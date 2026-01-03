  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Yenibogazici Belediyesi
Complexe résidentiel 4EVER GREEN 4
Complexe résidentiel 4EVER GREEN 4
Complexe résidentiel 4EVER GREEN 4
Complexe résidentiel 4EVER GREEN 4
Complexe résidentiel 4EVER GREEN 4
Complexe résidentiel 4EVER GREEN 4
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$158,026
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Voudriez-vous rencontrer une vie dont tout le monde rêve ?Situé dans la région de Yeni Boğaziçi, membre des villes de Cittaslow (Calm City), 4EVER GREEN STAGE 4 se compose de 43 unités résidentielles de type 2+1 et 2 unités commerciales. Le projet est situé près de l'école primaire publique,…
THE HUB PROPERTY LTD
Complexe résidentiel ORCHARD - ROSKOShNYY OAZIS V SERDCE SEVERNOGO KIPRA
Complexe résidentiel ORCHARD - ROSKOShNYY OAZIS V SERDCE SEVERNOGO KIPRA
Complexe résidentiel ORCHARD - ROSKOShNYY OAZIS V SERDCE SEVERNOGO KIPRA
Complexe résidentiel ORCHARD - ROSKOShNYY OAZIS V SERDCE SEVERNOGO KIPRA
Complexe résidentiel ORCHARD - ROSKOShNYY OAZIS V SERDCE SEVERNOGO KIPRA
Complexe résidentiel ORCHARD - ROSKOShNYY OAZIS V SERDCE SEVERNOGO KIPRA
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$157,958
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
1 objet immobilier 1
Orchard : une oasis luxueuse au cœur de Chypre-Nord🏝Complexe résidentiel unique entouré de nature, vergers et harmonie méditerranéenneOrchard n'est pas seulement une maison, c'est un mode de vie. Situé dans la zone verte et écologique d'Yenibogazici, à seulement 1 km de la plage de sable, il…
GP real estate
Complexe résidentiel OLIVE COURT
Complexe résidentiel OLIVE COURT
Complexe résidentiel OLIVE COURT
Complexe résidentiel OLIVE COURT
Complexe résidentiel OLIVE COURT
Complexe résidentiel OLIVE COURT
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$142,896
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Olive Court, qui sera un espace de vie entrelacé avec la nature à Yeniboğaziçi, est en vente à des prix de lancement très spéciaux.Services générauxGestion professionnelle du siteEntretien du jardinEntretien de la piscineNettoyage et entretien des espaces communsInfrastructureSystème caméra …
THE HUB PROPERTY LTD
Complexe résidentiel Eksklyuzivnoe bungalo 3 1 v prestizhnom rayone Yeni Bogazici
Complexe résidentiel Eksklyuzivnoe bungalo 3 1 v prestizhnom rayone Yeni Bogazici
Complexe résidentiel Eksklyuzivnoe bungalo 3 1 v prestizhnom rayone Yeni Bogazici
Complexe résidentiel Eksklyuzivnoe bungalo 3 1 v prestizhnom rayone Yeni Bogazici
Complexe résidentiel Eksklyuzivnoe bungalo 3 1 v prestizhnom rayone Yeni Bogazici
Complexe résidentiel Eksklyuzivnoe bungalo 3 1 v prestizhnom rayone Yeni Bogazici
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$232,632
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
🌟 Bungalow exclusif 3+1 dans le prestigieux quartier Yeni Boğaziçi 🌟 Combinaison parfaite de confort, style et emplacement favorable!Caractéristiques du bungalow:- Surface habitable : 142 m2 - chambres spacieuses et lumineuses remplies de confort.- 370 m2 - la possibilité de créer votre prop…
GP real estate
Complexe résidentiel Natura Park
Complexe résidentiel Natura Park
Complexe résidentiel Natura Park
Complexe résidentiel Natura Park
Complexe résidentiel Natura Park
Complexe résidentiel Natura Park
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$266,133
L'année de construction 2026
L'harmonie de la nature et l'atmosphère indescriptible de Chypre nous ont inspirés à créer le projet «Natura Park». Des matériaux modernes et un emplacement pratique du complexe vous donneront un confort inoubliable.La nature vierge et les plages étonnantes de la mer Méditerranée seront vos …
THE HUB PROPERTY LTD
Quartier résidentiel Orchard
Quartier résidentiel Orchard
Quartier résidentiel Orchard
Quartier résidentiel Orchard
Quartier résidentiel Orchard
Quartier résidentiel Orchard
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$569,942
L'année de construction 2024
GP real estate
Quartier résidentiel Salamis Sea Palace
Quartier résidentiel Salamis Sea Palace
Quartier résidentiel Salamis Sea Palace
Quartier résidentiel Salamis Sea Palace
Quartier résidentiel Salamis Sea Palace
Quartier résidentiel Salamis Sea Palace
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$120,321
L'année de construction 2025
GP real estate
Quartier résidentiel Rosedale Villa
Quartier résidentiel Rosedale Villa
Quartier résidentiel Rosedale Villa
Quartier résidentiel Rosedale Villa
Quartier résidentiel Rosedale Villa
Quartier résidentiel Rosedale Villa
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$397,693
L'année de construction 2024
GP real estate
Quartier résidentiel Natura Park
Quartier résidentiel Natura Park
Quartier résidentiel Natura Park
Quartier résidentiel Natura Park
Quartier résidentiel Natura Park
Quartier résidentiel Natura Park
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$263,440
L'année de construction 2026
GP real estate
Quartier résidentiel Auralux
Quartier résidentiel Auralux
Quartier résidentiel Auralux
Quartier résidentiel Auralux
Quartier résidentiel Auralux
Quartier résidentiel Auralux
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$177,315
L'année de construction 2026
GP real estate
Quartier résidentiel Salamis City
Quartier résidentiel Salamis City
Quartier résidentiel Salamis City
Quartier résidentiel Salamis City
Quartier résidentiel Salamis City
Quartier résidentiel Salamis City
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$189,854
L'année de construction 2024
GP real estate
Quartier résidentiel Majestic 3 *
Quartier résidentiel Majestic 3 *
Quartier résidentiel Majestic 3 *
Quartier résidentiel Majestic 3 *
Quartier résidentiel Majestic 3 *
Quartier résidentiel Majestic 3 *
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$367,296
L'année de construction 2026
GP real estate
Quartier résidentiel Lilium Park
Quartier résidentiel Lilium Park
Quartier résidentiel Lilium Park
Quartier résidentiel Lilium Park
Quartier résidentiel Lilium Park
Quartier résidentiel Lilium Park
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$177,315
L'année de construction 2026
GP real estate
Quartier résidentiel Dream Homes 4 You
Quartier résidentiel Dream Homes 4 You
Quartier résidentiel Dream Homes 4 You
Quartier résidentiel Dream Homes 4 You
Quartier résidentiel Dream Homes 4 You
Quartier résidentiel Dream Homes 4 You
Limnia, Chypre du Nord
depuis
$379,961
L'année de construction 2024
GP real estate
Quartier résidentiel Eden Garden
Quartier résidentiel Eden Garden
Quartier résidentiel Eden Garden
Quartier résidentiel Eden Garden
Quartier résidentiel Eden Garden
Quartier résidentiel Eden Garden
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$124,754
L'année de construction 2027
GP real estate
Quartier résidentiel Olive Court 2
Quartier résidentiel Olive Court 2
Quartier résidentiel Olive Court 2
Quartier résidentiel Olive Court 2
Quartier résidentiel Olive Court 2
Quartier résidentiel Olive Court 2
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$174,656
L'année de construction 2024
GP real estate
Quartier résidentiel Neo Residence
Quartier résidentiel Neo Residence
Quartier résidentiel Neo Residence
Quartier résidentiel Neo Residence
Quartier résidentiel Neo Residence
Quartier résidentiel Neo Residence
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$189,854
L'année de construction 2025
GP real estate
Quartier résidentiel Suntree Villas
Quartier résidentiel Suntree Villas
Quartier résidentiel Suntree Villas
Quartier résidentiel Suntree Villas
Quartier résidentiel Suntree Villas
Quartier résidentiel Suntree Villas
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$714,327
L'année de construction 2025
GP real estate
Quartier résidentiel Vanora Park Salamis
Quartier résidentiel Vanora Park Salamis
Quartier résidentiel Vanora Park Salamis
Quartier résidentiel Vanora Park Salamis
Quartier résidentiel Vanora Park Salamis
Quartier résidentiel Vanora Park Salamis
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$162,750
GP real estate
