Complexe résidentiel Aquamarine Boğaz Mansions

Panoramique Côte Vivant par la mer Méditerranée 🌊

L'Aquamarine Boğaz Mansions est une collection exclusive de 43 résidences panoramiques de basse altitude offrant une vue panoramique imprenable sur la mer Méditerranée et les montagnes environnantes.

Situé à seulement 600 mètres de la promenade de la côte orientale, ce projet offre un titre en toute propriété garanti, assurant une vie sûre et paisible au bord de la mer.

Profitez de 365 jours d'atmosphère estivale, de plages dorées sablonneuses et des eaux chaudes méditerranéennes à seulement cinq minutes. La région est connue pour sa prestigieuse communauté, son quartier haut de gamme et son environnement familial.

Les restaurants de poissons fins et un charmant port avec des bateaux de pêche sont tous à distance de marche.

Bienvenue dans l'un des endroits les plus recherchés de Boğaz.

---

📍 Accessibilité

Promenade — 5 minutes à pied

Restaurants — 3 minutes à pied

Université Méditerranée orientale — 15 minutes en voiture

Doğa College — 15 minutes en voiture

Famagusta — 15 minutes en voiture

Un équilibre parfait entre tranquillité en bord de mer et confort urbain.

---

🏡 Types de biens

3+1 Villas séparées

Zone fermée : 205 m2

Surface du terrain: 320-425 m2

3+1 Villas semi-détachées

Surface fermée : 161 m2

Surface du terrain: 395-430 m2

4+1 Mansions

Surface fermée : 242-265 m2

Terrasse principale : 100–120 m2

Surface du terrain : 415-575 m2

Appartements 1+1 & 2+1

1+1 — 60 m2

2+1 — 82 m2

Tous les appartements au rez-de-chaussée comprennent des jardins privés.

Les unités du premier étage disposent de terrasses privées sur le toit avec vue panoramique sur la mer 🌅

---

Aquamarine Boğaz Mansions représente la vie côtière raffinée - combinant vie privée, luxe et valeur à long terme dans l'une des zones balnéaires les plus souhaitables de Chypre-Nord.