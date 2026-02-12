Appartement dans un nouvel immeuble Class 10

Une boutique de pierres précieuses résidentielles à Çanakkale, Famagusta

La classe 10 est une nouvelle boutique résidentielle conçue pour ceux qui apprécient le confort, l'élégance et la valeur d'investissement à long terme.

Avec seulement 12 appartements exclusifs, le projet offre intimité, tranquillité, et un environnement de vie raffiné.

Situé dans le prestigieux quartier de Çanakkale, il est entouré par:

universités

écoles

hôpitaux

Centres commerciaux

Toutes les nécessités quotidiennes et les équipements sociaux sont à distance de marche, tandis que le bâtiment reste dans un cadre résidentiel paisible 🌿

🏡 Options de mise en page

1er étage :

3+1 appartements

Seulement 2 unités par étage

139 m2 de surface habitable

2e-4e Planchers:

2+1 appartements

3 unités par étage

90 m2 de surface habitable

Les aménagements conçus avec soin offrent à la fois une grande et une fonctionnalité.

✨ Caractéristiques de l'appartement

Large sélection de céramiques au sol de haute qualité

Céramique de salle de bains premium, carreaux et articles sanitaires

Lavabos Hilton

Armoires de cuisine à hauteur de plafond (options de couleur disponibles)

Comptoir en marmérite

Armoires intégrées dans chaque chambre (options de couleur disponibles)

Fenêtres à double vitrage PVC/aluminium de haute qualité

Système de pompe à eau et chauffe-eau

Satellite central Infrastructure TV et internet

Services de nettoyage et d'entretien après livraison

Chaque détail est sélectionné pour assurer un confort et une qualité de vie à long terme.

📈 Possibilités d'investissement

La classe 10 est plus qu'une simple maison — c'est un investissement intelligent.

L'emplacement offre:

Demande de location élevée

Croissance constante de la valeur de la propriété

Forte base de locataires grâce aux universités voisines

Une option idéale pour les utilisateurs finals et les investisseurs à la recherche de rendements stables 💼