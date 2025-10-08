  1. Realting.com
Complexe résidentiel Ultramarine Nuance

Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$140,864
BTC
1.6755466
ETH
87.8225620
USDT
139 269.8367188
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
24
Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Kyrenia
  • Ville
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Village
    Agios Amvrosios

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Agios Amvrosios, Chypre du Nord

