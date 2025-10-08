  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Tatlisu Belediyesi
  4. Complexe résidentiel La Casalia

Complexe résidentiel La Casalia

Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$206,600
BTC
2.4574684
ETH
128.8064239
USDT
204 262.4265284
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
50
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 32605
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Gazimağusa District
  • Ville
    Tatlisu Belediyesi
  • Village
    Akanthou

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Akanthou, Chypre du Nord

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort 2
Iskele District, Chypre du Nord
depuis
$133,159
Quartier résidentiel Ardem Park Green Hill
Ftericha, Chypre du Nord
depuis
$411,625
Quartier résidentiel Caesar Cliff
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$148,185
Complexe résidentiel Querencia
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$194,526
Complexe résidentiel PLATINUM
Bogazi, Chypre du Nord
depuis
$128,660
Vous regardez
Complexe résidentiel La Casalia
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$206,600
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel Grand Sapphıre Blu
Complexe résidentiel Grand Sapphıre Blu
Complexe résidentiel Grand Sapphıre Blu
Complexe résidentiel Grand Sapphıre Blu
Complexe résidentiel Grand Sapphıre Blu
Afficher tout Complexe résidentiel Grand Sapphıre Blu
Complexe résidentiel Grand Sapphıre Blu
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$128,144
Vivre dans le Blu clairCouronnez votre vie avec la vie joyeuse et relaxante d'Iskele, où les sables dorés et les nuances parfaites de Blu rencontrent la vue magnifique sur les rives de Chypre-Nord. Embrassez la culture méditerranéenne, asseyez-vous au soleil et profitez de la vie. Conçu pour…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel ROYAL SUN ELITE
Quartier résidentiel ROYAL SUN ELITE
Quartier résidentiel ROYAL SUN ELITE
Quartier résidentiel ROYAL SUN ELITE
Quartier résidentiel ROYAL SUN ELITE
Quartier résidentiel ROYAL SUN ELITE
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$276,739
L'année de construction 2022
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Rosedale Villa
Quartier résidentiel Rosedale Villa
Quartier résidentiel Rosedale Villa
Quartier résidentiel Rosedale Villa
Quartier résidentiel Rosedale Villa
Quartier résidentiel Rosedale Villa
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$397,693
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller