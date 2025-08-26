Complexe résidentiel Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.

  1. Realting.com
Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.

Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$76,841
14
ID: 27497
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    İskele District
  • Ville
    Iskele Belediyesi
  • Ville
    Trikomo

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Il est possible de voir l'appartement qui vous intéresse en ligne et de l'acheter à distance!

Studio 42 m2 dans un complexe SPA près de la plage de sable de Long Beach.

Ce complexe résidentiel 5* est situé sur la côte de Long Beach, qui s'étend le long de la côte est de Chypre.

L'infrastructure développée comprend tout pour les loisirs culturels et sportifs et est conçue pour assurer votre confort.

Achèvement de la construction: livraison

Nos prix sont de 30% - 40% inférieurs au coût des appartements similaires du développeur!

Principales caractéristiques:

  • Cozy salon
  • Cuisine avec meubles intégrés de haute qualité
  • Salle de bains entièrement équipée
  • Tuiles céramiques de haute qualité sur le sol et les murs dans la salle de bains
  • Chauffage à eau électrique
  • Fenêtres panoramiques à double vitrage
  • Portes en verre sur le balcon

Infrastructure:

  • Piscines extérieures
  • Jacuzzi
  • Piscine pour enfants avec parc aquatique
  • Espaces séparés pour la détente et le bain de soleil près des piscines
  • Piscine couverte avec jacuzzi et sauna
  • Restaurants, café et bar dans la piscine
  • Salon SPA
  • Centre de remise en forme
  • Salle de gym et d'arts martiaux
  • Terrains de tennis, de basketball et de volleyball
  • Cour de cour
  • Grande salle de jeux pour enfants avec consoles de jeu et jeux de société
  • Aires de jeux extérieures pour enfants
  • Billards
  • Zones de parc
  • Terrains de jeux pour barbecue
  • Amphithéâtre pour projections de films et performances artistiques
  • Location de voiture
  • Transfert gratuit vers la plage

Lors de l'achat de cet appartement - enregistrement d'un permis de séjour, compte bancaire, permis de conduire et assurance médicale au nord de Chypre pour toute la famille comme un cadeau de l'entreprise!

Trikomo, Chypre du Nord

