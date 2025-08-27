Complexe résidentiel Two-bedroom apartment in the Thalassa Beach SPA complex.

  1. Realting.com
Two-bedroom apartment in the Thalassa Beach SPA complex.

Vokolida, Chypre du Nord
depuis
$193,991
13
ID: 27507
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    İskele District
  • Ville
    Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi
  • Village
    Vokolida

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Appartement de deux chambres 87 m2 - complexe à 100 mètres de sa propre plage de sable dans le complexe 5 * SPA Thalassa Beach.

Le complexe est situé dans la principale zone touristique de Chypre-Nord. La région de Bafra se développe rapidement en tant que grande région touristique. Le complexe SPA est situé directement sur le littoral.

Le complexe comprend des piscines, des restaurants, un spa et un bain turc, un immense lagon, une plage de sable et un bar de plage, un parking souterrain et bien plus encore. Tous les bâtiments ont des ascenseurs.

Une grande sélection d'appartements différents dans ce complexe!

Principales caractéristiques:

  • Grande terrasse privée sur le toit
  • Cuisine entièrement meublée
  • Grand salon
  • Armoires intégrées dans les chambres
  • Tuiles de sol de haute qualité
  • Salles de bains carrelées et cuisine
  • Fenêtres et portes double vitrage
  • Tous les appartements ont vue sur la mer

Infrastructure:

  • Aqua Resort avec une immense piscine commune
  • Plage privée avec sports nautiques
  • Terrain de jeux pour enfants
  • Lagune avec sports nautiques
  • Spa
  • Gymnase
  • Bain turc
  • Salon de massage
  • Sauna
  • Restaurant / Bar de plage
  • Société de gestion
  • Structures commerciales

Lors de l'achat de cet appartement - enregistrement d'un permis de séjour, compte bancaire, permis de conduire et assurance médicale au nord de Chypre pour toute la famille comme un cadeau de l'entreprise!

Localisation sur la carte

Vokolida, Chypre du Nord

