiel Atlantis
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$481,221
L'année de construction 2023
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel My House Elegant
Quartier résidentiel My House Elegant
Quartier résidentiel My House Elegant
Quartier résidentiel My House Elegant
Quartier résidentiel My House Elegant
Quartier résidentiel My House Elegant
Agios Epiktitos, Chypre du Nord
depuis
$709,261
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Complexe résidentiel LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Complexe résidentiel LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Complexe résidentiel LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Complexe résidentiel LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Afficher tout Complexe résidentiel LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Complexe résidentiel LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$184,413
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
🏝 LA CASALIA VIP - Projet Elite sur la côte méditerranéenne 🏝Perfectionnement de la vie dans le style de luxeLA Casalia VIP est un nouveau niveau de prestige, de confort et de goût raffiné. Situé dans la pittoresque région de Famagusta/Tatlisu, ce complexe d'élite allie une architecture exqu…
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Mountain Hill 2
Quartier résidentiel Mountain Hill 2
Quartier résidentiel Mountain Hill 2
Karavas, Chypre du Nord
depuis
$132,986
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Ardem Avangart Prime
Quartier résidentiel Ardem Avangart Prime
Quartier résidentiel Ardem Avangart Prime
Quartier résidentiel Ardem Avangart Prime
Quartier résidentiel Ardem Avangart Prime
Quartier résidentiel Ardem Avangart Prime
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$164,650
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Palmera
Quartier résidentiel Palmera
Quartier résidentiel Palmera
Quartier résidentiel Palmera
Quartier résidentiel Palmera
Quartier résidentiel Palmera
Vasilia, Chypre du Nord
depuis
$158,317
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel MEDITERRA
Quartier résidentiel MEDITERRA
Quartier résidentiel MEDITERRA
Quartier résidentiel MEDITERRA
Ftericha, Chypre du Nord
depuis
$417,957
L'année de construction 2026
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Skyland
Quartier résidentiel Skyland
Quartier résidentiel Skyland
Quartier résidentiel Skyland
Quartier résidentiel Skyland
Quartier résidentiel Skyland
Kalogreia, Chypre du Nord
depuis
$184,281
L'année de construction 2026
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Karaca Villa
Quartier résidentiel Karaca Villa
Quartier résidentiel Karaca Villa
Quartier résidentiel Karaca Villa
Quartier résidentiel Karaca Villa
Quartier résidentiel Karaca Villa
Agios Epiktitos, Chypre du Nord
depuis
$569,942
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel IDYLL Homes
Quartier résidentiel IDYLL Homes
Quartier résidentiel IDYLL Homes
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$392,563
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Blueberry
Quartier résidentiel Blueberry
Quartier résidentiel Blueberry
Quartier résidentiel Blueberry
Quartier résidentiel Blueberry
Quartier résidentiel Blueberry
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$139,319
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Exclusive
Quartier résidentiel Exclusive
Quartier résidentiel Exclusive
Quartier résidentiel Exclusive
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$292,627
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel La Plage
Quartier résidentiel La Plage
Quartier résidentiel La Plage
Quartier résidentiel La Plage
Quartier résidentiel La Plage
Quartier résidentiel La Plage
Kazafani, Chypre du Nord
depuis
$811,724
L'année de construction 2023
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Sea Magic Royal
Quartier résidentiel Sea Magic Royal
Quartier résidentiel Sea Magic Royal
Quartier résidentiel Sea Magic Royal
Quartier résidentiel Sea Magic Royal
Quartier résidentiel Sea Magic Royal
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$443,225
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Ardem Paradise 2
Quartier résidentiel Ardem Paradise 2
Quartier résidentiel Ardem Paradise 2
Quartier résidentiel Ardem Paradise 2
Quartier résidentiel Ardem Paradise 2
Quartier résidentiel Ardem Paradise 2
Kazafani, Chypre du Nord
depuis
$487,617
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Sunny Hill
Quartier résidentiel Sunny Hill
Quartier résidentiel Sunny Hill
Quartier résidentiel Sunny Hill
Quartier résidentiel Sunny Hill
Quartier résidentiel Sunny Hill
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$170,983
L'année de construction 2023
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Olivia Court
Quartier résidentiel Olivia Court
Quartier résidentiel Olivia Court
Quartier résidentiel Olivia Court
Quartier résidentiel Olivia Court
Quartier résidentiel Olivia Court
Lapithos, Chypre du Nord
depuis
$186,814
L'année de construction 2023
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel BELLAPAIS VILLAS
Quartier résidentiel BELLAPAIS VILLAS
Quartier résidentiel BELLAPAIS VILLAS
Quartier résidentiel BELLAPAIS VILLAS
Quartier résidentiel BELLAPAIS VILLAS
Quartier résidentiel BELLAPAIS VILLAS
Kazafani, Chypre du Nord
depuis
$1,01M
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Wonder Stones Village
Quartier résidentiel Wonder Stones Village
Quartier résidentiel Wonder Stones Village
Quartier résidentiel Wonder Stones Village
Quartier résidentiel Wonder Stones Village
Quartier résidentiel Wonder Stones Village
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$538,152
L'année de construction 2026
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Sea Pearl
Quartier résidentiel Sea Pearl
Quartier résidentiel Sea Pearl
Quartier résidentiel Sea Pearl
Quartier résidentiel Sea Pearl
Quartier résidentiel Sea Pearl
Lapithos, Chypre du Nord
depuis
$177,315
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Aqua View Bungavillas
Quartier résidentiel Aqua View Bungavillas
Quartier résidentiel Aqua View Bungavillas
Quartier résidentiel Aqua View Bungavillas
Quartier résidentiel Aqua View Bungavillas
Quartier résidentiel Aqua View Bungavillas
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$949,903
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel ELİT LİFE
Quartier résidentiel ELİT LİFE
Quartier résidentiel ELİT LİFE
Quartier résidentiel ELİT LİFE
Quartier résidentiel ELİT LİFE
Quartier résidentiel ELİT LİFE
Lapithos, Chypre du Nord
depuis
$117,788
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel My House Premier
Quartier résidentiel My House Premier
Quartier résidentiel My House Premier
Quartier résidentiel My House Premier
Quartier résidentiel My House Premier
Quartier résidentiel My House Premier
Templos, Chypre du Nord
depuis
$696,596
L'année de construction 2023
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel BELLA HILLS
Quartier résidentiel BELLA HILLS
Quartier résidentiel BELLA HILLS
Quartier résidentiel BELLA HILLS
Quartier résidentiel BELLA HILLS
Quartier résidentiel BELLA HILLS
Bellapais, Chypre du Nord
depuis
$1,14M
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Kompleks CLIFF Kristall
Complexe résidentiel Kompleks CLIFF Kristall
Complexe résidentiel Kompleks CLIFF Kristall
Complexe résidentiel Kompleks CLIFF Kristall
Complexe résidentiel Kompleks CLIFF Kristall
Complexe résidentiel Kompleks CLIFF Kristall
Templos, Chypre du Nord
depuis
$148,778
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
Located in the village of Esentepe, Kyrenia. Total project area: 85.000m2 This is a modern residential complex offering apartments and related villas. Located just 100 meters from the well-equipped beach, surrounded by breathtaking views on Mediterranean Sea and Mountains. An ide…
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Quartier résidentiel KAŞGAR RESIDENCE
Quartier résidentiel KAŞGAR RESIDENCE
Quartier résidentiel KAŞGAR RESIDENCE
Quartier résidentiel KAŞGAR RESIDENCE
Quartier résidentiel KAŞGAR RESIDENCE
Quartier résidentiel KAŞGAR RESIDENCE
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$163,383
L'année de construction 2023
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Studios in the Pearl Island complex.
Complexe résidentiel Studios in the Pearl Island complex.
Complexe résidentiel Studios in the Pearl Island complex.
Complexe résidentiel Studios in the Pearl Island complex.
Complexe résidentiel Studios in the Pearl Island complex.
Afficher tout Complexe résidentiel Studios in the Pearl Island complex.
Complexe résidentiel Studios in the Pearl Island complex.
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$125,844
Options de finition Аvec finition
► Prix - 93 000 GBPAppartement rez de chaussée 35 m2 + terrasse 8 m2, sans mobilier et équipement.► Prix - 110 000 GBPAppartement au deuxième étage 35 m2 + balcon 8 m2 + terrasse sur le toit 35 m2.► Prix pour appartements similaires de le développeur à partir de 174 950 GBP sans mobilier.C'e…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Complexe résidentiel Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Complexe résidentiel Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Complexe résidentiel Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Complexe résidentiel Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Afficher tout Complexe résidentiel Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Complexe résidentiel Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$158,965
Options de finition Аvec finition
Studio meublé de 45 m2 avec terrasse dans le complexe Cove Garden Village.L'intérieur de l'appartement est fait dans un style moderne avec des éléments de décoration boho: nuances naturelles, éléments en osier, textiles chauds et accents lumineux.L'espace est astucieux : il y a un grand lit …
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Quartier résidentiel Aqua Garden
Quartier résidentiel Aqua Garden
Quartier résidentiel Aqua Garden
Quartier résidentiel Aqua Garden
Quartier résidentiel Aqua Garden
Quartier résidentiel Aqua Garden
Kalogreia, Chypre du Nord
depuis
$196,313
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel THE NEST
Complexe résidentiel THE NEST
Complexe résidentiel THE NEST
Complexe résidentiel THE NEST
Complexe résidentiel THE NEST
Afficher tout Complexe résidentiel THE NEST
Complexe résidentiel THE NEST
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$134,505
Ville: Kyrenia, EsentepeType de propriété: AppartementNombre de chambres: Studio, 1+1, 1+1 Loft,2+1 LoftZone fermée: 49 m2, 63 m2, 71 m2 , 91 m2Situation: sera achevée le juillet 2027.Prix de départ: 99 000 £Plan de paiement pour 10 ans: %40 en baissepaiement, versements sans intérêts de 84 …
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel Aloha Life
Quartier résidentiel Aloha Life
Quartier résidentiel Aloha Life
Quartier résidentiel Aloha Life
Quartier résidentiel Aloha Life
Quartier résidentiel Aloha Life
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$189,981
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel SunPrime
Quartier résidentiel SunPrime
Quartier résidentiel SunPrime
Quartier résidentiel SunPrime
Quartier résidentiel SunPrime
Quartier résidentiel SunPrime
Kalogreia, Chypre du Nord
depuis
$137,926
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel LAventure
Complexe résidentiel LAventure
Complexe résidentiel LAventure
Complexe résidentiel LAventure
Complexe résidentiel LAventure
Afficher tout Complexe résidentiel LAventure
Complexe résidentiel LAventure
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$144,888
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Complexe résidentiel Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Complexe résidentiel Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Complexe résidentiel Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Complexe résidentiel Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Afficher tout Complexe résidentiel Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Complexe résidentiel Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$203,421
Options de finition Аvec finition
2+1 appartement penthouse - 74 m2 + 12 m2 balcon + 31 m2 toit terrasse dans un complexe de luxe à 300 mètres de la mer.Le complexe est situé dans un endroit pittoresque sur les rives de la mer Méditerranée dans la région d'Esentepe, grâce au paysage réussi, tous les objets du complexe ont un…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Complexe résidentiel Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Complexe résidentiel Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Complexe résidentiel Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Complexe résidentiel Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Afficher tout Complexe résidentiel Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Complexe résidentiel Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Karavas, Chypre du Nord
depuis
$222,126
Options de finition Аvec finition
Spacieux appartement 2+1 de 92 m2 avec une terrasse de 11 m2 et un petit terrain est situé au premier étage d'un complexe résidentiel moderne. En raison de l'emplacement d'angle, l'appartement a beaucoup de lumière naturelle, et la terrasse surplombe la verdure et la piscine du complexe. L'i…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Quartier résidentiel Catalkoy Villa
Quartier résidentiel Catalkoy Villa
Quartier résidentiel Catalkoy Villa
Quartier résidentiel Catalkoy Villa
Quartier résidentiel Catalkoy Villa
Quartier résidentiel Catalkoy Villa
Agios Epiktitos, Chypre du Nord
depuis
$1,01M
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Aelita
Quartier résidentiel Aelita
Quartier résidentiel Aelita
Quartier résidentiel Aelita
Quartier résidentiel Aelita
Quartier résidentiel Aelita
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$278,638
L'année de construction 2023
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel The Residence
Quartier résidentiel The Residence
Quartier résidentiel The Residence
Quartier résidentiel The Residence
Quartier résidentiel The Residence
Quartier résidentiel The Residence
Kalogreia, Chypre du Nord
depuis
$189,917
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Cove Garden Phase 2
Quartier résidentiel Cove Garden Phase 2
Quartier résidentiel Cove Garden Phase 2
Quartier résidentiel Cove Garden Phase 2
Quartier résidentiel Cove Garden Phase 2
Quartier résidentiel Cove Garden Phase 2
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$164,523
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel OASIS VILLAGE
Quartier résidentiel OASIS VILLAGE
Quartier résidentiel OASIS VILLAGE
Quartier résidentiel OASIS VILLAGE
Quartier résidentiel OASIS VILLAGE
Quartier résidentiel OASIS VILLAGE
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$158,191
L'année de construction 2027
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Afficher tout Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$171,089
Options de finition Аvec finition
Appartement meublé de trois pièces 105 m5 à 250 mètres de la mer dans la région d'Esentepe.Séjour - 91 m2 + une grande terrasse de 14 m2 sera un endroit idéal pour se détendre. Entièrement meublé et équipé de tout l'équipement nécessaire, ce qui vous permet d'emménager immédiatement sans fra…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Quartier résidentiel Hanging Gardens Village
Quartier résidentiel Hanging Gardens Village
Quartier résidentiel Hanging Gardens Village
Quartier résidentiel Hanging Gardens Village
Quartier résidentiel Hanging Gardens Village
Quartier résidentiel Hanging Gardens Village
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$158,191
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Golden Circle Village
Quartier résidentiel Golden Circle Village
Quartier résidentiel Golden Circle Village
Quartier résidentiel Golden Circle Village
Quartier résidentiel Golden Circle Village
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$177,189
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bella Villa
Quartier résidentiel Bella Villa
Quartier résidentiel Bella Villa
Quartier résidentiel Bella Villa
Quartier résidentiel Bella Villa
Quartier résidentiel Bella Villa
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$1,39M
L'année de construction 2023
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel THE HIVE
Quartier résidentiel THE HIVE
Quartier résidentiel THE HIVE
Quartier résidentiel THE HIVE
Quartier résidentiel THE HIVE
Quartier résidentiel THE HIVE
Kazafani, Chypre du Nord
depuis
$728,259
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Atoll Park
Quartier résidentiel Atoll Park
Quartier résidentiel Atoll Park
Quartier résidentiel Atoll Park
Quartier résidentiel Atoll Park
Quartier résidentiel Atoll Park
Trimithi, Chypre du Nord
depuis
$177,315
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Alpino Island
Quartier résidentiel Alpino Island
Quartier résidentiel Alpino Island
Quartier résidentiel Alpino Island
Quartier résidentiel Alpino Island
Quartier résidentiel Alpino Island
Lapithos, Chypre du Nord
depuis
$519,281
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Complexe résidentiel Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Complexe résidentiel Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Complexe résidentiel Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Complexe résidentiel Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Afficher tout Complexe résidentiel Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Complexe résidentiel Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$149,535
Options de finition Аvec finition
Studio - penthouse 34 m2 avec une terrasse sur le toit de 20 m2 dans le complexe César Cliff.Le complexe est situé dans un très bel endroit sur une colline, d'où une vue imprenable sur la mer Méditerranée et les montagnes de Beshparmak s'ouvrent. Un pont pittoresque avec ascenseur conduira à…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Complexe résidentiel Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Complexe résidentiel Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Complexe résidentiel Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Complexe résidentiel Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Afficher tout Complexe résidentiel Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Complexe résidentiel Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$200,537
Options de finition Аvec finition
🌟 Exclusive apartment 2+1 with a sea view and mountains in Yesentep, Northern Cyprus 🌟 Your perfect house on the first line of the sea!   🏡 About the apartment: - Square: 105 m², 2 bedrooms+ salon - spacious and light rooms filled with comfort.   - Type: Stunning panoramas at sea and mou…
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Complexe résidentiel Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Complexe résidentiel Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Complexe résidentiel Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Complexe résidentiel Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Afficher tout Complexe résidentiel Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Complexe résidentiel Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$154,294
Options de finition Аvec finition
Studio meublé de 45 m2 avec terrasse dans le complexe Cove Garden Village.L'intérieur de l'appartement est fait dans un style moderne avec des éléments de décoration boho: nuances naturelles, éléments en osier, textiles chauds et accents lumineux.L'espace est astucieux : il y a un grand lit …
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Quartier résidentiel Sea Magic Deluxe
Quartier résidentiel Sea Magic Deluxe
Quartier résidentiel Sea Magic Deluxe
Quartier résidentiel Sea Magic Deluxe
Quartier résidentiel Sea Magic Deluxe
Quartier résidentiel Sea Magic Deluxe
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$569,879
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Lanai Homes
Quartier résidentiel Lanai Homes
Quartier résidentiel Lanai Homes
Quartier résidentiel Lanai Homes
Quartier résidentiel Lanai Homes
Quartier résidentiel Lanai Homes
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$170,983
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Del Mar Premium
Quartier résidentiel Del Mar Premium
Quartier résidentiel Del Mar Premium
Quartier résidentiel Del Mar Premium
Quartier résidentiel Del Mar Premium
Quartier résidentiel Del Mar Premium
Lapithos, Chypre du Nord
depuis
$145,652
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Complexe résidentiel Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Complexe résidentiel Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Complexe résidentiel Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Complexe résidentiel Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Afficher tout Complexe résidentiel Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Complexe résidentiel Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Karavas, Chypre du Nord
depuis
$171,851
Options de finition Аvec finition
Appartement confortable d'une chambre (1+1) de 50 m2 avec mobilier et appareils modernes. L'appartement dispose d'un balcon et d'une grande terrasse sur le toit de 40 m2 avec une belle vue.L'ensemble de cuisine est équipé d'appareils BOSCH intégrés: four, plaque de cuisson, hotte, lave-vaiss…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Complexe résidentiel CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Complexe résidentiel CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Complexe résidentiel CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Complexe résidentiel CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Afficher tout Complexe résidentiel CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Complexe résidentiel CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$125,691
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
2 objets immobiliers 2
CASA DEL MARE est une petite Suisse en Chypre ensoleillée, où le style de vie européen est combiné avec la majestueuse nature de la Méditerranée. Le projet est créé pour les connaisseurs de luxe qui veulent vivre près de la mer, bénéficiant d'une vue sans fin sur la mer et de magnifiques pay…
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Mia Homes
Quartier résidentiel Mia Homes
Quartier résidentiel Mia Homes
Quartier résidentiel Mia Homes
Quartier résidentiel Mia Homes
Quartier résidentiel Mia Homes
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$218,478
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel LOCUS EDREMIT
Quartier résidentiel LOCUS EDREMIT
Quartier résidentiel LOCUS EDREMIT
Quartier résidentiel LOCUS EDREMIT
Quartier résidentiel LOCUS EDREMIT
Quartier résidentiel LOCUS EDREMIT
Trimithi, Chypre du Nord
depuis
$753,590
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Hilly Elm
Quartier résidentiel Hilly Elm
Quartier résidentiel Hilly Elm
Quartier résidentiel Hilly Elm
Quartier résidentiel Hilly Elm
Quartier résidentiel Hilly Elm
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$158,064
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Laisser une demande