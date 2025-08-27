Complexe résidentiel Two-bedroom apartment in the Thalassa Beach SPA complex.

Appartement de deux chambres 87 m2 - complexe à 100 mètres de sa propre plage de sable dans le complexe 5 * SPA Thalassa Beach.

Le complexe est situé dans la principale zone touristique de Chypre-Nord. La région de Bafra se développe rapidement en tant que grande région touristique. Le complexe SPA est situé directement sur le littoral.

Le complexe comprend des piscines, des restaurants, un spa et un bain turc, un immense lagon, une plage de sable et un bar de plage, un parking souterrain et bien plus encore. Tous les bâtiments ont des ascenseurs.

Une grande sélection d'appartements différents dans ce complexe!

Principales caractéristiques:

Grande terrasse privée sur le toit

Cuisine entièrement meublée

Grand salon

Armoires intégrées dans les chambres

Tuiles de sol de haute qualité

Salles de bains carrelées et cuisine

Fenêtres et portes double vitrage

Tous les appartements ont vue sur la mer

Infrastructure:

Aqua Resort avec une immense piscine commune

Plage privée avec sports nautiques

Terrain de jeux pour enfants

Lagune avec sports nautiques

Spa

Gymnase

Bain turc

Salon de massage

Sauna

Restaurant / Bar de plage

Société de gestion

Structures commerciales

Lors de l'achat de cet appartement - enregistrement d'un permis de séjour, compte bancaire, permis de conduire et assurance médicale au nord de Chypre pour toute la famille comme un cadeau de l'entreprise!