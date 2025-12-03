  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Trikomo
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Kyrenia
140
Iskele District
129
Iskele Belediyesi
116
Gazimagusa District
86
Premium Premium
Complexe résidentiel ARCADIA
Complexe résidentiel ARCADIA
Complexe résidentiel ARCADIA
Complexe résidentiel ARCADIA
Complexe résidentiel ARCADIA
Afficher tout Complexe résidentiel ARCADIA
Complexe résidentiel ARCADIA
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$118,775
Options de finition Аvec finition
Lieu où les effets se produisentL'Arcadia, situé à Iskele Boğaz, est un complexe résidentiel dynamique comprenant 300 unités modernes, dont des studios, des appartements d'une chambre, duplex d'une chambre et duplex de deux chambres. Chaque unité est conçue pour le confort et le luxe, idéal …
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Premium Premium
Complexe résidentiel Olive Court 2
Complexe résidentiel Olive Court 2
Complexe résidentiel Olive Court 2
Complexe résidentiel Olive Court 2
Complexe résidentiel Olive Court 2
Afficher tout Complexe résidentiel Olive Court 2
Complexe résidentiel Olive Court 2
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$130,371
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Cour oléicole 2 - complexe moderne à Jeni Boazici 🌿🏡L'Olive Court 2 est situé à Yeni Boğaziçi, à seulement 10 minutes à pied de la mer.Le projet comprend 58 résidences, combinant architecture moderne, planification réfléchie et environnement vert. Chaque détail est pensé pour une vie confort…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Furnished studio in the 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.
Complexe résidentiel Furnished studio in the 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.
Complexe résidentiel Furnished studio in the 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.
Complexe résidentiel Furnished studio in the 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.
Complexe résidentiel Furnished studio in the 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.
Afficher tout Complexe résidentiel Furnished studio in the 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.
Complexe résidentiel Furnished studio in the 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$169,240
Options de finition Аvec finition
Le projet a remporté les prestigieux prix Property NC 2019!Appartement meublé de 53 m2 dans le complexe de Grand Saphir Resort avec hôtel et casino.Le complexe est situé à 600 mètres de Long Beach, dans l'une des zones les plus populaires avec une promenade paysagée s'étendant sur 3 kilomètr…
Agence
Smart Home
Agence
Smart Home
John TaylorJohn Taylor
Complexe résidentiel Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Complexe résidentiel Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Complexe résidentiel Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Complexe résidentiel Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Complexe résidentiel Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Afficher tout Complexe résidentiel Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Complexe résidentiel Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$76,841
Options de finition Аvec finition
Il est possible de voir l'appartement qui vous intéresse en ligne et de l'acheter à distance!Studio 42 m2 dans un complexe SPA près de la plage de sable de Long Beach.Ce complexe résidentiel 5* est situé sur la côte de Long Beach, qui s'étend le long de la côte est de Chypre.L'infrastructure…
Agence
Smart Home
Agence
Smart Home
Quartier résidentiel Vista Mare
Quartier résidentiel Vista Mare
Quartier résidentiel Vista Mare
Quartier résidentiel Vista Mare
Quartier résidentiel Vista Mare
Quartier résidentiel Vista Mare
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$158,317
L'année de construction 2023
Agence
GP real estate
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel GRAND SAPPHIRE BLU
Complexe résidentiel GRAND SAPPHIRE BLU
Complexe résidentiel GRAND SAPPHIRE BLU
Complexe résidentiel GRAND SAPPHIRE BLU
Complexe résidentiel GRAND SAPPHIRE BLU
Afficher tout Complexe résidentiel GRAND SAPPHIRE BLU
Complexe résidentiel GRAND SAPPHIRE BLU
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$186,111
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 28
GRAND SAPPHIRE BLU se compose de 5 bâtiments de grande hauteur, chacun avec 28 étages, et 8 blocs bas, chacun avec 5 étages. Le projet est situé sur un terrain d'une superficie totale de 90727.18 m2 et comprend 2345 unités, y compris des studios, un, deux, trois chambres à coucher appartemen…
Agence
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
Laisser une demande
Complexe résidentiel Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Complexe résidentiel Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Complexe résidentiel Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Complexe résidentiel Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Complexe résidentiel Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Afficher tout Complexe résidentiel Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Complexe résidentiel Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$114,792
Options de finition Аvec finition
Appartement meublé d'une chambre (1+1) de 60 m2 avec une terrasse de 15 m2 dans le complexe Park Residence.Appartements deux pièces à 250 mètres de la plage de sable fin. "Long Beach" est une côte avec de belles plages de sable fin, près de la ville d'Iskele et non loin de Famagusta.Dans ce …
Agence
Smart Home
Agence
Smart Home
Quartier résidentiel Royal Point
Quartier résidentiel Royal Point
Quartier résidentiel Royal Point
Quartier résidentiel Royal Point
Quartier résidentiel Royal Point
Quartier résidentiel Royal Point
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$183,648
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Complexe résidentiel GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Complexe résidentiel GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Complexe résidentiel GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Complexe résidentiel GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Afficher tout Complexe résidentiel GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Complexe résidentiel GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$147,868
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 29
GRAND SAPPHIRE BLU – Un symbole d'élégance et de luxe dans le nord de Chypre🌍Longue Plage est l'un des endroits les plus pittoresques et populaires dans le nord de Chypre avec une plage de sable avec une longueur de 3 km.🏗NORTHERNLAND CONSTRUCTION est le leader de la construction haut de gam…
Agence
GP real estate
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Complexe résidentiel Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Complexe résidentiel Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Complexe résidentiel Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Complexe résidentiel Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Afficher tout Complexe résidentiel Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Complexe résidentiel Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$77,130
Options de finition Аvec finition
Studio 42 m2 dans un complexe SPA près de la plage de sable Long Beach.Ce complexe résidentiel 5* est situé sur la côte de Long Beach, qui s'étend le long de la côte est de Chypre.L'infrastructure développée comprend tout pour les loisirs culturels et sportifs et est conçue pour assurer votr…
Agence
Smart Home
Agence
Smart Home
Quartier résidentiel Sun Tower
Quartier résidentiel Sun Tower
Quartier résidentiel Sun Tower
Quartier résidentiel Sun Tower
Quartier résidentiel Sun Tower
Quartier résidentiel Sun Tower
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$146,162
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Grand Sapphire Resort 2
Quartier résidentiel Grand Sapphire Resort 2
Quartier résidentiel Grand Sapphire Resort 2
Quartier résidentiel Grand Sapphire Resort 2
Quartier résidentiel Grand Sapphire Resort 2
Quartier résidentiel Grand Sapphire Resort 2
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$182,255
L'année de construction 2026
Agence
GP real estate
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel E-VOLVE
Quartier résidentiel E-VOLVE
Quartier résidentiel E-VOLVE
Quartier résidentiel E-VOLVE
Quartier résidentiel E-VOLVE
Quartier résidentiel E-VOLVE
Quartier résidentiel E-VOLVE
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$120,556
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 2
Développeur: EVO/CEBARGOS DEVELOPMENT LTDLieu: Iskele, Yeni Quartier d'IskeleDistance jusqu'à la mer: 650 mA propos du projetE-VOLVE est un complexe résidentiel innovant qui incarne une nouvelle ère d'automatisation et d'efficacité énergétique.La lettre « E » symbolise le début d'une nouvell…
Agence
GP real estate
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel Caesar Resort
Complexe résidentiel Caesar Resort
Complexe résidentiel Caesar Resort
Complexe résidentiel Caesar Resort
Complexe résidentiel Caesar Resort
Afficher tout Complexe résidentiel Caesar Resort
Complexe résidentiel Caesar Resort
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$114,460
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 11
Surface 46–198 m²
6 objets immobiliers 6
Le LCD moderne est situé à 600 mètres de la pittoresque plage de sable de la mer Méditerranée, dispose d'une infrastructure développée adaptée aux loisirs et à la résidence permanente : piscines, sauna, hammam, salle de fitness, sports et aires de jeux, mini parc aquatique pour enfants, spa,…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
56.0
145,440
Apartment 2 chambres
79.0
186,518
Apartment 3 chambres
140.0
462,765
Apartment 4 chambres
198.0
654,481
Studio
46.0 – 51.0
120,319 – 156,276
Développeur
Afik
Développeur
Afik
Quartier résidentiel SEAFRONT
Quartier résidentiel SEAFRONT
Quartier résidentiel SEAFRONT
Quartier résidentiel SEAFRONT
Quartier résidentiel SEAFRONT
Quartier résidentiel SEAFRONT
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$183,648
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel SEA BREEZE *
Quartier résidentiel SEA BREEZE *
Quartier résidentiel SEA BREEZE *
Quartier résidentiel SEA BREEZE *
Quartier résidentiel SEA BREEZE *
Quartier résidentiel SEA BREEZE *
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$101,323
L'année de construction 2026
Agence
GP real estate
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel BELLAGIO RESIDENCE
Quartier résidentiel BELLAGIO RESIDENCE
Quartier résidentiel BELLAGIO RESIDENCE
Quartier résidentiel BELLAGIO RESIDENCE
Quartier résidentiel BELLAGIO RESIDENCE
Quartier résidentiel BELLAGIO RESIDENCE
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$143,119
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel Luna Residences
Complexe résidentiel Luna Residences
Complexe résidentiel Luna Residences
Complexe résidentiel Luna Residences
Complexe résidentiel Luna Residences
Afficher tout Complexe résidentiel Luna Residences
Complexe résidentiel Luna Residences
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$449,102
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Luna – un projet unique situé à seulement 50 mètres de Long Beach. Le privilège principal d'être un résident de Luna est son facileaccès à la plage de sable doré de la Méditerranée et vue fascinante sur la mer. Diverses installations telles que 6 kilomètres de vélo et de chemin de marche, de…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Lilium Park
Complexe résidentiel Lilium Park
Complexe résidentiel Lilium Park
Complexe résidentiel Lilium Park
Complexe résidentiel Lilium Park
Afficher tout Complexe résidentiel Lilium Park
Complexe résidentiel Lilium Park
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$122,482
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Un sentiment de confort moderne et minimaliste.Lilium Park offre un concept différent en combinant l'architecture classique méditerranéenne et le minimalisme asiatique.Lilium Park offre à ses clients une expérience de vie paisible site. Une ambiance conviviale et chaleureuse vous attend dans…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel Ocean Life
Quartier résidentiel Ocean Life
Quartier résidentiel Ocean Life
Quartier résidentiel Ocean Life
Quartier résidentiel Ocean Life
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$136,786
Agence
GP real estate
Agence
GP real estate
Immeuble Sun Tower
Immeuble Sun Tower
Immeuble Sun Tower
Immeuble Sun Tower
Immeuble Sun Tower
Immeuble Sun Tower
Immeuble Sun Tower
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$203,353
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 10
Le projet est situé à distance de marche de l'une des meilleures plages de Chypre-Nord – Long Beach, Grand Saphire Hotel, Luna Park, bars, restaurants et aire de jeux pour enfants.Tour du Soleil contient:studio, 1+1, 2+1 appartementsparking, ascenseur, interphone vidéo, piscineCaractéristiqu…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel Caesar Resort
Quartier résidentiel Caesar Resort
Quartier résidentiel Caesar Resort
Quartier résidentiel Caesar Resort
Quartier résidentiel Caesar Resort
Quartier résidentiel Caesar Resort
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$107,022
L'année de construction 2027
Agence
GP real estate
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Blue Life
Quartier résidentiel Blue Life
Quartier résidentiel Blue Life
Quartier résidentiel Blue Life
Quartier résidentiel Blue Life
Quartier résidentiel Blue Life
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$202,519
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Volna Life
Quartier résidentiel Volna Life
Quartier résidentiel Volna Life
Quartier résidentiel Volna Life
Quartier résidentiel Volna Life
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$238,616
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Riverside life residence
Quartier résidentiel Riverside life residence
Quartier résidentiel Riverside life residence
Quartier résidentiel Riverside life residence
Quartier résidentiel Riverside life residence
Quartier résidentiel Riverside life residence
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$150,085
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel SEA LIFE RESIDENCE
Quartier résidentiel SEA LIFE RESIDENCE
Quartier résidentiel SEA LIFE RESIDENCE
Quartier résidentiel SEA LIFE RESIDENCE
Quartier résidentiel SEA LIFE RESIDENCE
Quartier résidentiel SEA LIFE RESIDENCE
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$139,319
Agence
GP real estate
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Mckenzie 2
Quartier résidentiel Mckenzie 2
Quartier résidentiel Mckenzie 2
Quartier résidentiel Mckenzie 2
Quartier résidentiel Mckenzie 2
Quartier résidentiel Mckenzie 2
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$122,854
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Volna 4
Quartier résidentiel Volna 4
Quartier résidentiel Volna 4
Quartier résidentiel Volna 4
Quartier résidentiel Volna 4
Quartier résidentiel Volna 4
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$220,378
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Complexe résidentiel RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Complexe résidentiel RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Complexe résidentiel RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Complexe résidentiel RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Afficher tout Complexe résidentiel RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Complexe résidentiel RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$113,172
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 20
Riverside Life Residence – Elite Life by the SeaRiverside Life Residence est un complexe résidentiel haut de gamme unique situé au cœur de la dynamique région d'Iskele, à seulement 5 minutes à pied de la légendaire plage Long.Le projet combine une architecture moderne, une infrastructure aut…
Agence
GP real estate
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel Caesar Resort
Complexe résidentiel Caesar Resort
Complexe résidentiel Caesar Resort
Complexe résidentiel Caesar Resort
Complexe résidentiel Caesar Resort
Afficher tout Complexe résidentiel Caesar Resort
Complexe résidentiel Caesar Resort
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$130,201
Options de finition Аvec finition
Le Caesar Resort est situé à Yeni Iskel (Tricomo), Famagusta. Le complexe est construit à côté de la célèbre plage de sable de Long Beach, connue comme l'une des plus belles plages de Chypre. Le climat de Chypre-Nord est idéal toute l'année: météo méditerranéenne typique, étés ensoleillés et…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Immeuble 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Immeuble 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Immeuble 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Immeuble 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Immeuble 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Afficher tout Immeuble 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Immeuble 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$219,512
Options de finition Аvec finition
Emplacement : Emplacement privilégié en bord de mer (2 minutes à pied) Près du marché, du restaurant de poisson et du parc Le zonage ne permet que 2 étages dans les environs immédiats Conception : Architecture emblématique et dynamique, visible de loin Remet en question l'esthétique tra…
Agence
Right way Group
Agence
Right way Group
Complexe résidentiel Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.
Complexe résidentiel Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.
Complexe résidentiel Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.
Complexe résidentiel Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.
Complexe résidentiel Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.
Afficher tout Complexe résidentiel Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.
Complexe résidentiel Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$64,229
Options de finition Аvec finition
Un studio meublé de 57 m2 est situé à un kilomètre de la plage de sable.Cet emplacement unique offre un cadre calme loin de l'agitation de la ville, mais à proximité de toutes les commodités et monuments historiques de la ville.Le centre-ville et la plage de Long Beach sont à quelques minute…
Agence
Smart Home
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel D Point
Complexe résidentiel D Point
Complexe résidentiel D Point
Complexe résidentiel D Point
Complexe résidentiel D Point
Afficher tout Complexe résidentiel D Point
Complexe résidentiel D Point
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$167,695
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 4
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Afficher tout Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$303,111
Options de finition Аvec finition
Ce projet a reçu de prestigieux prix Property NC!Appartement meublé de deux chambres (2+1) 147 m2 avec vue sur la mer dans un complexe résidentiel prestigieux avec un hôtel 5* et casino, à 600 mètres de Long Beach - Grand Saphir Resort.L'appartement est entièrement meublé et équipé: une cuis…
Agence
Smart Home
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort and Residences
Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort and Residences
Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort and Residences
Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort and Residences
Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort and Residences
Afficher tout Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort and Residences
Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort and Residences
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$129,645
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 31
Surface 111 m²
2 objets immobiliers 2
Le plus grand projet de Chypre-NordUn projet extraordinaire qui accueillera une résidence composée de 1630 appartements et un hôtel Resort ultra-luxe à Iskele Long Beach, l'une des plus belles côtes de la Méditerranée. Grand Saphir Resort and Residences, le plus grand et le plus spécial proj…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
111.0
271,048 – 290,881
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel Royal Life Residence
Quartier résidentiel Royal Life Residence
Quartier résidentiel Royal Life Residence
Quartier résidentiel Royal Life Residence
Quartier résidentiel Royal Life Residence
Quartier résidentiel Royal Life Residence
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$126,021
Agence
GP real estate
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel Grand Sapphıre Blu
Complexe résidentiel Grand Sapphıre Blu
Complexe résidentiel Grand Sapphıre Blu
Complexe résidentiel Grand Sapphıre Blu
Complexe résidentiel Grand Sapphıre Blu
Afficher tout Complexe résidentiel Grand Sapphıre Blu
Complexe résidentiel Grand Sapphıre Blu
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$128,144
Vivre dans le Blu clairCouronnez votre vie avec la vie joyeuse et relaxante d'Iskele, où les sables dorés et les nuances parfaites de Blu rencontrent la vue magnifique sur les rives de Chypre-Nord. Embrassez la culture méditerranéenne, asseyez-vous au soleil et profitez de la vie. Conçu pour…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel Grand Sapphire Resort
Quartier résidentiel Grand Sapphire Resort
Quartier résidentiel Grand Sapphire Resort
Quartier résidentiel Grand Sapphire Resort
Quartier résidentiel Grand Sapphire Resort
Quartier résidentiel Grand Sapphire Resort
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$178,455
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel Ocean Life
Complexe résidentiel Ocean Life
Complexe résidentiel Ocean Life
Complexe résidentiel Ocean Life
Complexe résidentiel Ocean Life
Complexe résidentiel Ocean Life
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$129,066
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Surface 36–189 m²
219 objets immobiliers 219
Le projet le plus exclusif de Chypre-Nord Ocean Life offre une possibilité de vie et d'investissement unique en plus de sa nature, son climat, ses beautés historiques, son tourisme et ses infrastructures éducatives. En tant que centre d'attention des investisseurs et du monde avec ses prix a…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
36.0 – 45.0
125,608 – 206,922
Apartment 2 chambres
86.0 – 103.0
204,939 – 269,726
Apartment 3 chambres
125.0
257,826 – 275,014
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Complexe résidentiel Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Complexe résidentiel Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Complexe résidentiel Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Complexe résidentiel Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Afficher tout Complexe résidentiel Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Complexe résidentiel Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$76,841
Options de finition Аvec finition
Il est possible de voir l'appartement qui vous intéresse en ligne et de l'acheter à distance!Studio meublé 57 m2 à un kilomètre de la plage de sable.Grâce à l'emplacement unique, vous vivrez dans un endroit calme loin de l'agitation de la ville, mais en même temps être à proximité de toutes …
Agence
Smart Home
Agence
Smart Home
Appart-hôtel Edelweiss
Appart-hôtel Edelweiss
Appart-hôtel Edelweiss
Appart-hôtel Edelweiss
Appart-hôtel Edelweiss
Afficher tout Appart-hôtel Edelweiss
Appart-hôtel Edelweiss
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$92,212
L'année de construction 2018
Surface 43–48 m²
3 objets immobiliers 3
Saryap Insaat LTD is a Turkish construction company with more than 25 children's experience in the construction business in Turkey and Europe, has been working in Kirpe since 2016. Our Edelweiss project is a premium quality construction and service and the possibility of a profitable inve…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
48.0
108,419
Studio
43.0
92,553
Développeur
Saryap Insaat LTD
Laisser une demande
Complexe résidentiel Panorama Long Beach prestizh
Complexe résidentiel Panorama Long Beach prestizh
Complexe résidentiel Panorama Long Beach prestizh
Complexe résidentiel Panorama Long Beach prestizh
Complexe résidentiel Panorama Long Beach prestizh
Afficher tout Complexe résidentiel Panorama Long Beach prestizh
Complexe résidentiel Panorama Long Beach prestizh
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$233,573
Options de finition Аvec finition
1 objet immobilier 1
Vue de luxe, style et spectaculaire sur Panorama Long BeachDécouvrez une résidence unique dans le prestigieux complexe Panorama Long Beach – un lieu où le design moderne, l'infrastructure de première classe et l'harmonie maritime créent un style de vie parfait.Cet exquis appartement 1+1 est …
Agence
GP real estate
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Complexe résidentiel MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Complexe résidentiel MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Complexe résidentiel MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Complexe résidentiel MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Afficher tout Complexe résidentiel MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Complexe résidentiel MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$202,470
Options de finition Аvec finition
Une meilleure vie est possible à Long Beach. Nous ne pouvions pas résister à la magnifique vue sur la mer et nous sommes revenus avec notre projet Mckenzie Gold à la région préférée de Long Beach... Nous avons assisté à notre magnifique terrasse-jardin avec vue sur la mer. Avec ce projet, no…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel Luna
Quartier résidentiel Luna
Quartier résidentiel Luna
Quartier résidentiel Luna
Quartier résidentiel Luna
Quartier résidentiel Luna
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$417,957
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Quartier résidentiel Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Quartier résidentiel Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Quartier résidentiel Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Quartier résidentiel Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Afficher tout Quartier résidentiel Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Quartier résidentiel Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$102,418
Options de finition Аvec finition
Un studio confortable de 36 m2 avec une grande terrasse de 16 m2 et un ensemble de design prêt à l'emploi. L'intérieur est fait dans un style moderne unique: meubles, appareils et décoration sont déjà inclus dans le prix. La disposition est pensée au moindre détail, la cuisine, le repos et l…
Agence
Smart Home
Agence
Smart Home
Quartier résidentiel Querencia
Quartier résidentiel Querencia
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$259,640
L'année de construction 2026
Agence
GP real estate
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Complexe résidentiel Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Complexe résidentiel Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Complexe résidentiel Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Complexe résidentiel Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Afficher tout Complexe résidentiel Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Complexe résidentiel Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$176,478
Options de finition Аvec finition
Studio meublé 48,8 - 55,6 m2 avec un package design du développeur du complexe Court Yard.Le studio dispose d'un salon avec une télévision et un lit double, d'un coin cuisine avec appareils électroménagers, y compris une plaque de cuisson, une hotte et un réfrigérateur.Ce projet a un grand t…
Agence
Smart Home
Agence
Smart Home
Quartier résidentiel Royal Sun Residence
Quartier résidentiel Royal Sun Residence
Quartier résidentiel Royal Sun Residence
Quartier résidentiel Royal Sun Residence
Quartier résidentiel Royal Sun Residence
Quartier résidentiel Royal Sun Residence
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$291,304
Agence
GP real estate
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel MCKENZIE 2
Complexe résidentiel MCKENZIE 2
Complexe résidentiel MCKENZIE 2
Complexe résidentiel MCKENZIE 2
Complexe résidentiel MCKENZIE 2
Afficher tout Complexe résidentiel MCKENZIE 2
Complexe résidentiel MCKENZIE 2
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$404,940
Le complexe résidentiel Mckenzie 2 est un projet de luxe et de haute qualité situé dans la zone touristique populaire de Long Beach, au nord de Famagusta, dans le nord de Chypre. Ce projet promet un style de vie indescriptible au milieu de la beauté de la nature et de la proximité de la mer …
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Furnished studio in the Royal Sun complex.
Complexe résidentiel Furnished studio in the Royal Sun complex.
Complexe résidentiel Furnished studio in the Royal Sun complex.
Complexe résidentiel Furnished studio in the Royal Sun complex.
Complexe résidentiel Furnished studio in the Royal Sun complex.
Afficher tout Complexe résidentiel Furnished studio in the Royal Sun complex.
Complexe résidentiel Furnished studio in the Royal Sun complex.
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$70,101
Options de finition Аvec finition
Il est possible de voir l'appartement qui vous intéresse en ligne et de l'acheter à distance!Un studio meublé de 42 m2 avec un balcon de 7 m2, 600 mètres de la plage de sable "Long Beach" dans le complexe Royal Sun Residence."Long Beach" est un investissement réussi et une opportunité de viv…
Agence
Smart Home
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Caesar Resort SPA
Complexe résidentiel Caesar Resort SPA
Complexe résidentiel Caesar Resort SPA
Complexe résidentiel Caesar Resort SPA
Complexe résidentiel Caesar Resort SPA
Afficher tout Complexe résidentiel Caesar Resort SPA
Complexe résidentiel Caesar Resort SPA
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$54,303
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 9
Surface 95 m²
1 objet immobilier 1
Caesar Resort & SPA est un complexe résidentiel à grande échelle dans le nord de Chypre, situé dans la région d'Iskele, à seulement 600 mètres de la célèbre plage Long. Le complexe offre une variété d'appartements: studios, appartements d'une, deux, trois et quatre chambres, d'une superficie…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
95.0
1,291
Agence
GP real estate
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel Life Square
Complexe résidentiel Life Square
Complexe résidentiel Life Square
Complexe résidentiel Life Square
Complexe résidentiel Life Square
Complexe résidentiel Life Square
Complexe résidentiel Life Square
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$704,608
Notre entreprise a été créée en 2004 pour servir dans le secteur de la construction.Aujourd'hui, nous avons 15 ans d'expérience dans le développement immobilier.Après nos Pearl Beach Villas et Trio Residence à la région d'Iskele Long Beach, nous vous présentons maintenant le projet LIFE SQUA…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel Vanora Park Long Beach
Quartier résidentiel Vanora Park Long Beach
Quartier résidentiel Vanora Park Long Beach
Quartier résidentiel Vanora Park Long Beach
Quartier résidentiel Vanora Park Long Beach
Quartier résidentiel Vanora Park Long Beach
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$193,780
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Complexe résidentiel Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Complexe résidentiel Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Complexe résidentiel Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Complexe résidentiel Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Afficher tout Complexe résidentiel Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Complexe résidentiel Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$112,959
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 3
Surface 51–149 m²
3 objets immobiliers 3
Lagoon Verde — Un complexe résidentiel côtier de prochaine génération à Iskele, dans le nord de ChypreLagune Verde est un développement à grande échelle, conceptuellement raffiné par le célèbre développeur MDN, situé dans la zone prometteuse du village d'Otuken, à quelques minutes de la popu…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
51.2 – 87.1
117,332 – 158,412
Apartment 2 chambres
149.4
216,915
Agence
GP real estate
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Sky Deluxia Life
Quartier résidentiel Sky Deluxia Life
Quartier résidentiel Sky Deluxia Life
Quartier résidentiel Sky Deluxia Life
Quartier résidentiel Sky Deluxia Life
Quartier résidentiel Sky Deluxia Life
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$150,085
Agence
GP real estate
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel ROYAL SUN ELITE
Quartier résidentiel ROYAL SUN ELITE
Quartier résidentiel ROYAL SUN ELITE
Quartier résidentiel ROYAL SUN ELITE
Quartier résidentiel ROYAL SUN ELITE
Quartier résidentiel ROYAL SUN ELITE
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$276,739
L'année de construction 2022
Agence
GP real estate
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Zodiac City - Libra Towers
Quartier résidentiel Zodiac City - Libra Towers
Quartier résidentiel Zodiac City - Libra Towers
Quartier résidentiel Zodiac City - Libra Towers
Quartier résidentiel Zodiac City - Libra Towers
Quartier résidentiel Zodiac City - Libra Towers
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$189,981
L'année de construction 2022
Agence
GP real estate
Agence
GP real estate
Immeuble Bellagio
Immeuble Bellagio
Immeuble Bellagio
Immeuble Bellagio
Immeuble Bellagio
Afficher tout Immeuble Bellagio
Immeuble Bellagio
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$174,680
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 13
Le nouveau centre d'attraction du Meditteranean est à Iskele. Bellagio - Le luxe a pris vie. Il vous permet de découvrir le confort illimité d'une vie luxueuse au cœur de la nature et de la mer. Les appartements spacieux, terrasses et balcons, conçus avec des caractéristiques esthétiques et …
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Querencia
Complexe résidentiel Querencia
Complexe résidentiel Querencia
Complexe résidentiel Querencia
Complexe résidentiel Querencia
Afficher tout Complexe résidentiel Querencia
Complexe résidentiel Querencia
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$194,442
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 28
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Immeuble Sea Breeze
Immeuble Sea Breeze
Immeuble Sea Breeze
Immeuble Sea Breeze
Immeuble Sea Breeze
Afficher tout Immeuble Sea Breeze
Immeuble Sea Breeze
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$117,363
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 11
Tout ce dont vous avez besoin est à seulement 2 minutes !Notre nouveau projet Sea Breeze ajoutera un nouveau look à la région de Long Beach.A seulement 2 minutes de la belle côte, des sentiers pédestres et cyclables, des restaurants, des supermarchés et bien plus encore.Le projet se compose …
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Aventus Residency
Complexe résidentiel Aventus Residency
Trikomo, Chypre du Nord
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Surface 40–22 000 m²
1 objet immobilier 1
Découvrez Smart Living à la résidence Aventus – Nord de ChyprePlanification et tarification1+1 Terrain (66 m2) - Balcon 14 m2 - à partir de £155,0001+1 Duplex (66 m2) - Balcon 8 m2 - Terrasse sur le toit 32 m2 - à partir de £164,0002+1 Rez de chaussée – Balcon 8 m2 – à partir de 209,002+1 Du…
Développeur
Panah Construction
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Développeur
Panah Construction
Langues
English, Türkçe
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$272,214
Options de finition Аvec finition
2+1 appartement de 95 m2 avec une terrasse de 15 m2 donnant sur la mer. L'intérieur se fait en couleurs claires selon le package complet. Entièrement meublé et équipé de tous les appareils et ustensiles nécessaires. Le chauffage au sol est installé sur toute la surface carrelée et un système…
Agence
Smart Home
Agence
Smart Home
Appart-hôtel CAESAR RESORT SPA
Appart-hôtel CAESAR RESORT SPA
Appart-hôtel CAESAR RESORT SPA
Appart-hôtel CAESAR RESORT SPA
Appart-hôtel CAESAR RESORT SPA
Afficher tout Appart-hôtel CAESAR RESORT SPA
Appart-hôtel CAESAR RESORT SPA
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$109,934
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 12
Le complexe résidentiel-giant CAESAR RESORT SPA a un emplacement idéal par rapport à la mer Méditerranée: à seulement 300 m de la plage de sable fin de Long Beach (1,5 km de long) avec ses célèbres restaurants, équipés de zones de loisirs, terrains de sport, promenades et pistes cyclables.RE…
Agence
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
Laisser une demande
Complexe résidentiel Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Complexe résidentiel Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Complexe résidentiel Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Complexe résidentiel Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Complexe résidentiel Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Afficher tout Complexe résidentiel Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Complexe résidentiel Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$72,797
Options de finition Аvec finition
Il est possible de voir l'appartement qui vous intéresse en ligne et de l'acheter à distance!Studio prêt 43 m2 à 250 mètres de la plage de sable fin. "Long Beach" est une côte avec de belles plages de sable fin, près de la ville d'Iskele et non loin de la ville de Famagusta.Long Beach est un…
Agence
Smart Home
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Complexe résidentiel Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Complexe résidentiel Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Complexe résidentiel Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Complexe résidentiel Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Afficher tout Complexe résidentiel Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Complexe résidentiel Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Trikomo, Chypre du Nord
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 311–435 m²
2 objets immobiliers 2
Magnolia Résidence est un projet résidentiel de boutique situé à İskele, à seulement 900 mètres de la mer, offrant un style de vie côtier paisible dans le nord de Chypre. Inspiré par l'élégance des fleurs de magnolia, le développement combine beauté naturelle et vie moderne. Il dispose de pr…
Développeur
Panah Construction
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Développeur
Panah Construction
Langues
English, Türkçe
