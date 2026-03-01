  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Tatlisu Belediyesi
  4. Complexe résidentiel The Blue

Complexe résidentiel The Blue

Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$170,597
T.V.A.
BTC
2.0292135
ETH
106.3597577
USDT
168 666.2942622
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
31
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 33976
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Gazimağusa District
  • Ville
    Tatlisu Belediyesi
  • Village
    Akanthou

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

La vie de luxe bleue à Tatlısu 🌊

Lieu: Tatlısu

Le Blue est un complexe résidentiel haut de gamme situé sur la côte méditerranéenne de Chypre-Nord. Il reflète une vision architecturale moderne axée sur l'élégance, l'espace ouvert et la vue panoramique sur la mer.

Le projet combine le design contemporain avec l'infrastructure de style de vie complet et la gestion de propriété professionnelle.

---

🏡 Types de biens

• Lofts de jardin avec accès privé au jardin
• Penthouses avec terrasses sur le toit

Chaque unité est conçue pour maximiser la vue sur la mer et la vie privée.

---

🌴 Infrastructure

🏋️ Gymnase
🏊 Piscine extérieure
🏊 Piscine intérieure
🛋 Espace salon
🎾 Terrain de tennis
Spa
Sauna
🛒 Marché
👶 Aire de jeux pour enfants
🚗 Service de location de voitures
🏢 Service de location d'appartements
⚡ Groupe électrogène

Tout ce dont vous avez besoin pour vivre confortablement est dans le complexe.

---

📲 Gestion intelligente des biens

Une application mobile dédiée permet aux résidents:
• surveiller l'information sur les biens
• services d'accès
• communiquer avec la direction

---

🛠 Entretien et services

Le complexe offre:
• entretien du jardin
• soutien technique
• entretien annuel des bâtiments
• services de piscine
• éclairage et aménagement paysager

Une équipe de gestion professionnelle assure que la propriété conserve sa qualité d'origine pendant des années.

---

💼 Gestion des loyers

Les services comprennent :
• Approvisionnement des locataires
• perception du loyer
• Gestion des factures de services publics
• nettoyage après la caisse
• entretien technique
• rapports réguliers des propriétaires

---

🤝 Soutien après-vente

Les propriétaires reçoivent une assistance avec:
• enregistrement fiscal
• configuration du compteur d'utilité
• achats de mobilier
• aménagement intérieur

Même des années après l'achat, vous pouvez contacter votre assistant personnel pour obtenir du soutien.

---

Le Bleu est plus qu'une résidence.
C'est une expérience de vie méditerranéenne entièrement gérée. 🌊✨

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 88.0
Prix ​​par m², USD 1,939
Prix ​​de l'appartement, USD 170,560

Localisation sur la carte

Akanthou, Chypre du Nord

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort & Residences
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$128,512
T.V.A.
Complexe résidentiel Lilium Park
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$122,482
Quartier résidentiel Deja Blue Sunset
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$398,959
Quartier résidentiel Blue Life
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$202,519
Complexe résidentiel Hollywood
Kazivera, Chypre du Nord
depuis
$109,942
T.V.A.
Vous regardez
Complexe résidentiel The Blue
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$170,597
T.V.A.
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel Natulux
Complexe résidentiel Natulux
Complexe résidentiel Natulux
Complexe résidentiel Natulux
Complexe résidentiel Natulux
Afficher tout Complexe résidentiel Natulux
Complexe résidentiel Natulux
Kalogreia, Chypre du Nord
depuis
$287,094
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel City Life 2
Quartier résidentiel City Life 2
Quartier résidentiel City Life 2
Quartier résidentiel City Life 2
Quartier résidentiel City Life 2
Quartier résidentiel City Life 2
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$101,323
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Résidence The Blue Residence
Résidence The Blue Residence
Résidence The Blue Residence
Résidence The Blue Residence
Résidence The Blue Residence
Afficher tout Résidence The Blue Residence
Résidence The Blue Residence
Iskele District, Chypre du Nord
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 6
The Blue Residence offers a peaceful living environment where dreams come true, creating a valuable opportunity for your investment with the relaxing atmosphere of the Mediterranean. If you want to enjoy an elite life on the Mediterranean coast, you can only find this peace at The Blue Resid…
Développeur
Kömürcügil Construction
Laisser une demande
Realting.com
Aller