Complexe résidentiel Two-bedroom apartment in the Thalassa Beach SPA complex.

Appartement de deux chambres 87 m2 - complexe à 100 mètres de sa propre plage de sable dans le complexe 5 * SPA Thalassa Beach.
Le complexe est situé dans la principale zone touristique de Chypre-Nord. La région de Bafra se développe rapidement en tant que grande région touristique. Le complexe SPA est situé directement sur le littoral.
Le complexe comprend des piscines, des restaurants, un spa et un bain turc, un immense lagon, une plage de sable et un bar de plage, un parking souterrain et bien plus encore. Tous les bâtiments ont des ascenseurs.
Une grande sélection d'appartements différents dans ce complexe!
Principales caractéristiques:
Infrastructure:
Lors de l'achat de cet appartement - enregistrement d'un permis de séjour, compte bancaire, permis de conduire et assurance médicale au nord de Chypre pour toute la famille comme un cadeau de l'entreprise!