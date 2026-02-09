Complexe résidentiel Park Avenue

  1. Realting.com
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$360,646
T.V.A.
BTC
4.2898119
ETH
224.8473823
USDT
356 565.0727425
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
6
ID: 33300
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Kyrenia
  • Ville
    Girne Belediyesi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    6
    6

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Park Avenue — Prestige au coeur de Kyrenia

Park Avenue est un développement exclusif haut de gamme situé dans le centre même de la ville de Kyrenia. Inspiré par l'architecture emblématique de l'avenue Park de New York, le projet allie élégance urbaine raffinée aux espaces verts luxuriants et confort moderne.

Le complexe se compose de 60 unités haut de gamme.
Les trois premiers étages disposent de 36 bureaux haut de gamme, chacun offrant six places de parking privées.
Les étages supérieurs abritent 24 appartements résidentiels luxueux, conçus avec soin pour répondre aux plus hauts niveaux de la vie contemporaine.

Les bâtiments cadrent un parc paysager avec des allées et des jardins bordés d'arbres, créant une atmosphère raffinée qui reflète le prestige de son nom.

Appartements

  • Appartements de luxe de 3 chambres
    Spacieux espaces de vie et de repas ouverts remplis de lumière naturelle, fenêtres de sol au plafond, et vue imprenable sur la ville pittoresque de Kyrenia.

  • Appartements Deluxe de 2 chambres
    Élégants plans ouverts, intérieurs modernes et grandes fenêtres qui améliorent la lumière, l'espace et le confort.

Caractéristiques principales

  • Premier emplacement dans le centre de Kyrenia

  • À distance de marche des restaurants, des magasins et des divertissements

  • Concept architectural prestigieux avec espaces verts

  • Idéal pour la vie résidentielle, l'utilisation commerciale et l'investissement

Park Avenue offre la fusion parfaite du luxe, de la sophistication et de la commodité, une adresse incontournable à Chypre-Nord.

Localisation sur la carte

Girne Belediyesi, Chypre du Nord

Posez toutes vos questions
