Complexe résidentiel Abelia Residence

Résidence Abelia — la vie côtière moderne à Boğaz 🌊

La résidence Abelia est un complexe résidentiel achevé situé dans la région côtière pittoresque de Boğaz, sur la côte est de Chypre-Nord.

Le complexe est situé à seulement 250 mètres de la mer, permettant aux résidents de profiter du style de vie méditerranéen chaque jour.

L'un des principaux avantages de l'emplacement est qu'il n'y a pas de hauts bâtiments entre le complexe et la mer, ce qui signifie que de nombreux appartements offrent une belle vue sur la mer.

---

🏢 Sur le complexe

Résidence Abelia se compose de 6 blocs résidentiels allant de 10 à 14 étages, ce qui en fait l'un des développements les plus importants dans la région.

Le projet offre un large éventail de types d'appartements:

• studios

• Appartements 1 chambre (1+1)

• Appartements 2 chambres (2+1)

• Appartements de 3 chambres (3+1)

• Appartements duplex de 3 chambres

Cette variété d'aménagements rend le complexe adapté pour une vie permanente, des maisons de vacances, ou des possibilités d'investissement.

---

🏝 Équipements

Les résidents peuvent profiter gratuitement d'une gamme d'installations:

🏊 piscine extérieure

🏊 piscine intérieure

🏋️ Salle de sport

sauna

Hammam turc

Toutes les installations sont situées dans le complexe et disponibles tout au long de l'année.

---

📍 Lieu

La région de Boğaz est connue pour son atmosphère côtière détendue et sa belle nature.

Vous trouverez à proximité:

🛒 supermarché à distance de marche

🍽 restaurants pittoresques de la mer

🚶 promenades et aires de marche

🏖 plages de sable fin

Boğaz est un charmant village de bord de mer qui offre une vie paisible en Méditerranée près de la mer.

Abelia Residence offre la combinaison parfaite de vues sur la mer, le confort moderne et un style de vie méditerranéen détendu ☀️🌊