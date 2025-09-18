  1. Realting.com
Complexe résidentiel Lagoon Verde

Spathariko, Chypre du Nord
depuis
$136,135

ID: 28030
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 18/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    İskele District
  • Ville
    Iskele Belediyesi
  • Village
    Spathariko

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

À propos du complexe

Lagoon Verde Residences & Resort est plus qu'un simple endroit pour vivre; c'est une invitation à vivre la tranquillité et la beauté de la région de Chypre-Nord. Venez découvrir votre propre coin de paradis !🏝️

La piscine géante de Lagoon Verde illustre leur dévouement à l'innovation, au design exceptionnel et à la satisfaction de la clientèle. Au Lagoon Verde, vous trouverez l'harmonie parfaite du luxe, du confort et de la beauté naturelle.

Lagoon Verde Residences & Resort bénéficie d'un emplacement stratégique dans le village d'Otuken, adjacent à la populaire région d'Iskele, au nord de Chypre, entouré d'une communauté florissante de projets prestigieux et d'équipements essentiels. Cette région connaît une poussée de développement, ce qui en fait une destination idéale pour ceux qui cherchent un mélange de tranquillité et de commodité.

Services et attractions à proximité :

  • Mariachi Beach Club: Détendez-vous au bord de la mer avec un accès gratuit pour les propriétaires du projet, sirotez des cocktails tropicaux et profitez du soleil méditerranéen.
  • Supermarché Unimar: Un supermarché bien garni pour répondre à vos besoins quotidiens.
  • Chine Bazar: Découvrez des trésors et des souvenirs uniques dans ce bazar vibrant.
  • Merit Royal Garden Hotel & Casino.
  • Grand Saphir Hotel & Casino.
  • Pera Mackenzie.
  • Iskele Lunapark.
  • Le Arkin Hotel & Casino.
  • Le restaurant Mackenzi Bay.
  • Aéroport d'Ercan : 45 minutes en voiture pour Otuken.

À l'intérieur du projet:

  • Centre de fitness,
  • Jouer au sol,
  • Centre de beauté,
  • Supermarché - pharmacie,
  • Bar & Restaurant de la piscine,
  • Aquapark - Amphithéâtre

Dans le projet Lagoon Verde vous pouvez posséder:

  • Résidence de studio,
  • 1+1 Résidence Lof,
  • 2+1 Résidence du toit,
  • 2+1 Résidence de jardin.

Localisation sur la carte

Spathariko, Chypre du Nord

