Appartement dans un nouvel immeuble Class 11

Classe 11 — Bâtiment résidentiel moderne au coeur de Famagusta, Çanakkale 🏙

La classe 11 est un développement résidentiel contemporain situé dans la région très désirable de Çanakkale à Famagusta, alliant style de vie urbain, commodité et fort potentiel d'investissement.

Suite au succès des précédents projets de la série Class, ce développement offre des appartements de haute qualité dans un emplacement central de la ville, idéal pour les revenus de vie et de location.

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🏡 À propos du projet

Un bâtiment résidentiel moderne avec des aménagements fonctionnels et un design élégant:

• 2+1 appartements

• Étages 1-4: 4 appartements par étage (70 m2)

• 5ème étage : 2+1 penthouses (90 m2 + 55 m2 de terrasse)

• format de construction efficace

Conçu pour la vie urbaine et l'investissement.

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🛠 Caractéristiques de l'appartement

Les appartements sont finis avec des matériaux de haute qualité:

• large choix de céramiques au sol

• Tuiles de salle de bains et articles sanitaires de première qualité

• lavabos de style Hilton

• armoires de cuisine pleine hauteur (options de couleur disponibles)

• Plans de comptoir en marmérite

• armoires intégrées dans les chambres

• Fenêtres à double vitrage en PVC/aluminium

• système de pression d'eau & chauffe-eau

• l'infrastructure centrale de télévision par satellite et Internet;

• services d'entretien après livraison

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📍 Lieu

Situé dans l'une des zones les plus centrales et востревованных — Çanakkale, Famagusta.

À distance de marche:

🎓 Université de la Méditerranée orientale (UEM)

🛍 CityMall et zones commerçantes

🏥 hôpitaux et écoles

🏢 les centres d'affaires

🚗 Principaux axes de transport

🏖 minutes des plages de Famagusta

La région est connue pour sa forte demande de location, ce qui la rend idéale pour les investisseurs.

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💰 Conditions d'investissement

• dépôt: £5,000 / € / $

• mise de fonds: 35%

• plan de versements: jusqu'à 3 ans, sans intérêt

📅 Achèvement : décembre 2027

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La classe 11 est une combinaison parfaite de situation centrale, de vie moderne et de fort potentiel d'investissement. 📈✨