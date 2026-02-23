  1. Realting.com
Complexe résidentiel Park Residence

Trikomo, Chypre du Nord
$109,574
10
Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    İskele District
  • Ville
    Iskele Belediyesi
  • Ville
    Trikomo

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    7

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

En plus

  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Un nouveau repère à Long Beach 🌊

Park Residence apporte un look architectural frais au littoral de Long Beach, situé à seulement 200 mètres de la célèbre plage de sable.

Ce projet résidentiel moderne est conçu pour ceux qui veulent vivre au bord de la mer et profiter de vues méditerranéennes tous les jours.

🏖 A seulement 2 minutes à pied de la plage
🌅 Appartements vue sur la mer
🌿 Grands balcons
🛍 Magasins commerciaux sur place

Le projet se compose de 550 appartements avec une variété de plans:
• Studios
• Appartements d'une chambre
• Appartements de 2 chambres
• Appartements de 3 chambres

L'architecture contemporaine, les espaces intérieurs généreux et les grands balcons créent un cadre de vie confortable et élégant.

Les résidents peuvent profiter des équipements de style resort, y compris:
🏊 Piscine avec zone aqua
🍽 Restaurants
🏋️ Installations sportives
🌴 Zones de détente
🛒 Commerces de détail polyvalents

Ici, vous pouvez dîner surplombant la mer, regarder vos enfants jouer heureux, respirer dans l'air méditerranéen, se détendre près de la piscine, ou prendre une courte promenade à la plage à seulement 200 mètres.

Park Residence — où la vie quotidienne ressemble à des vacances à vie. ☀️

Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 2 chambres
Surface, m² 86.0
Prix ​​par m², USD 2,108
Prix ​​de l'appartement, USD 181,270

Localisation sur la carte

Trikomo, Chypre du Nord

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
