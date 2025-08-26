Complexe résidentiel Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.

Il est possible de voir l'appartement qui vous intéresse en ligne et de l'acheter à distance!
Studio 42 m2 dans un complexe SPA près de la plage de sable de Long Beach.
Ce complexe résidentiel 5* est situé sur la côte de Long Beach, qui s'étend le long de la côte est de Chypre.
L'infrastructure développée comprend tout pour les loisirs culturels et sportifs et est conçue pour assurer votre confort.
Achèvement de la construction: livraison
Nos prix sont de 30% - 40% inférieurs au coût des appartements similaires du développeur!
Principales caractéristiques:
Infrastructure:
Lors de l'achat de cet appartement - enregistrement d'un permis de séjour, compte bancaire, permis de conduire et assurance médicale au nord de Chypre pour toute la famille comme un cadeau de l'entreprise!