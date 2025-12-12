  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Agios Epiktitos
8
Quartier résidentiel Olive Trees Village
Quartier résidentiel Olive Trees Village
Quartier résidentiel Olive Trees Village
Quartier résidentiel Olive Trees Village
Quartier résidentiel Olive Trees Village
Quartier résidentiel Olive Trees Village
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$221,644
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Mia Homes
Quartier résidentiel Mia Homes
Quartier résidentiel Mia Homes
Quartier résidentiel Mia Homes
Quartier résidentiel Mia Homes
Quartier résidentiel Mia Homes
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$218,478
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Wonder Stones Village
Quartier résidentiel Wonder Stones Village
Quartier résidentiel Wonder Stones Village
Quartier résidentiel Wonder Stones Village
Quartier résidentiel Wonder Stones Village
Quartier résidentiel Wonder Stones Village
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$538,152
L'année de construction 2026
Agence
GP real estate
TekceTekce
Quartier résidentiel Aloha Beach Resort
Quartier résidentiel Aloha Beach Resort
Quartier résidentiel Aloha Beach Resort
Quartier résidentiel Aloha Beach Resort
Quartier résidentiel Aloha Beach Resort
Quartier résidentiel Aloha Beach Resort
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$274,839
L'année de construction 2026
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel The Residence
Quartier résidentiel The Residence
Quartier résidentiel The Residence
Quartier résidentiel The Residence
Quartier résidentiel The Residence
Quartier résidentiel The Residence
Kalogreia, Chypre du Nord
depuis
$189,917
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel YeniLand
Complexe résidentiel YeniLand
Complexe résidentiel YeniLand
Complexe résidentiel YeniLand
Complexe résidentiel YeniLand
Afficher tout Complexe résidentiel YeniLand
Complexe résidentiel YeniLand
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$322,390
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Quartier résidentiel Hanging Gardens Village
Quartier résidentiel Hanging Gardens Village
Quartier résidentiel Hanging Gardens Village
Quartier résidentiel Hanging Gardens Village
Quartier résidentiel Hanging Gardens Village
Quartier résidentiel Hanging Gardens Village
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$158,191
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Bahamas Homes
Quartier résidentiel Bahamas Homes
Quartier résidentiel Bahamas Homes
Quartier résidentiel Bahamas Homes
Quartier résidentiel Bahamas Homes
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$177,315
L'année de construction 2026
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Sea Magic Royal
Quartier résidentiel Sea Magic Royal
Quartier résidentiel Sea Magic Royal
Quartier résidentiel Sea Magic Royal
Quartier résidentiel Sea Magic Royal
Quartier résidentiel Sea Magic Royal
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$443,225
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel LAventure
Complexe résidentiel LAventure
Complexe résidentiel LAventure
Complexe résidentiel LAventure
Complexe résidentiel LAventure
Afficher tout Complexe résidentiel LAventure
Complexe résidentiel LAventure
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$144,888
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Complexe résidentiel Ultramarine Nuance
Complexe résidentiel Ultramarine Nuance
Complexe résidentiel Ultramarine Nuance
Complexe résidentiel Ultramarine Nuance
Complexe résidentiel Ultramarine Nuance
Afficher tout Complexe résidentiel Ultramarine Nuance
Complexe résidentiel Ultramarine Nuance
Kalogreia, Chypre du Nord
depuis
$140,803
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Quartier résidentiel Skyland
Quartier résidentiel Skyland
Quartier résidentiel Skyland
Quartier résidentiel Skyland
Quartier résidentiel Skyland
Quartier résidentiel Skyland
Kalogreia, Chypre du Nord
depuis
$184,281
L'année de construction 2026
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Waterside
Quartier résidentiel Waterside
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$151,921
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Golden Circle Village
Quartier résidentiel Golden Circle Village
Quartier résidentiel Golden Circle Village
Quartier résidentiel Golden Circle Village
Quartier résidentiel Golden Circle Village
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$177,189
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel The Horizon *
Quartier résidentiel The Horizon *
Quartier résidentiel The Horizon *
Quartier résidentiel The Horizon *
Quartier résidentiel The Horizon *
Quartier résidentiel The Horizon *
Kalogreia, Chypre du Nord
depuis
$563,609
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Azure Villas
Quartier résidentiel Azure Villas
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$500,282
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Complexe résidentiel CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Complexe résidentiel CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Complexe résidentiel CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Complexe résidentiel CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Afficher tout Complexe résidentiel CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Complexe résidentiel CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$125,691
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
2 objets immobiliers 2
CASA DEL MARE est une petite Suisse en Chypre ensoleillée, où le style de vie européen est combiné avec la majestueuse nature de la Méditerranée. Le projet est créé pour les connaisseurs de luxe qui veulent vivre près de la mer, bénéficiant d'une vue sans fin sur la mer et de magnifiques pay…
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel IDYLL Homes
Quartier résidentiel IDYLL Homes
Quartier résidentiel IDYLL Homes
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$392,563
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Exclusive
Quartier résidentiel Exclusive
Quartier résidentiel Exclusive
Quartier résidentiel Exclusive
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$292,627
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Sea Magic Park Villas
Quartier résidentiel Sea Magic Park Villas
Quartier résidentiel Sea Magic Park Villas
Quartier résidentiel Sea Magic Park Villas
Quartier résidentiel Sea Magic Park Villas
Quartier résidentiel Sea Magic Park Villas
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$1,52M
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Complexe résidentiel Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Complexe résidentiel Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Complexe résidentiel Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Complexe résidentiel Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Afficher tout Complexe résidentiel Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Complexe résidentiel Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$158,965
Options de finition Аvec finition
Studio meublé de 45 m2 avec terrasse dans le complexe Cove Garden Village.L'intérieur de l'appartement est fait dans un style moderne avec des éléments de décoration boho: nuances naturelles, éléments en osier, textiles chauds et accents lumineux.L'espace est astucieux : il y a un grand lit …
Agence
Smart Home
Quartier résidentiel Ultramarine
Quartier résidentiel Ultramarine
Quartier résidentiel Ultramarine
Quartier résidentiel Ultramarine
Quartier résidentiel Ultramarine
Quartier résidentiel Ultramarine
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$155,784
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel My House Elegant
Quartier résidentiel My House Elegant
Quartier résidentiel My House Elegant
Quartier résidentiel My House Elegant
Quartier résidentiel My House Elegant
Quartier résidentiel My House Elegant
Agios Epiktitos, Chypre du Nord
depuis
$709,261
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Aloha Life
Quartier résidentiel Aloha Life
Quartier résidentiel Aloha Life
Quartier résidentiel Aloha Life
Quartier résidentiel Aloha Life
Quartier résidentiel Aloha Life
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$189,981
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Vista Life
Quartier résidentiel Vista Life
Quartier résidentiel Vista Life
Quartier résidentiel Vista Life
Quartier résidentiel Vista Life
Quartier résidentiel Vista Life
Agios Epiktitos, Chypre du Nord
depuis
$265,973
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel LORD OF CYPRUS
Quartier résidentiel LORD OF CYPRUS
Quartier résidentiel LORD OF CYPRUS
Quartier résidentiel LORD OF CYPRUS
Quartier résidentiel LORD OF CYPRUS
Quartier résidentiel LORD OF CYPRUS
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$164,017
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Karaca Villa
Quartier résidentiel Karaca Villa
Quartier résidentiel Karaca Villa
Quartier résidentiel Karaca Villa
Quartier résidentiel Karaca Villa
Quartier résidentiel Karaca Villa
Agios Epiktitos, Chypre du Nord
depuis
$569,942
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel Casa del Mare Project
Complexe résidentiel Casa del Mare Project
Complexe résidentiel Casa del Mare Project
Complexe résidentiel Casa del Mare Project
Complexe résidentiel Casa del Mare Project
Afficher tout Complexe résidentiel Casa del Mare Project
Complexe résidentiel Casa del Mare Project
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$315,106
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Découvrez le luxe comme jamais auparavantVous vivrez dans une zone magnifique avec sa facilité de transport fournie par sa proximité de l'aéroport, sa distance parfaite à Kyrenia et Casa del Mare , emplacement est juste à côté de la mer.Ici, la vie est l'expérience inoubliable de la mer, du …
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Quartier résidentiel Blueberry
Quartier résidentiel Blueberry
Quartier résidentiel Blueberry
Quartier résidentiel Blueberry
Quartier résidentiel Blueberry
Quartier résidentiel Blueberry
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$139,319
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Velux
Quartier résidentiel Velux
Quartier résidentiel Velux
Quartier résidentiel Velux
Quartier résidentiel Velux
Quartier résidentiel Velux
Agios Epiktitos, Chypre du Nord
depuis
$607,938
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Karpasia by the Sea Elite
Quartier résidentiel Karpasia by the Sea Elite
Quartier résidentiel Karpasia by the Sea Elite
Quartier résidentiel Karpasia by the Sea Elite
Quartier résidentiel Karpasia by the Sea Elite
Quartier résidentiel Karpasia by the Sea Elite
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$151,985
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Deja Blue Sunset
Quartier résidentiel Deja Blue Sunset
Quartier résidentiel Deja Blue Sunset
Quartier résidentiel Deja Blue Sunset
Quartier résidentiel Deja Blue Sunset
Quartier résidentiel Deja Blue Sunset
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$398,959
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Tranquility
Quartier résidentiel Tranquility
Quartier résidentiel Tranquility
Quartier résidentiel Tranquility
Quartier résidentiel Tranquility
Quartier résidentiel Tranquility
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$949,903
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel OASIS VILLAGE
Quartier résidentiel OASIS VILLAGE
Quartier résidentiel OASIS VILLAGE
Quartier résidentiel OASIS VILLAGE
Quartier résidentiel OASIS VILLAGE
Quartier résidentiel OASIS VILLAGE
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$158,191
L'année de construction 2027
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel ALOHA BEACH RESORT -- Unikalnyy kompleks na poberezhe
Complexe résidentiel ALOHA BEACH RESORT -- Unikalnyy kompleks na poberezhe
Complexe résidentiel ALOHA BEACH RESORT -- Unikalnyy kompleks na poberezhe
Complexe résidentiel ALOHA BEACH RESORT -- Unikalnyy kompleks na poberezhe
Complexe résidentiel ALOHA BEACH RESORT -- Unikalnyy kompleks na poberezhe
Complexe résidentiel ALOHA BEACH RESORT -- Unikalnyy kompleks na poberezhe
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$305,696
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Bienvenue à ALOHA BEACH RESORT, un complexe résidentiel exclusif sur le premier littoral méditerranéen dans la pittoresque région de Tatlisu. Ce projet luxueux allie harmonie naturelle, confort haut de gamme et technologies innovantes, créant une atmosphère unique pour la vie et les loisirs.…
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Afficher tout Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$171,089
Options de finition Аvec finition
Appartement meublé de trois pièces 105 m5 à 250 mètres de la mer dans la région d'Esentepe.Séjour - 91 m2 + une grande terrasse de 14 m2 sera un endroit idéal pour se détendre. Entièrement meublé et équipé de tout l'équipement nécessaire, ce qui vous permet d'emménager immédiatement sans fra…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Complexe résidentiel Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Complexe résidentiel Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Complexe résidentiel Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Complexe résidentiel Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Afficher tout Complexe résidentiel Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Complexe résidentiel Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$203,421
Options de finition Аvec finition
2+1 appartement penthouse - 74 m2 + 12 m2 balcon + 31 m2 toit terrasse dans un complexe de luxe à 300 mètres de la mer.Le complexe est situé dans un endroit pittoresque sur les rives de la mer Méditerranée dans la région d'Esentepe, grâce au paysage réussi, tous les objets du complexe ont un…
Agence
Smart Home
Quartier résidentiel High Park Çatalköy
Quartier résidentiel High Park Çatalköy
Quartier résidentiel High Park Çatalköy
Quartier résidentiel High Park Çatalköy
Quartier résidentiel High Park Çatalköy
Quartier résidentiel High Park Çatalköy
Agios Epiktitos, Chypre du Nord
depuis
$120,321
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Caesar Cliff
Quartier résidentiel Caesar Cliff
Quartier résidentiel Caesar Cliff
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$148,185
L'année de construction 2023
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel LAKE GARDEN VILLAGE
Quartier résidentiel LAKE GARDEN VILLAGE
Quartier résidentiel LAKE GARDEN VILLAGE
Quartier résidentiel LAKE GARDEN VILLAGE
Quartier résidentiel LAKE GARDEN VILLAGE
Quartier résidentiel LAKE GARDEN VILLAGE
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$159,457
L'année de construction 2027
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel Bahamas Homes
Complexe résidentiel Bahamas Homes
Complexe résidentiel Bahamas Homes
Complexe résidentiel Bahamas Homes
Complexe résidentiel Bahamas Homes
Afficher tout Complexe résidentiel Bahamas Homes
Complexe résidentiel Bahamas Homes
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$204,679
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Situé à l'est de Kyrenia, ce projet de concept vous amène les Bahamas. Avec son design moderne et unique, la variété des types et toutes les commodités qu'il a à offrir Bahamas Homes est certainement un accrocheur.Situé dans la partie la plus verte et la plus belle de Chypre, le projet Baham…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Quartier résidentiel Hilly Elm
Quartier résidentiel Hilly Elm
Quartier résidentiel Hilly Elm
Quartier résidentiel Hilly Elm
Quartier résidentiel Hilly Elm
Quartier résidentiel Hilly Elm
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$158,064
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Sunny Hill
Quartier résidentiel Sunny Hill
Quartier résidentiel Sunny Hill
Quartier résidentiel Sunny Hill
Quartier résidentiel Sunny Hill
Quartier résidentiel Sunny Hill
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$170,983
L'année de construction 2023
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Natulux
Quartier résidentiel Natulux
Quartier résidentiel Natulux
Quartier résidentiel Natulux
Quartier résidentiel Natulux
Quartier résidentiel Natulux
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$240,642
L'année de construction 2026
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Lavanta
Quartier résidentiel Lavanta
Quartier résidentiel Lavanta
Quartier résidentiel Lavanta
Quartier résidentiel Lavanta
Quartier résidentiel Lavanta
Kalogreia, Chypre du Nord
depuis
$683,930
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Sea Magic Deluxe
Quartier résidentiel Sea Magic Deluxe
Quartier résidentiel Sea Magic Deluxe
Quartier résidentiel Sea Magic Deluxe
Quartier résidentiel Sea Magic Deluxe
Quartier résidentiel Sea Magic Deluxe
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$569,879
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel Studios in the Pearl Island complex.
Complexe résidentiel Studios in the Pearl Island complex.
Complexe résidentiel Studios in the Pearl Island complex.
Complexe résidentiel Studios in the Pearl Island complex.
Complexe résidentiel Studios in the Pearl Island complex.
Afficher tout Complexe résidentiel Studios in the Pearl Island complex.
Complexe résidentiel Studios in the Pearl Island complex.
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$125,844
Options de finition Аvec finition
► Prix - 93 000 GBPAppartement rez de chaussée 35 m2 + terrasse 8 m2, sans mobilier et équipement.► Prix - 110 000 GBPAppartement au deuxième étage 35 m2 + balcon 8 m2 + terrasse sur le toit 35 m2.► Prix pour appartements similaires de le développeur à partir de 174 950 GBP sans mobilier.C'e…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel ÇATALKÖY villas
Complexe résidentiel ÇATALKÖY villas
Complexe résidentiel ÇATALKÖY villas
Complexe résidentiel ÇATALKÖY villas
Complexe résidentiel ÇATALKÖY villas
Afficher tout Complexe résidentiel ÇATALKÖY villas
Complexe résidentiel ÇATALKÖY villas
Agios Epiktitos, Chypre du Nord
depuis
$1,09M
Options de finition Аvec finition
A Catalköy, situé au point où la nature vierge rencontre les vagues fraîches de la Méditerranée, 26 villas portant la signature de la Terre du Nord s'élèvent. Dans les villas de NorthernLand: Çatalköy, votre porte s'ouvrira aux eaux bleues profondes de la Méditerranée.Le vert, le bleu et le …
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Quartier résidentiel Oasis
Quartier résidentiel Oasis
Quartier résidentiel Oasis
Quartier résidentiel Oasis
Quartier résidentiel Oasis
Quartier résidentiel Oasis
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$139,319
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Sueno Arapkoy Villas
Quartier résidentiel Sueno Arapkoy Villas
Quartier résidentiel Sueno Arapkoy Villas
Quartier résidentiel Sueno Arapkoy Villas
Quartier résidentiel Sueno Arapkoy Villas
Quartier résidentiel Sueno Arapkoy Villas
Klepini, Chypre du Nord
depuis
$1,27M
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel SUNNY HILL VILLAGE
Quartier résidentiel SUNNY HILL VILLAGE
Quartier résidentiel SUNNY HILL VILLAGE
Quartier résidentiel SUNNY HILL VILLAGE
Quartier résidentiel SUNNY HILL VILLAGE
Quartier résidentiel SUNNY HILL VILLAGE
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$177,189
L'année de construction 2027
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Aqua Blue
Quartier résidentiel Aqua Blue
Quartier résidentiel Aqua Blue
Quartier résidentiel Aqua Blue
Quartier résidentiel Aqua Blue
Quartier résidentiel Aqua Blue
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$252,041
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Cove Garden Phase 2
Quartier résidentiel Cove Garden Phase 2
Quartier résidentiel Cove Garden Phase 2
Quartier résidentiel Cove Garden Phase 2
Quartier résidentiel Cove Garden Phase 2
Quartier résidentiel Cove Garden Phase 2
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$164,523
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Complexe résidentiel Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Complexe résidentiel Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Complexe résidentiel Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Complexe résidentiel Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Afficher tout Complexe résidentiel Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Complexe résidentiel Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$149,535
Options de finition Аvec finition
Studio - penthouse 34 m2 avec une terrasse sur le toit de 20 m2 dans le complexe César Cliff.Le complexe est situé dans un très bel endroit sur une colline, d'où une vue imprenable sur la mer Méditerranée et les montagnes de Beshparmak s'ouvrent. Un pont pittoresque avec ascenseur conduira à…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Phuket Health and Wellness resort
Complexe résidentiel Phuket Health and Wellness resort
Complexe résidentiel Phuket Health and Wellness resort
Complexe résidentiel Phuket Health and Wellness resort
Complexe résidentiel Phuket Health and Wellness resort
Afficher tout Complexe résidentiel Phuket Health and Wellness resort
Complexe résidentiel Phuket Health and Wellness resort
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$184,457
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Ce nouveau projet de concept vous permettra d'expérimenter la diversité de la détente des Five Finger Mountains florissants et le magnifique paysage de la mer Méditerranée juste en face de vous.Luxe, intimité, tranquillité, détente, confort et modernité sont ce que vous trouverez ici à Phuke…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Quartier résidentiel Aelita
Quartier résidentiel Aelita
Quartier résidentiel Aelita
Quartier résidentiel Aelita
Quartier résidentiel Aelita
Quartier résidentiel Aelita
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$278,638
L'année de construction 2023
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Catalkoy Lotus Homes
Quartier résidentiel Catalkoy Lotus Homes
Quartier résidentiel Catalkoy Lotus Homes
Quartier résidentiel Catalkoy Lotus Homes
Quartier résidentiel Catalkoy Lotus Homes
Quartier résidentiel Catalkoy Lotus Homes
Agios Epiktitos, Chypre du Nord
depuis
$443,288
L'année de construction 2023
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Complexe résidentiel Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Complexe résidentiel Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Complexe résidentiel Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Complexe résidentiel Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Afficher tout Complexe résidentiel Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Complexe résidentiel Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$200,537
Options de finition Аvec finition
🌟 Exclusive apartment 2+1 with a sea view and mountains in Yesentep, Northern Cyprus 🌟 Your perfect house on the first line of the sea!   🏡 About the apartment: - Square: 105 m², 2 bedrooms+ salon - spacious and light rooms filled with comfort.   - Type: Stunning panoramas at sea and mou…
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Habitat
Quartier résidentiel Habitat
Quartier résidentiel Habitat
Quartier résidentiel Habitat
Quartier résidentiel Habitat
Quartier résidentiel Habitat
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$134,190
L'année de construction 2027
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel DejaBlue
Complexe résidentiel DejaBlue
Complexe résidentiel DejaBlue
Complexe résidentiel DejaBlue
Complexe résidentiel DejaBlue
Afficher tout Complexe résidentiel DejaBlue
Complexe résidentiel DejaBlue
Kalogreia, Chypre du Nord
depuis
$170,560
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
DejaBlue est un projet résidentiel achevé situé dans la région d'Esentepe, au nord de Chypre, offrant un accès direct à la mer, une architecture moderne et un style de vie méditerranéen paisible.Le complexe comprend des appartements et villas entièrement finis avec vue panoramique sur la mer…
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Complexe résidentiel Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Complexe résidentiel Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Complexe résidentiel Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Complexe résidentiel Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Afficher tout Complexe résidentiel Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Complexe résidentiel Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$154,294
Options de finition Аvec finition
Studio meublé de 45 m2 avec terrasse dans le complexe Cove Garden Village.L'intérieur de l'appartement est fait dans un style moderne avec des éléments de décoration boho: nuances naturelles, éléments en osier, textiles chauds et accents lumineux.L'espace est astucieux : il y a un grand lit …
Agence
Smart Home
Quartier résidentiel Del Mar
Quartier résidentiel Del Mar
Quartier résidentiel Del Mar
Quartier résidentiel Del Mar
Quartier résidentiel Del Mar
Quartier résidentiel Del Mar
Kalogreia, Chypre du Nord
depuis
$202,646
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Complexe résidentiel LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Complexe résidentiel LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Complexe résidentiel LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Complexe résidentiel LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Afficher tout Complexe résidentiel LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Complexe résidentiel LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$184,413
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
🏝 LA CASALIA VIP - Projet Elite sur la côte méditerranéenne 🏝Perfectionnement de la vie dans le style de luxeLA Casalia VIP est un nouveau niveau de prestige, de confort et de goût raffiné. Situé dans la pittoresque région de Famagusta/Tatlisu, ce complexe d'élite allie une architecture exqu…
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Complexe résidentiel HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Complexe résidentiel HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Complexe résidentiel HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Complexe résidentiel HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Afficher tout Complexe résidentiel HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Complexe résidentiel HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$136,469
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
HABITAT – le projet phare dans la région d'Esentepe du développeur EvergreenHABITAT est un grand projet résidentiel et d'infrastructure situé dans le quartier de Tatlisu (Esentepe), dans un quartier pittoresque avec vue panoramique sur la mer Méditerranée et le paysage montagneux. La superfi…
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel SunPrime
Quartier résidentiel SunPrime
Quartier résidentiel SunPrime
Quartier résidentiel SunPrime
Quartier résidentiel SunPrime
Quartier résidentiel SunPrime
Kalogreia, Chypre du Nord
depuis
$137,926
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel Natulux
Complexe résidentiel Natulux
Complexe résidentiel Natulux
Complexe résidentiel Natulux
Complexe résidentiel Natulux
Afficher tout Complexe résidentiel Natulux
Complexe résidentiel Natulux
Kalogreia, Chypre du Nord
depuis
$287,094
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Quartier résidentiel Mia Residence *
Quartier résidentiel Mia Residence *
Quartier résidentiel Mia Residence *
Quartier résidentiel Mia Residence *
Quartier résidentiel Mia Residence *
Quartier résidentiel Mia Residence *
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$190,614
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Lanai Homes
Quartier résidentiel Lanai Homes
Quartier résidentiel Lanai Homes
Quartier résidentiel Lanai Homes
Quartier résidentiel Lanai Homes
Quartier résidentiel Lanai Homes
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$170,983
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel Caesar Cliff
Complexe résidentiel Caesar Cliff
Complexe résidentiel Caesar Cliff
Complexe résidentiel Caesar Cliff
Complexe résidentiel Caesar Cliff
Afficher tout Complexe résidentiel Caesar Cliff
Complexe résidentiel Caesar Cliff
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$159,769
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
César Cliff est situé à Esentepe, Kyrenia. Le climat est typique de la Méditerranée, les brises de mer, les pins; la saison estivale est très douce, tout comme l'hiver.26 km en voiture de Kyrenia, du centre-ville7 km en voiture du terrain de golf, le plusgrandes46 km en voiture pour l'aéropo…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Complexe résidentiel ESENTEPE LUX VILLAS
Complexe résidentiel ESENTEPE LUX VILLAS
Complexe résidentiel ESENTEPE LUX VILLAS
Complexe résidentiel ESENTEPE LUX VILLAS
Complexe résidentiel ESENTEPE LUX VILLAS
Afficher tout Complexe résidentiel ESENTEPE LUX VILLAS
Complexe résidentiel ESENTEPE LUX VILLAS
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$1,16M
Options de finition Аvec finition
Villas confortables sur la côteLe nouveau projet unique de NorthernLAND est un charmant complexe de 7 villas, qui sont situées à seulement 60 mètres de la côte. Chaque villa offre une vue magnifique sur la mer, tous les objets se distinguent par une architecture exceptionnelle. Cette option …
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Quartier résidentiel Catalkoy Villa
Quartier résidentiel Catalkoy Villa
Quartier résidentiel Catalkoy Villa
Quartier résidentiel Catalkoy Villa
Quartier résidentiel Catalkoy Villa
Quartier résidentiel Catalkoy Villa
Agios Epiktitos, Chypre du Nord
depuis
$1,01M
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Aqua Garden
Quartier résidentiel Aqua Garden
Quartier résidentiel Aqua Garden
Quartier résidentiel Aqua Garden
Quartier résidentiel Aqua Garden
Quartier résidentiel Aqua Garden
Kalogreia, Chypre du Nord
depuis
$196,313
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
