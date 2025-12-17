  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Lefke Belediyesi
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Lefka
1
Quartier résidentiel Aphrodite Park 4
Kazivera, Chypre du Nord
depuis
$107,656
Agence
GP real estate
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Aphrodite Wellness
Kazivera, Chypre du Nord
depuis
$97,321
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Aphrodite Aqua
Kazivera, Chypre du Nord
depuis
$88,531
L'année de construction 2027
Agence
GP real estate
Agence
GP real estate
TekceTekce
Quartier résidentiel Aphrodite The Wave (Phase 3)
Kazivera, Chypre du Nord
depuis
$132,986
Agence
GP real estate
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Villa Vega
Peristeronari, Chypre du Nord
depuis
$633,573
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel Park Rest Resort
Peristeronari, Chypre du Nord
depuis
$127,160
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Park Rest Resort est un complexe situé sur la côte ouest de Chypre-Nord, dans la ville de Lefke.Lefke est une ville de Chypre-Nord, située près du golfe du Morfu. Lefke est connu pour ses mines d'agrumes et de cuivre. Lefka possède de nombreuses maisons historiques construites dans le style …
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Complexe résidentiel Coastal Heaven
Lefka, Chypre du Nord
depuis
$106,923
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Situé sur la côte de Lefke, entouré par la tranquillité de la verdure luxuriante, Coastal Heaven combine l'éclat de la mer avec une architecture moderne et unique. Avec son emplacement en bord de mer, ses vues à couper le souffle et ses différentes options d'appartement, ce projet prestigieu…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Résidence Alpcan Towers Key West
Kazivera, Chypre du Nord
depuis
$81,105
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 20
Surface 34–229 m²
7 objets immobiliers 7
This is a magnificent project with Turkish certificate of ownership, built on 18 hectares of land, consisting of 20 floors, 4 blocks and 500 residences. ( 1 + 0, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 2 + 1 LOFT, 4 + 1 DUPLEX, 4 + 1DUPLEX PENTHAUS>  The project includes many additional services. Among thes…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
34.0 – 122.0
90,941 – 318,815
Apartment 2 chambres
52.0 – 185.0
110,575 – 463,037
Apartment 3 chambres
143.0 – 229.0
369,775 – 522,103
Développeur
Alpcans Construction
Laisser une demande
Quartier résidentiel ALPCAN TOWERS KEY WEST
Kazivera, Chypre du Nord
depuis
$94,403
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Agence
GP real estate
Immeuble Manhattan
Kazivera, Chypre du Nord
depuis
$139,160
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 17
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Quartier résidentiel COASTAL HEAVEN *
Kazivera, Chypre du Nord
Prix ​​sur demande
Agence
GP real estate
Agence
GP real estate
