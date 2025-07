Complexe résidentiel Phuket Health and Wellness resort

Ce nouveau projet de concept vous permettra d'expérimenter la diversité de la détente des Five Finger Mountains florissants et le magnifique paysage de la mer Méditerranée juste en face de vous.

Luxe, intimité, tranquillité, détente, confort et modernité sont ce que vous trouverez ici à Phuket Health & Wellness Resort. L'atmosphère calme au milieu de la nature verdoyante et de l'air frais renforce le concept de santé et de bien-être sur lequel le projet est bâti.

Le projet comprend 655 logements - 368 studios, 136 1+1 appartements, 136 3+1 appartements, 12 villas jumelées et 3 villas individuelles. Il profite aussi pleinement des cliniques médicales sur place et des installations pour les séances de fitness, les ateliers de bien-être, le yoga, la méditation et le massage. Les promenades dans la nature et les pistes cyclables sont également là pour ceux qui cherchent un morceau d'esprit dans cet environnement naturel. Que peut demander d'autre le corps et l'esprit!

Le projet «Phuket» offre une gamme d'installations, notamment :