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Quartier résidentiel CC Towers
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Quartier résidentiel CC Towers
Quartier résidentiel CC Towers
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$153,781
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 10
2 objets immobiliers 2
CC Towers est un complexe résidentiel moderne situé dans le centre de Girne (Kyrénie) dans le nord de Chypre. Le complexe offre une variété d'appartements et de duplex avec des finitions de haute qualité et un design moderne.Lieu:Centre GirneAccès facile aux infrastructures urbaines, y compr…
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Complexe résidentiel Solterra Villas
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Complexe résidentiel Solterra Villas
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Complexe résidentiel Solterra Villas
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Complexe résidentiel Solterra Villas
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$647,475
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
🏡 Solterra Villas — Where Modern Design Meets Serenity ✨ Aesthetics, comfort, and thoughtful layouts — Solterra was created for those who value both style and functionality in family living. 📍 Location: Nestled in the lush green heart of Çatalköy, just 15 minutes from Girne, Solterra …
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Complexe résidentiel Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
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Complexe résidentiel Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$531,890
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
🏡 Penthouse 2 + 1 Loft dans le projet premium ALBATROS VIEW, GirneNous vous présentons un penthouse unique de deux niveaux dans le complexe résidentiel exclusif ALBATROS VIEW, situé dans le prestigieux quartier de Girne. C'est la combinaison parfaite de l'architecture moderne, de l'intimité …
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Complexe résidentiel L'Plage
Complexe résidentiel L'Plage
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Girne Belediyesi, Chypre du Nord
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Complexe résidentiel Elite Park Villas
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Girne Belediyesi, Chypre du Nord
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$1,37M
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Elite Park Villas est un complexe exclusif de boutiques de villas premium situées dans l'une des zones les plus désirables de Kyrenia (Girne). Conçu pour ceux qui apprécient la vie privée, le confort et la qualité de vie, le projet offre également un fort potentiel d'investissement 💼✨Seuleme…
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Complexe résidentiel THE NEST
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Complexe résidentiel THE NEST
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$134,505
Ville: Kyrenia, EsentepeType de propriété: AppartementNombre de chambres: Studio, 1+1, 1+1 Loft,2+1 LoftZone fermée: 49 m2, 63 m2, 71 m2 , 91 m2Situation: sera achevée le juillet 2027.Prix de départ: 99 000 £Plan de paiement pour 10 ans: %40 en baissepaiement, versements sans intérêts de 84 …
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Complexe résidentiel Park Avenue
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Complexe résidentiel Park Avenue
Complexe résidentiel Park Avenue
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$360,646
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
Park Avenue — Prestige au coeur de KyreniaPark Avenue est un développement exclusif haut de gamme situé dans le centre même de la ville de Kyrenia. Inspiré par l'architecture emblématique de l'avenue Park de New York, le projet allie élégance urbaine raffinée aux espaces verts luxuriants et …
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Quartier résidentiel Elite Residence
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Quartier résidentiel Elite Residence
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$131,813
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 15
Nous vous présentons le complexe résidentiel "Elite Residence", situé dans le pittoresque quartier de Karaoglanoglu à Kyrenia, dans le nord de Chypre. Ce complexe moderne offre une variété d'appartements avec une à trois chambres, une superficie de 60 m2 et un coût de £139 950.Les avantages …
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Quartier résidentiel Carrington 55
Quartier résidentiel Carrington 55
Quartier résidentiel Carrington 55
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Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$253,244
L'année de construction 2024
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Complexe résidentiel CC Tower Girne
Complexe résidentiel CC Tower Girne
Complexe résidentiel CC Tower Girne
Complexe résidentiel CC Tower Girne
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Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$242,374
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Quartier résidentiel Bella Villa
Quartier résidentiel Bella Villa
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Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$1,39M
L'année de construction 2023
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Quartier résidentiel Novyy proekt v Dogankey
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Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$151,985
L'année de construction 2025
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Quartier résidentiel KAŞGAR RESIDENCE
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Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$163,383
L'année de construction 2023
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Quartier résidentiel Carrington 22 - Girne
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Quartier résidentiel Carrington 22 - Girne
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Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$177,252
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Quartier résidentiel Sixth Sense Villas
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Thermeia, Chypre du Nord
depuis
$1,00M
L'année de construction 2024
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Quartier résidentiel Ardem Avangart Plus
Quartier résidentiel Ardem Avangart Plus
Quartier résidentiel Ardem Avangart Plus
Quartier résidentiel Ardem Avangart Plus
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Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$202,646
L'année de construction 2025
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Quartier résidentiel High Tower 2
Quartier résidentiel High Tower 2
Quartier résidentiel High Tower 2
Quartier résidentiel High Tower 2
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Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$170,983
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Quartier résidentiel Elite Residence
Quartier résidentiel Elite Residence
Quartier résidentiel Elite Residence
Quartier résidentiel Elite Residence
Quartier résidentiel Elite Residence
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Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$202,583
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Quartier résidentiel Ardem Avangart Prime
Quartier résidentiel Ardem Avangart Prime
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Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$164,650
L'année de construction 2025
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