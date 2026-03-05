Complexe résidentiel Turtle Bay Village

Village de Turtle Bay 🌴

Un Resort Méditerranéen Lifestyle par la mer

Baie de Turtle Village est un grand complexe résidentiel situé sur la côte nord de Chypre dans la pittoresque région d'Esentepe, à environ 200 mètres du rivage.

Le complexe est situé à proximité du célèbre Korineum Golf & Country Club (18 trous de golf) et à quelques minutes en voiture de la ville de Kyrenia (Girne).

🏖 200 m de la côte

🏝 ~800 m d'une plage de sable avec une promenade de 5 km

⛳ 500 m à Korineum Golf & Country Club

🏨 Proche des hôtels de luxe Elexus et Acapulco

🏙 5 minutes pour Kyrenia

---

🌿 À propos du projet

Le projet couvre une vaste superficie d'environ 12 hectares, ce qui en fait l'un des plus grands aménagements résidentiels sur la côte nord de Chypre.

Dans le complexe vous trouverez:

• 100 maisons de deux étages et villas

• 411 appartements avec 2 et 3 chambres

• Penthouses spacieux avec terrasses sur le toit

Les appartements au rez-de-chaussée offrent un accès facile aux jardins et aux piscines, tandis que les appartements au deuxième étage disposent de terrasses supplémentaires.

Le paysage comprend des jardins luxuriants, des éléments d'eau décoratifs et des cours d'eau qui créent une véritable atmosphère de villégiature.

---

🌴 Caractéristiques principales

✔ Complexe résidentiel entièrement achevé

✔ Large gamme d'appartements et penthouses

✔ Vue sur la mer

✔ Infrastructure de type Resort

✔ Services de gestion de la location professionnelle

✔ Excellent potentiel de location

Baie de Turtle Village offre une occasion parfaite pour la vie de vacances et l'investissement.

---

🏝 Installations

🌿 Jardins paysagers

🏊 7 piscines

🍽 Restaurants, bars et cafés

🎠 Aire de jeux pour enfants

🎾 2 courts de tennis

🏀 Cour de basketball

🏐 Cour de volleyball

🏋️ Gymnase

Spa

(en milliers de dollars)‍♂️ Bain turc & sauna

⛳ Mini golf

🛒 Magasiner

👕 Nettoyage à sec et blanchisserie

🚗 Zones de stationnement

Baie de Turtle Village combine nature méditerranéenne, vue sur la mer, et l'infrastructure de pleine station balnéaire, créant une destination de style de vie exceptionnel dans le nord de Chypre. 🌊✨