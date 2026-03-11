  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Iskele Belediyesi
  4. Complexe résidentiel Abelia Residence

Complexe résidentiel Abelia Residence

Bogazi, Chypre du Nord
depuis
$69,865
BTC
0.8310275
ETH
43.5577059
USDT
69 074.2156024
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
17
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 34926
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    İskele District
  • Ville
    Iskele Belediyesi
  • Village
    Bogazi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    14

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

Résidence Abelia — la vie côtière moderne à Boğaz 🌊

La résidence Abelia est un complexe résidentiel achevé situé dans la région côtière pittoresque de Boğaz, sur la côte est de Chypre-Nord.

Le complexe est situé à seulement 250 mètres de la mer, permettant aux résidents de profiter du style de vie méditerranéen chaque jour.

L'un des principaux avantages de l'emplacement est qu'il n'y a pas de hauts bâtiments entre le complexe et la mer, ce qui signifie que de nombreux appartements offrent une belle vue sur la mer.

---

🏢 Sur le complexe

Résidence Abelia se compose de 6 blocs résidentiels allant de 10 à 14 étages, ce qui en fait l'un des développements les plus importants dans la région.

Le projet offre un large éventail de types d'appartements:

• studios
• Appartements 1 chambre (1+1)
• Appartements 2 chambres (2+1)
• Appartements de 3 chambres (3+1)
• Appartements duplex de 3 chambres

Cette variété d'aménagements rend le complexe adapté pour une vie permanente, des maisons de vacances, ou des possibilités d'investissement.

---

🏝 Équipements

Les résidents peuvent profiter gratuitement d'une gamme d'installations:

🏊 piscine extérieure
🏊 piscine intérieure
🏋️ Salle de sport
sauna
Hammam turc

Toutes les installations sont situées dans le complexe et disponibles tout au long de l'année.

---

📍 Lieu

La région de Boğaz est connue pour son atmosphère côtière détendue et sa belle nature.

Vous trouverez à proximité:

🛒 supermarché à distance de marche
🍽 restaurants pittoresques de la mer
🚶 promenades et aires de marche
🏖 plages de sable fin

Boğaz est un charmant village de bord de mer qui offre une vie paisible en Méditerranée près de la mer.

Abelia Residence offre la combinaison parfaite de vues sur la mer, le confort moderne et un style de vie méditerranéen détendu ☀️🌊

Localisation sur la carte

Bogazi, Chypre du Nord

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Caesar Blue Line Villa
Patriki, Chypre du Nord
depuis
$316,634
Complexe résidentiel Casa del Mare Project
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$315,106
Quartier résidentiel Tranquility
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$949,903
Complexe résidentiel ÇATALKÖY villas
Agios Epiktitos, Chypre du Nord
depuis
$1,09M
Quartier résidentiel Sardunya Court Villas
Lapithos, Chypre du Nord
depuis
$392,627
Vous regardez
Complexe résidentiel Abelia Residence
Bogazi, Chypre du Nord
depuis
$69,865
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel Studio on the seashore in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Complexe résidentiel Studio on the seashore in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Complexe résidentiel Studio on the seashore in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Complexe résidentiel Studio on the seashore in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Complexe résidentiel Studio on the seashore in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Afficher tout Complexe résidentiel Studio on the seashore in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Complexe résidentiel Studio on the seashore in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Bogazi, Chypre du Nord
depuis
$108,253
Options de finition Аvec finition
Studio à 50 m2 à 100 mètres de la plage de sable fin.Nouveau complexe d'appartements de classe confort, situé dans une partie pittoresque de la région de Boaz, avec une plage de sable propre. Les appartements sont idéals pour les vacances, la location et pour la résidence permanente.Premier …
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Aloha Beach Resort
Complexe résidentiel Aloha Beach Resort
Complexe résidentiel Aloha Beach Resort
Complexe résidentiel Aloha Beach Resort
Complexe résidentiel Aloha Beach Resort
Afficher tout Complexe résidentiel Aloha Beach Resort
Complexe résidentiel Aloha Beach Resort
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$290,008
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Le complexe est situé sur 80 hectares de terrain dans la zone pittoresque de TATLISU sur la première côte. A 800 mètres se trouve le complexe HAWAII HOMES, et 6,5 km, d'autre part, le complexe BAHAMAS HOMES, dont l'accès est gratuit pour les résidents de la station Aloha Beach.Le concept du …
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel Aqua Blue
Quartier résidentiel Aqua Blue
Quartier résidentiel Aqua Blue
Quartier résidentiel Aqua Blue
Quartier résidentiel Aqua Blue
Quartier résidentiel Aqua Blue
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$252,041
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller