Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort and Residences

Le plus grand projet de Chypre-Nord

Un projet extraordinaire qui accueillera une résidence composée de 1630 appartements et un hôtel Resort ultra-luxe à Iskele Long Beach, l'une des plus belles côtes de la Méditerranée. Grand Saphir Resort and Residences, le plus grand et le plus spécial projet de vie dans le nord de Chypre, se compose de 3 bâtiments de grande hauteur avec 27, 29 et 31 étages, 7 bâtiments courts avec 5 étages et un bâtiment d'hôtel. Offrant de riches espaces de vie adaptés à différents styles de vie, le projet comprend des studios, des appartements avec 1, 2, 3, 4 chambres et des résidences duplex avec 3, 4 chambres.

7 Privilèges des étoiles

Chaque détail de Grand Sapphire a été conçu pour être le mieux adapté à la vie 7 étoiles. Votre expérience 7 étoiles, à commencer par tous les designs de 1630 appartements, fusionnera avec la vie parfaite de la résidence; Vous couronnerez votre vie avec des services de resort. Grand Saphir est adapté à tous les âges avec ses restaurants, gymnases, espace piscine de 10000 m2, espace vert de 60000 m2, jardin bio, bar de toit et bar de piscine, activités et Club des enfants.

Location et investissement Valeur

La région d'Iskele est devenue l'une des destinations les plus populaires de Chypre-Nord pour l'investissement dans la vie et l'immobilier, avec des investissements qui continuent d'augmenter chaque jour et un important trafic touristique national et étranger. Avec les avantages apportés par la demande croissante de logements, en particulier autour de Long Beach, vous obtiendrez le maximum de revenus de location sur votre investissement immobilier grâce à la vie 7 étoiles offerte par Grand Sapphire.