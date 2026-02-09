Complexe résidentiel Park Avenue

Park Avenue — Prestige au coeur de Kyrenia

Park Avenue est un développement exclusif haut de gamme situé dans le centre même de la ville de Kyrenia. Inspiré par l'architecture emblématique de l'avenue Park de New York, le projet allie élégance urbaine raffinée aux espaces verts luxuriants et confort moderne.

Le complexe se compose de 60 unités haut de gamme.

Les trois premiers étages disposent de 36 bureaux haut de gamme, chacun offrant six places de parking privées.

Les étages supérieurs abritent 24 appartements résidentiels luxueux, conçus avec soin pour répondre aux plus hauts niveaux de la vie contemporaine.

Les bâtiments cadrent un parc paysager avec des allées et des jardins bordés d'arbres, créant une atmosphère raffinée qui reflète le prestige de son nom.

Appartements

Appartements de luxe de 3 chambres

Spacieux espaces de vie et de repas ouverts remplis de lumière naturelle, fenêtres de sol au plafond, et vue imprenable sur la ville pittoresque de Kyrenia.

Appartements Deluxe de 2 chambres

Élégants plans ouverts, intérieurs modernes et grandes fenêtres qui améliorent la lumière, l'espace et le confort.

Caractéristiques principales

Premier emplacement dans le centre de Kyrenia

À distance de marche des restaurants, des magasins et des divertissements

Concept architectural prestigieux avec espaces verts

Idéal pour la vie résidentielle, l'utilisation commerciale et l'investissement

Park Avenue offre la fusion parfaite du luxe, de la sophistication et de la commodité, une adresse incontournable à Chypre-Nord.