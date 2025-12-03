  1. Realting.com
Complexe résidentiel Furnished studio in the 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.

Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$169,240
20
ID: 32982
Dernière actualisation: 03/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    İskele District
  • Ville
    Iskele Belediyesi
  • Ville
    Trikomo

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Le projet a remporté les prestigieux prix Property NC 2019!

Appartement meublé de 53 m2 dans le complexe de Grand Saphir Resort avec hôtel et casino.

Le complexe est situé à 600 mètres de Long Beach, dans l'une des zones les plus populaires avec une promenade paysagée s'étendant sur 3 kilomètres.

L'espace de l'appartement a été soigneusement conçu jusqu'au dernier détail:

Un coin couchage avec un lit double et une tête de lit rembourrée, un canapé confortable, et un coin salon par des fenêtres panoramiques offrant une vue sur la mer et la ville.

La cuisine est équipée d'une cuisinière, d'un four, d'un lave-vaisselle intégré, d'un micro-ondes, d'une bouilloire électrique et d'un lavabo en acier inoxydable.

Un placard séparé offre un espace pour une machine à laver et un chauffe-eau, créant un intérieur soigné et fonctionnel.

Le complexe et ses environs offrent toutes les commodités nécessaires pour vivre et se détendre. Idéal pour la résidence permanente ou la location de vacances, c'est aussi un excellent investissement.

Installations:

  • Hôtel 5 étoiles
  • Casino
  • 10 piscines (7 000 m2)
  • Piscine pour enfants
  • Parc aquatique
  • Piscine de toit avec bar
  • Aire de jeux et parcs pour enfants
  • Aménagement paysager
  • Sécurité à l'entrée, vidéosurveillance
  • Portes automatiques
  • Barre
  • Magasiner
  • Terrain de tennis
  • Terrains de volleyball et de basketball
  • Centre de remise en forme
  • Restaurant et café
  • Club de nuit
  • Bar de plage
  • Massage et spa
  • Sauna

Excellent emplacement:

  • 600 mètres de la plage de sable
  • 5 minutes en voiture des hôtels 5 étoiles Artemis et Noah's Ark
  • 5 minutes en voiture de Boaz Marina
  • 5 minutes en voiture des ruines de l'ancienne ville de Salamis
  • 10 minutes en voiture de Famagusta
  • 30 minutes en voiture de la porte de Karpaz Marina
  • 30 minutes en voiture Aéroport d'Ercan
  • 45 minutes en voiture de l'aéroport de Larnaca

Lors de l'achat d'un bien, vous recevrez un permis de séjour, un compte bancaire, un permis de conduire et une assurance maladie à Chypre-Nord pour toute la famille, tous gratuits de l'entreprise!

Trikomo, Chypre du Nord

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
