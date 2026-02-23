Complexe résidentiel Park Residence

Un nouveau repère à Long Beach 🌊

Park Residence apporte un look architectural frais au littoral de Long Beach, situé à seulement 200 mètres de la célèbre plage de sable.

Ce projet résidentiel moderne est conçu pour ceux qui veulent vivre au bord de la mer et profiter de vues méditerranéennes tous les jours.

🏖 A seulement 2 minutes à pied de la plage

🌅 Appartements vue sur la mer

🌿 Grands balcons

🛍 Magasins commerciaux sur place

Le projet se compose de 550 appartements avec une variété de plans:

• Studios

• Appartements d'une chambre

• Appartements de 2 chambres

• Appartements de 3 chambres

L'architecture contemporaine, les espaces intérieurs généreux et les grands balcons créent un cadre de vie confortable et élégant.

Les résidents peuvent profiter des équipements de style resort, y compris:

🏊 Piscine avec zone aqua

🍽 Restaurants

🏋️ Installations sportives

🌴 Zones de détente

🛒 Commerces de détail polyvalents

Ici, vous pouvez dîner surplombant la mer, regarder vos enfants jouer heureux, respirer dans l'air méditerranéen, se détendre près de la piscine, ou prendre une courte promenade à la plage à seulement 200 mètres.

Park Residence — où la vie quotidienne ressemble à des vacances à vie. ☀️