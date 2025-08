Quartier résidentiel Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.

Un studio confortable de 36 m2 avec une grande terrasse de 16 m2 et un ensemble de design prêt à l'emploi. L'intérieur est fait dans un style moderne unique: meubles, appareils et décoration sont déjà inclus dans le prix. La disposition est pensée au moindre détail, la cuisine, le repos et les zones de sommeil sont clairement délimités. Une spacieuse terrasse de 16 m2 élargit l'espace et est parfaite pour les repas en plein air ou les soirées confortables.

Il est situé dans l'un des complexes résidentiels les plus populaires de la région de Long Beach. Il est situé à quelques minutes à pied de la plage de sable fin. Le complexe se compose de plusieurs bâtiments avec un territoire vert bien entretenu, des piscines, des aires de loisirs et des infrastructures sportives. Sur le territoire il ya des piscines extérieures et intérieures, un centre de remise en forme, SPA, restaurant, café, supermarché, pharmacie, salon de beauté et des aires de jeux pour les enfants. La sécurité et la vidéosurveillance sont également assurées 24 heures sur 24.