Complexe résidentiel Furnished studio in the 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.

Le projet a remporté les prestigieux prix Property NC 2019!

Appartement meublé de 53 m2 dans le complexe de Grand Saphir Resort avec hôtel et casino.

Le complexe est situé à 600 mètres de Long Beach, dans l'une des zones les plus populaires avec une promenade paysagée s'étendant sur 3 kilomètres.

L'espace de l'appartement a été soigneusement conçu jusqu'au dernier détail:

Un coin couchage avec un lit double et une tête de lit rembourrée, un canapé confortable, et un coin salon par des fenêtres panoramiques offrant une vue sur la mer et la ville.

La cuisine est équipée d'une cuisinière, d'un four, d'un lave-vaisselle intégré, d'un micro-ondes, d'une bouilloire électrique et d'un lavabo en acier inoxydable.

Un placard séparé offre un espace pour une machine à laver et un chauffe-eau, créant un intérieur soigné et fonctionnel.

Le complexe et ses environs offrent toutes les commodités nécessaires pour vivre et se détendre. Idéal pour la résidence permanente ou la location de vacances, c'est aussi un excellent investissement.

Installations:

Hôtel 5 étoiles

Casino

10 piscines (7 000 m2)

Piscine pour enfants

Parc aquatique

Piscine de toit avec bar

Aire de jeux et parcs pour enfants

Aménagement paysager

Sécurité à l'entrée, vidéosurveillance

Portes automatiques

Barre

Magasiner

Terrain de tennis

Terrains de volleyball et de basketball

Centre de remise en forme

Restaurant et café

Club de nuit

Bar de plage

Massage et spa

Sauna

Excellent emplacement:

600 mètres de la plage de sable

5 minutes en voiture des hôtels 5 étoiles Artemis et Noah's Ark

5 minutes en voiture de Boaz Marina

5 minutes en voiture des ruines de l'ancienne ville de Salamis

10 minutes en voiture de Famagusta

30 minutes en voiture de la porte de Karpaz Marina

30 minutes en voiture Aéroport d'Ercan

45 minutes en voiture de l'aéroport de Larnaca

Lors de l'achat d'un bien, vous recevrez un permis de séjour, un compte bancaire, un permis de conduire et une assurance maladie à Chypre-Nord pour toute la famille, tous gratuits de l'entreprise!