Complexe résidentiel Malibu 5

🌴 Malibu 5 — La vie côtière de luxe à Esentepe, Chypre-Nord
Malibu 5 est un projet résidentiel exclusif en bord de mer offrant un style de vie insulaire raffiné où l'architecture contemporaine rencontre la beauté naturelle de la Méditerranée. Situé le long de la côte vierge d'Esentepe, le projet est conçu pour ceux qui recherchent l'élégance, le confort et la tranquillité.
📍 Lieu
Région: Esentepe, Chypre-Nord
Plage de sable privée
40 minutes pour l'aéroport international d'Ercan
75 minutes pour l'aéroport de Larnaca
Accès facile à Kyrenia, Famagusta et Nicosie
🏗 Aperçu du projet
Total des unités : 52
Blocs : 7 bâtiments architecturaux uniques
Design contemporain avec grandes façades en verre
Grands balcons et plans ouverts
Lush aménagement paysager et espaces verts communaux
🏠 Types d'appartement
Studio
1 chambre (1+1)
2 chambres (2+1)
Parfait pour la vie permanente et l'investissement.
🏖 Installations et équipements
Grande piscine avec espaces de détente 🌅
Plage privée avec sable blanc
Zones de bain de soleil et zones sociales
Jardins paysagers et passerelles bordées de palmiers
Espaces communautaires modernes
Environnement favorable à la famille 👨👩👧👦
🌿 Mode de vie à Malibu 5
Malibu 5 offre plus qu'une maison — il offre un style de vie côtier luxueux:
promenades en mer paisibles
couchers de soleil à couper le souffle
Activités de plein air et d'eau
espaces sûrs et joyeux pour les enfants
un équilibre parfait entre vie privée et communauté
Chaque détail est conçu pour offrir une expérience de vie détendue, élégante et inspirante.
💼 Faits saillants de l'investissement
Forte demande de location
Premier emplacement en bord de mer
Concept moderne de style resort
Idéal pour les maisons de vacances et les revenus de location