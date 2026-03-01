Complexe résidentiel The Blue

La vie de luxe bleue à Tatlısu 🌊
Lieu: Tatlısu
Le Blue est un complexe résidentiel haut de gamme situé sur la côte méditerranéenne de Chypre-Nord. Il reflète une vision architecturale moderne axée sur l'élégance, l'espace ouvert et la vue panoramique sur la mer.
Le projet combine le design contemporain avec l'infrastructure de style de vie complet et la gestion de propriété professionnelle.
---
🏡 Types de biens
• Lofts de jardin avec accès privé au jardin
• Penthouses avec terrasses sur le toit
Chaque unité est conçue pour maximiser la vue sur la mer et la vie privée.
---
🌴 Infrastructure
🏋️ Gymnase
🏊 Piscine extérieure
🏊 Piscine intérieure
🛋 Espace salon
🎾 Terrain de tennis
Spa
Sauna
🛒 Marché
👶 Aire de jeux pour enfants
🚗 Service de location de voitures
🏢 Service de location d'appartements
⚡ Groupe électrogène
Tout ce dont vous avez besoin pour vivre confortablement est dans le complexe.
---
📲 Gestion intelligente des biens
Une application mobile dédiée permet aux résidents:
• surveiller l'information sur les biens
• services d'accès
• communiquer avec la direction
---
🛠 Entretien et services
Le complexe offre:
• entretien du jardin
• soutien technique
• entretien annuel des bâtiments
• services de piscine
• éclairage et aménagement paysager
Une équipe de gestion professionnelle assure que la propriété conserve sa qualité d'origine pendant des années.
---
💼 Gestion des loyers
Les services comprennent :
• Approvisionnement des locataires
• perception du loyer
• Gestion des factures de services publics
• nettoyage après la caisse
• entretien technique
• rapports réguliers des propriétaires
---
🤝 Soutien après-vente
Les propriétaires reçoivent une assistance avec:
• enregistrement fiscal
• configuration du compteur d'utilité
• achats de mobilier
• aménagement intérieur
Même des années après l'achat, vous pouvez contacter votre assistant personnel pour obtenir du soutien.
---
Le Bleu est plus qu'une résidence.
C'est une expérience de vie méditerranéenne entièrement gérée. 🌊✨