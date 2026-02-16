  1. Realting.com
Complexe résidentiel Aquamarine Boğaz Mansions

Bogazi, Chypre du Nord
depuis
$211,591
T.V.A.
11
ID: 33356
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 16/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    İskele District
  • Ville
    Iskele Belediyesi
  • Village
    Bogazi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Panoramique Côte Vivant par la mer Méditerranée 🌊

L'Aquamarine Boğaz Mansions est une collection exclusive de 43 résidences panoramiques de basse altitude offrant une vue panoramique imprenable sur la mer Méditerranée et les montagnes environnantes.

Situé à seulement 600 mètres de la promenade de la côte orientale, ce projet offre un titre en toute propriété garanti, assurant une vie sûre et paisible au bord de la mer.

Profitez de 365 jours d'atmosphère estivale, de plages dorées sablonneuses et des eaux chaudes méditerranéennes à seulement cinq minutes. La région est connue pour sa prestigieuse communauté, son quartier haut de gamme et son environnement familial.

Les restaurants de poissons fins et un charmant port avec des bateaux de pêche sont tous à distance de marche.

Bienvenue dans l'un des endroits les plus recherchés de Boğaz.

---

📍 Accessibilité

  • Promenade — 5 minutes à pied

  • Restaurants — 3 minutes à pied

  • Université Méditerranée orientale — 15 minutes en voiture

  • Doğa College — 15 minutes en voiture

  • Famagusta — 15 minutes en voiture

Un équilibre parfait entre tranquillité en bord de mer et confort urbain.

---

🏡 Types de biens

3+1 Villas séparées

  • Zone fermée : 205 m2

  • Surface du terrain: 320-425 m2

3+1 Villas semi-détachées

  • Surface fermée : 161 m2

  • Surface du terrain: 395-430 m2

4+1 Mansions

  • Surface fermée : 242-265 m2

  • Terrasse principale : 100–120 m2

  • Surface du terrain : 415-575 m2

Appartements 1+1 & 2+1

  • 1+1 — 60 m2

  • 2+1 — 82 m2

Tous les appartements au rez-de-chaussée comprennent des jardins privés.
Les unités du premier étage disposent de terrasses privées sur le toit avec vue panoramique sur la mer 🌅

---

Aquamarine Boğaz Mansions représente la vie côtière raffinée - combinant vie privée, luxe et valeur à long terme dans l'une des zones balnéaires les plus souhaitables de Chypre-Nord.

Localisation sur la carte

Bogazi, Chypre du Nord

Posez toutes vos questions
