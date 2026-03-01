Complexe résidentiel The Blue

La vie de luxe bleue à Tatlısu 🌊

Lieu: Tatlısu

Le Blue est un complexe résidentiel haut de gamme situé sur la côte méditerranéenne de Chypre-Nord. Il reflète une vision architecturale moderne axée sur l'élégance, l'espace ouvert et la vue panoramique sur la mer.

Le projet combine le design contemporain avec l'infrastructure de style de vie complet et la gestion de propriété professionnelle.

---

🏡 Types de biens

• Lofts de jardin avec accès privé au jardin

• Penthouses avec terrasses sur le toit

Chaque unité est conçue pour maximiser la vue sur la mer et la vie privée.

---

🌴 Infrastructure

🏋️ Gymnase

🏊 Piscine extérieure

🏊 Piscine intérieure

🛋 Espace salon

🎾 Terrain de tennis

Spa

Sauna

🛒 Marché

👶 Aire de jeux pour enfants

🚗 Service de location de voitures

🏢 Service de location d'appartements

⚡ Groupe électrogène

Tout ce dont vous avez besoin pour vivre confortablement est dans le complexe.

---

📲 Gestion intelligente des biens

Une application mobile dédiée permet aux résidents:

• surveiller l'information sur les biens

• services d'accès

• communiquer avec la direction

---

🛠 Entretien et services

Le complexe offre:

• entretien du jardin

• soutien technique

• entretien annuel des bâtiments

• services de piscine

• éclairage et aménagement paysager

Une équipe de gestion professionnelle assure que la propriété conserve sa qualité d'origine pendant des années.

---

💼 Gestion des loyers

Les services comprennent :

• Approvisionnement des locataires

• perception du loyer

• Gestion des factures de services publics

• nettoyage après la caisse

• entretien technique

• rapports réguliers des propriétaires

---

🤝 Soutien après-vente

Les propriétaires reçoivent une assistance avec:

• enregistrement fiscal

• configuration du compteur d'utilité

• achats de mobilier

• aménagement intérieur

Même des années après l'achat, vous pouvez contacter votre assistant personnel pour obtenir du soutien.

---

Le Bleu est plus qu'une résidence.

C'est une expérience de vie méditerranéenne entièrement gérée. 🌊✨