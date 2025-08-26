Complexe résidentiel Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.

Il est possible de voir l'appartement qui vous intéresse en ligne et de l'acheter à distance!

Studio 42 m2 dans un complexe SPA près de la plage de sable de Long Beach.

Ce complexe résidentiel 5* est situé sur la côte de Long Beach, qui s'étend le long de la côte est de Chypre.

L'infrastructure développée comprend tout pour les loisirs culturels et sportifs et est conçue pour assurer votre confort.

Achèvement de la construction: livraison

Nos prix sont de 30% - 40% inférieurs au coût des appartements similaires du développeur!

Principales caractéristiques:

Cozy salon

Cuisine avec meubles intégrés de haute qualité

Salle de bains entièrement équipée

Tuiles céramiques de haute qualité sur le sol et les murs dans la salle de bains

Chauffage à eau électrique

Fenêtres panoramiques à double vitrage

Portes en verre sur le balcon

Infrastructure:

Piscines extérieures

Jacuzzi

Piscine pour enfants avec parc aquatique

Espaces séparés pour la détente et le bain de soleil près des piscines

Piscine couverte avec jacuzzi et sauna

Restaurants, café et bar dans la piscine

Salon SPA

Centre de remise en forme

Salle de gym et d'arts martiaux

Terrains de tennis, de basketball et de volleyball

Cour de cour

Grande salle de jeux pour enfants avec consoles de jeu et jeux de société

Aires de jeux extérieures pour enfants

Billards

Zones de parc

Terrains de jeux pour barbecue

Amphithéâtre pour projections de films et performances artistiques

Location de voiture

Transfert gratuit vers la plage

Lors de l'achat de cet appartement - enregistrement d'un permis de séjour, compte bancaire, permis de conduire et assurance médicale au nord de Chypre pour toute la famille comme un cadeau de l'entreprise!