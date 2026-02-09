  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Complexe résidentiel Malibu 5

Complexe résidentiel Malibu 5

Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$258,557
T.V.A.
BTC
3.0754851
ETH
161.1993237
USDT
255 631.3887557
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
25
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 33297
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Kyrenia
  • Ville
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Village
    Agios Amvrosios

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

🌴 Malibu 5 — La vie côtière de luxe à Esentepe, Chypre-Nord

Malibu 5 est un projet résidentiel exclusif en bord de mer offrant un style de vie insulaire raffiné où l'architecture contemporaine rencontre la beauté naturelle de la Méditerranée. Situé le long de la côte vierge d'Esentepe, le projet est conçu pour ceux qui recherchent l'élégance, le confort et la tranquillité.

📍 Lieu

  • Région: Esentepe, Chypre-Nord

  • Plage de sable privée

  • 40 minutes pour l'aéroport international d'Ercan

  • 75 minutes pour l'aéroport de Larnaca

  • Accès facile à Kyrenia, Famagusta et Nicosie

🏗 Aperçu du projet

  • Total des unités : 52

  • Blocs : 7 bâtiments architecturaux uniques

  • Design contemporain avec grandes façades en verre

  • Grands balcons et plans ouverts

  • Lush aménagement paysager et espaces verts communaux

🏠 Types d'appartement

  • Studio

  • 1 chambre (1+1)

  • 2 chambres (2+1)

Parfait pour la vie permanente et l'investissement.

🏖 Installations et équipements

  • Grande piscine avec espaces de détente 🌅

  • Plage privée avec sable blanc

  • Zones de bain de soleil et zones sociales

  • Jardins paysagers et passerelles bordées de palmiers

  • Espaces communautaires modernes

  • Environnement favorable à la famille 👨‍👩‍👧‍👦

🌿 Mode de vie à Malibu 5

Malibu 5 offre plus qu'une maison — il offre un style de vie côtier luxueux:

  • promenades en mer paisibles

  • couchers de soleil à couper le souffle

  • Activités de plein air et d'eau

  • espaces sûrs et joyeux pour les enfants

  • un équilibre parfait entre vie privée et communauté

Chaque détail est conçu pour offrir une expérience de vie détendue, élégante et inspirante.

💼 Faits saillants de l'investissement

  • Forte demande de location

  • Premier emplacement en bord de mer

  • Concept moderne de style resort

  • Idéal pour les maisons de vacances et les revenus de location

Localisation sur la carte

Agios Amvrosios, Chypre du Nord

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel La Casalia
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$206,600
Complexe résidentiel Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$112,959
Complexe résidentiel Furnished studio in the 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$169,240
Quartier résidentiel Crown Park
Karavas, Chypre du Nord
depuis
$125,387
Quartier résidentiel Ardem Park Green Hill
Ftericha, Chypre du Nord
depuis
$411,625
Vous regardez
Complexe résidentiel Malibu 5
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$258,557
T.V.A.
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Quartier résidentiel Dream Homes 4 You
Quartier résidentiel Dream Homes 4 You
Quartier résidentiel Dream Homes 4 You
Quartier résidentiel Dream Homes 4 You
Quartier résidentiel Dream Homes 4 You
Quartier résidentiel Dream Homes 4 You
Limnia, Chypre du Nord
depuis
$379,961
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Elite Residence
Quartier résidentiel Elite Residence
Quartier résidentiel Elite Residence
Quartier résidentiel Elite Residence
Quartier résidentiel Elite Residence
Afficher tout Quartier résidentiel Elite Residence
Quartier résidentiel Elite Residence
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$131,813
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 15
Nous vous présentons le complexe résidentiel "Elite Residence", situé dans le pittoresque quartier de Karaoglanoglu à Kyrenia, dans le nord de Chypre. Ce complexe moderne offre une variété d'appartements avec une à trois chambres, une superficie de 60 m2 et un coût de £139 950.Les avantages …
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Papillon Villas *
Quartier résidentiel Papillon Villas *
Quartier résidentiel Papillon Villas *
Quartier résidentiel Papillon Villas *
Quartier résidentiel Papillon Villas *
Quartier résidentiel Papillon Villas *
Lapithos, Chypre du Nord
depuis
$531,946
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller