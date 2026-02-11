  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Dipkarpaz
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Kyrenia
152
Iskele District
135
Iskele Belediyesi
120
Gazimagusa District
94
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel SKY DIORA
Complexe résidentiel SKY DIORA
Complexe résidentiel SKY DIORA
Complexe résidentiel SKY DIORA
Complexe résidentiel SKY DIORA
Afficher tout Complexe résidentiel SKY DIORA
Complexe résidentiel SKY DIORA
Dipkarpaz, Chypre du Nord
depuis
$124,491
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Жилой комплекс состоящий из двух этажных домов. Расположен на полуострове Карпас и имеет шикарные виды на море. Расстояние до моря и песчанных пляжей 900 м. В комплексе представлены  студии, апартаменты 1+1 с террасой  на крыше и 2+1 лофт.
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller