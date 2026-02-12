  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Gazimagusa Belediyesi
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Class 10

Appartement dans un nouvel immeuble Class 10

Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$127,453
T.V.A.
BTC
1.5160234
ETH
79.4612692
USDT
126 010.4207347
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
14
ID: 33331
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Gazimağusa District
  • Ville
    Gazimagusa Belediyesi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Une boutique de pierres précieuses résidentielles à Çanakkale, Famagusta

La classe 10 est une nouvelle boutique résidentielle conçue pour ceux qui apprécient le confort, l'élégance et la valeur d'investissement à long terme.

Avec seulement 12 appartements exclusifs, le projet offre intimité, tranquillité, et un environnement de vie raffiné.

Situé dans le prestigieux quartier de Çanakkale, il est entouré par:

  • universités

  • écoles

  • hôpitaux

  • Centres commerciaux

Toutes les nécessités quotidiennes et les équipements sociaux sont à distance de marche, tandis que le bâtiment reste dans un cadre résidentiel paisible 🌿

🏡 Options de mise en page

1er étage :

  • 3+1 appartements

  • Seulement 2 unités par étage

  • 139 m2 de surface habitable

2e-4e Planchers:

  • 2+1 appartements

  • 3 unités par étage

  • 90 m2 de surface habitable

Les aménagements conçus avec soin offrent à la fois une grande et une fonctionnalité.

✨ Caractéristiques de l'appartement

  • Large sélection de céramiques au sol de haute qualité

  • Céramique de salle de bains premium, carreaux et articles sanitaires

  • Lavabos Hilton

  • Armoires de cuisine à hauteur de plafond (options de couleur disponibles)

  • Comptoir en marmérite

  • Armoires intégrées dans chaque chambre (options de couleur disponibles)

  • Fenêtres à double vitrage PVC/aluminium de haute qualité

  • Système de pompe à eau et chauffe-eau

  • Satellite central Infrastructure TV et internet

  • Services de nettoyage et d'entretien après livraison

Chaque détail est sélectionné pour assurer un confort et une qualité de vie à long terme.

📈 Possibilités d'investissement

La classe 10 est plus qu'une simple maison — c'est un investissement intelligent.

L'emplacement offre:

  • Demande de location élevée

  • Croissance constante de la valeur de la propriété

  • Forte base de locataires grâce aux universités voisines

Une option idéale pour les utilisateurs finals et les investisseurs à la recherche de rendements stables 💼

Localisation sur la carte

Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord

