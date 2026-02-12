Appartement dans un nouvel immeuble Class 10

Une boutique de pierres précieuses résidentielles à Çanakkale, Famagusta
La classe 10 est une nouvelle boutique résidentielle conçue pour ceux qui apprécient le confort, l'élégance et la valeur d'investissement à long terme.
Avec seulement 12 appartements exclusifs, le projet offre intimité, tranquillité, et un environnement de vie raffiné.
Situé dans le prestigieux quartier de Çanakkale, il est entouré par:
universités
écoles
hôpitaux
Centres commerciaux
Toutes les nécessités quotidiennes et les équipements sociaux sont à distance de marche, tandis que le bâtiment reste dans un cadre résidentiel paisible 🌿
🏡 Options de mise en page
1er étage :
3+1 appartements
Seulement 2 unités par étage
139 m2 de surface habitable
2e-4e Planchers:
2+1 appartements
3 unités par étage
90 m2 de surface habitable
Les aménagements conçus avec soin offrent à la fois une grande et une fonctionnalité.
✨ Caractéristiques de l'appartement
Large sélection de céramiques au sol de haute qualité
Céramique de salle de bains premium, carreaux et articles sanitaires
Lavabos Hilton
Armoires de cuisine à hauteur de plafond (options de couleur disponibles)
Comptoir en marmérite
Armoires intégrées dans chaque chambre (options de couleur disponibles)
Fenêtres à double vitrage PVC/aluminium de haute qualité
Système de pompe à eau et chauffe-eau
Satellite central Infrastructure TV et internet
Services de nettoyage et d'entretien après livraison
Chaque détail est sélectionné pour assurer un confort et une qualité de vie à long terme.
📈 Possibilités d'investissement
La classe 10 est plus qu'une simple maison — c'est un investissement intelligent.
L'emplacement offre:
Demande de location élevée
Croissance constante de la valeur de la propriété
Forte base de locataires grâce aux universités voisines
Une option idéale pour les utilisateurs finals et les investisseurs à la recherche de rendements stables 💼